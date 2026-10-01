Louis Munteanu s-a accidentat și nu va putea juca cu Polonia şi Suedia!

Component al echipei de fotbal a României, Louis Munteanu a devenit indisponibil pentru următoarele două meciuri din Liga Naţiunilor. Atacantul s-a accidentat la antrenamentul efectuat ieri, la Mogoșoaia. Pe de altă parte, printre tricolori a revenit Dennis Man, care era incert pentru confruntarea din Polonia, de mâine.

Louis Munteanu a fost destul de activ în prima parte a meciului din Suedia Foto: Sportpictures

Echipa României a pregătit meciul din Polonia la baza FRF din Mogoșoaia. Iar grupul de jucători, precum și componenții staff-ului tehnic s-au deplasat la Varșovia joi seară. În acest context mai puțin favorabil, afectat de eșecurile suferite în primele meciuri, selecționerul a primit o veste bună, dar și una rea.

Afectat de o problemă medicală, Dennis Man a participat de miercuri la antrenamentele tricolorilor. Jucătorul care a marcat un gol frumos în minutul 29 al partidei cu Suedia a dat senzația că poate fi folosit în confruntarea din Polonia. Ceea ce ar aduce un plus echipei noastre. Pe de altă parte, însă, la antrenamentul de miercuri s-a accidentat Louis Munteanu. Potrivit FRF, acesta a suferit o entorsă la gleznă și va absenta și la partida cu Suedia, programată luni, 5 octombrie, pe Arena Națională din București.

În același timp, din câte se pare Hagi nu va mai face experimente în ceea ce privește echipa care va fi folosită în partida cu Polonia. Este de așteptat ca „Regele” să-l titularizeze ca portar pe Hindrich, cel de care a spus că ar fi meritat să joace mai mult la națională. Și are motive să o facă în condițiile în care Ionuț Radu a gafat în partida cu Bosnia-Herțegovina.

De asemenea, Hagi va apela în confruntarea de la Varșovia și la alți jucători experimentați care n-au fost folosiți în ultimul meci. Astfel, din echipa de start ar urma să facă parte Raţiu, Drăguşin, Bancu, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Mihăilă și Bîrligea.

E de văzut dacă în centrul apărării va figura Ghiță, acestuia reproșându-i-se evoluția din meciul cu Suedia. Și dacă Ianis Hagi va purta din nou banderola de căpitan.

Liga Națiunilor

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

Vineri, 25 septembrie 2026

Suedia – România...................... 2-1

Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

Luni, 28 septembrie 2026

România – Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia – Polonia.........................3-1

Clasament

1. Suedia......................... 6 puncte (+3)

2. Bosnia-Herțegovina.... 4 puncte (+2)

3. Polonia..........................1 punct (-2)

4. România........................0 puncte (-3)

Următoarele partide

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia – România.....................21.45

Bosnia-Herțegovina – Suedia.....21.45