 Șumudică iese la atac. Antrenorul CFR-ului se plânge că nu știe cine vine și cine pleacă de la echipă | adevarul.ro
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Șumudică iese la atac. Antrenorul CFR-ului se plânge că nu știe cine vine și cine pleacă de la echipă

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După un start nu tocmai grozav în campionat, CFR a obținut a treia victorie la rând, iar antrenorul a răbufnit la adresa conducerii grupării din Cluj.

Marius Șumudică are motive să nu fie mulțumit de situația de la CFR Cluj
Marius Șumudică are motive să nu fie mulțumit de situația de la CFR Cluj Foto: Sportpictures

Pentru unele echipe de fotbal din Superliga etapa de la mijlocul acestei săptămâni din Cupa României a fost o bună ocazie de a demonstra că se află pe o pantă ascendentă. În această postură s-a aflat, de pildă, CFR Cluj. Multipla campioană a câștigat cu 3-1 la Sf. Gheorghe, cu Sepsi. Formația pregătită de Marius Șumudică a încercat să tranșeze cât se poate de repede soarta partidei, mai cu seamă că adversara a folosit o serie de tineri, printre aceștia aflându-se și fiul fostei campioane a handbalului Aurelia „Mica” Brădeanu. Clujenii au deschis scorul după doar opt minute, prin Păun. Avantajul a fost dublat la două minute după pauză când a punctat Șfaiț. Gazdele au redus din diferență în minutul 66, prin Davordzie, ceea ce a stârnit puțină panică în tabăra clujeană. În cele din urmă, oaspeții și-au asigurat victoria. Intrat la pauză, Korenica a adus liniștea cu un gol înscris în minutul 86.

A fost vizat Neluțu Varga

În ciuda acestui succes, Marius Șumudică a avut un discurs în nota obișnuită, adică virulent. Antrenorul a făcut o analiză la cald: „A fost un meci greu. În momentul în care întâlneşti jucători tineri, care sunt proaspeţi, au o filozofie de joc… N-am vrut să risc. Am avut şi probleme. Am schimbat la pauză. Le-am dat câte 45 de minute. E clar că suntem nepregătiţi şi n-avem de unde să dăm. Dacă n-avem benzină, de unde să dăm!?”.

Antrenorul ardelenilor s-a plâns din nou de program (echipa lui dispută trei meciuri într-un interval de șase zile), dar mai ales de faptul că CFR Cluj are 14 litigii la FIFA și nu poate face transferuri din acest motiv. Șumudică este deranjat că nu are situația sub control, că nu cunoaște ce se întâmplă cu jucătorii, că nu știe cine vine și cine pleacă. „Nu pot să vă spun ce se întâmplă. Vorbiți cu conducerea clubului. Sunt ultimul care află aceste lucruri. Dar, dacă în fiecare săptămână pleacă câte un jucător... Închegasem acolo, ceva cu Abeid (n.r. – a fost transferat pentru 300.000 de euro la JS Kabylie, formație din Algeria). Înțeleg că și clubul... Trebuie să aducem bani, dar nici eu nu sunt salvatorul, colacul de salvare”, a tunat tehnicianul, care a fost dezamăgit când a aflat că riscă să-l piardă și pe Meriton Korenica, care s-ar putea alătura celor care au plecat de la CFR Cluj în această vară.

Șumudică a repetat un mesaj pe care l-a mai transmis: „Avem nevoie de jucători proaspeți. Peste două zile jucăm cu Farul, care a stat acasă o săptămână. Și atunci, ce pot să le cer jucătorilor? Astăzi ce puteam să le cer, când jucasem acum două zile? Mi se spune în fiecare zi că mâine... Mâine... Mâine... Așteptăm de la FIFA. Mi-e și rușine să merg la Cluj, să văd jucătorii care se antrenează de atât timp și să nu îi pot înregimenta. Nu știu ce se va întâmpla. Pentru un antrenor contează prezentul”, a Marius Șumudică după meci la Digi Sport.

CFR a avut sub control partida de la Sf. Gheorghe
CFR a avut sub control partida de la Sf. Gheorghe Foto: Sportpictures

L-a felicitat pe Ovidiu Burcă

Antrenorul CFR-ului i-a făcut un elogiu omologului său de la formația din Sf. Gheorghe pentru că a promovat jucători tineri. „Ţin să-l felicit pe Ovidiu Burcă pentru că a implementat această filozofie. Şi la Dinamo, şi la Galaţi. Acum şi la Sepsi”, a spus antrenorul lui CFR. Pe de altă parte, Burcă și-a explicat decizia de a folosi mai mulți tineri: „Au văzut și ei cum e la prima ligă. Traversăm probleme din punct de vedere al lotului. Asta este situație. Pe hârtie, dacă aveam toți jucătorii apți, puteam alinia două echipe și să fim la nivel, să nu se observe. Asta este șansa unor copii să prindă minute, să vadă cum e la prima ligă, care este nivelul. Trebuie să muncească să ajungă aici”.

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Pe de altă parte, tehnicianul lui Sepsi a subliniat că jucătorii săi au avut „prea mult respect pentru adversar. Pentru jucătorii de fotbal, ingredientul secret este încrederea. Indiferent de ceea ce se întâmplă pe teren sau în afara lui, încrederea în forțele proprii este ingredientul care îl poate duce spre succes. Jucătorul de fotbal fără încredere nu poate ajunge pe culmile performanței. Singura mea amărăciune este că au abordat jocul temători. Am făcut cadouri prea ușoare. Nu am controlat jocul așa cum ne-am dorit. CFR a jucat cu majoritatea jucătorilor importanți. Nu îți lasă timp și spațiu. Trebuie să gândești repede. Astăzi, din păcate, atât am putut. A fost un CFR mai bun decât noi”, a spus Ovidiu Burcă la Digi Sport.

„U” a câștigat în inferioritate

În aceeași grupă B, „U” Cluj a câștigat cu 1-0, acasă, în fața Petrolului. Gruparea lui Cristiano Bergodi s-a revanșat astfel pentru eșecul (2-3) suferit recent în campionat. Unicul gol al meciului a fost marcat de Macalou, în minutul 73. Gazdele au evoluat în inferioritate numerică după eliminarea lui Alin Chinteş, în minutul 39. Inițial, fundașul l-a faultat pe Jerdea și a văzut cartonașul galben. Apoi, arbitrul Viorel Flueran a fost chemat de VAR să revadă faza și l-a eliminat pe fotbalistul lui „U”. Petrolul putea egala în prelungiri, însă Căpușă și mai ales Lucho nu au reușit nici măcar să trimită spre poartă deși s-au aflat în poziții foarte bune.

Clujenii au câștigat deși au evoluat multă vreme cu un om în minus
Clujenii au câștigat deși au evoluat multă vreme cu un om în minus Foto: Sportpictures

Intrat pe teren după pauză, Jovo Lukic a început pe banca de rezerve meciul și a scos lovitura de la 11 metri transformată de Macalou. Acesta a declarat după meci că n-ar vrea să plece de la Cluj: „Nu prea am multe de spus despre viitorul meu aici. Nu mă gândesc prea mult la asta. Vreau doar să mă concentrez la a da ceea ce am mai bun aici. Dacă o să fie ceva până la urmă, voi vedea. Îmi place Clujul, familiei mele la fel. Nu țin neapărat să plec de aici. Apreciez clubul, suporterii și pe cei din staff”, a spus Lukic, la DigiSport.

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Tot în Grupa B, Concordia Chiajna a învins cu 5-2 pe Progresul Spartac, preluând șefia.

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