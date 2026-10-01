 Louis Munteanu s-a accidentat și nu va putea juca cu Polonia şi Suedia! | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Louis Munteanu s-a accidentat și nu va putea juca cu Polonia şi Suedia!

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Component al echipei de fotbal a României, Louis Munteanu a devenit indisponibil pentru următoarele două meciuri din Liga Naţiunilor. Atacantul s-a accidentat la antrenamentul efectuat ieri, la Mogoșoaia. Pe de altă parte, printre tricolori a revenit Dennis Man, care era incert pentru confruntarea din Polonia, de mâine.

Louis Munteanu a fost destul de activ în prima parte a meciului din Suedia
Louis Munteanu a fost destul de activ în prima parte a meciului din Suedia Foto: Sportpictures

Echipa României a pregătit meciul din Polonia la baza FRF din Mogoșoaia. Iar grupul de jucători, precum și componenții staff-ului tehnic s-au deplasat la Varșovia joi seară. În acest context mai puțin favorabil, afectat de eșecurile suferite în primele meciuri, selecționerul a primit o veste bună, dar și una rea.

Afectat de o problemă medicală, Dennis Man a participat de miercuri la antrenamentele tricolorilor. Jucătorul care a marcat un gol frumos în minutul 29 al partidei cu Suedia a dat senzația că poate fi folosit în confruntarea din Polonia. Ceea ce ar aduce un plus echipei noastre. Pe de altă parte, însă, la antrenamentul de miercuri s-a accidentat Louis Munteanu. Potrivit FRF, acesta a suferit o entorsă la gleznă și va absenta și la partida cu Suedia, programată luni, 5 octombrie, pe Arena Națională din București.

În același timp, din câte se pare Hagi nu va mai face experimente în ceea ce privește echipa care va fi folosită în partida cu Polonia. Este de așteptat ca „Regele” să-l titularizeze ca portar pe Hindrich, cel de care a spus că ar fi meritat să joace mai mult la națională. Și are motive să o facă în condițiile în care Ionuț Radu a gafat în partida cu Bosnia-Herțegovina.

De asemenea, Hagi va apela în confruntarea de la Varșovia și la alți jucători experimentați care n-au fost folosiți în ultimul meci. Astfel, din echipa de start ar urma să facă parte Raţiu, Drăguşin, Bancu, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Mihăilă și Bîrligea.

E de văzut dacă în centrul apărării va figura Ghiță, acestuia reproșându-i-se evoluția din meciul cu Suedia. Și dacă Ianis Hagi va purta din nou banderola de căpitan.

Liga Națiunilor

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

Vineri, 25 septembrie 2026

Suedia – România...................... 2-1

Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

Luni, 28 septembrie 2026

România – Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia – Polonia.........................3-1

Clasament

1. Suedia......................... 6 puncte (+3)

2. Bosnia-Herțegovina.... 4 puncte (+2)

3. Polonia..........................1 punct (-2)

4. România........................0 puncte (-3)

Următoarele partide

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia – România.....................21.45

Bosnia-Herțegovina – Suedia.....21.45

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
Tomac, Veștea, Mureșan, trei eroi de comedie într-o mare tragedie: democrația românească. Cronica scurtă a celei mai lungi crize politice din zilele noastre
gandul.ro
image
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
mediafax.ro
image
Titular pentru România în Polonia, apoi transfer de milioane în Bundesliga sau Serie A? Hagi a vorbit public despre el: „Merită!”
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
digi24.ro
image
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
gsp.ro
image
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
digisport.ro
image
Castel de poveste din Iași, scos la vânzare pentru 750.000 de euro. Are aproape 300 de ani și 4,23 hectare de teren
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: 'Hai să vedem ce a lucrat în Monaco'
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
De ce sunt opriți șoferii în trafic în fiecare miercuri până pe 4 noiembrie. Informațiile care li se cer și la ce sunt folosite
playtech.ro
image
„E regie!” De ce se ceartă Ilie Dumitrescu şi Decebal Rădulescu în direct
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
digisport.ro
image
Obiceiurile din vremea bunicii revin în familiile moderne
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa luxoasă a Romaniței Iovan. S-a inspirat de la Coco Chanel în amenajarea ei. Are accente vintage și aer boem: Patul e o copie a celui în care a dormit ea la Ritz'' / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Beneficii și măsuri pentru pensionari. Ministerul Muncii implementează o nouă reformă
mediaflux.ro
image
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”
click.ro
image
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți
click.ro
image
Execuția unei criminale din SUA s-a transformat într-un coșmar. Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală și a fost dusă la spital
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
image
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului