Poveste halucinantă pentru „miracolul” de la US Open. Medicii i-au dat 5% șanse de supraviețuire: „Infecție cerebrală de la o înțepătură de țânțar!”

Sebastian Gorzny trăiește cea mai importantă săptămână a carierei sale. Americanul în vârstă de 21 de ani, clasat pe locul 731 ATP, a produs una dintre marile surprize de la US Open și s-a calificat în turul al doilea, după un meci dramatic împotriva belgianului Raphael Collignon, ocupantul poziției 34 în lume.

Sebastian Gorzny Foto: Getty

Gorzny a revenit într-un moment critic și a salvat nu mai puțin de cinci mingi de meci înainte de a se impune în cinci seturi. În cel de-al doilea tur, Gornzy nu a putut trece de Daniil Medvedev. Rusul, favorit #7, s-a impus în 3 seturi, 6-1, 6-3, 7-5, și s-a calificat în turul 3.

Poveste de viață impresionantă

Dincolo de performanța sportivă, parcursul americanului are și o poveste personală impresionantă. Înaintea duelului cu Medvedev, Gorzny a rememorat pentru presa din Statele Unite un episod dramatic din 2019, când, la doar 15 ani, s-a aflat într-o situație în care viața i-a fost pusă serios în pericol.

„Medicii nu sunt siguri ce a fost de fapt, dar presupun că o înțepătură de țânțar a dus la un fel de infecție cerebrală: meningită, encefalită. Așa că am avut o criză. Tatăl meu s-a trezit la ora 2 dimineața, din fericire, a chemat ambulanța și am fost dus la spital. Am fost ținut în comă indusă timp de patru zile. Mi-au spus că aveam o șansă de supraviețuire de 5%. Urma să-mi scoată tuburile și fie aș fi respirat, fie nu. Din fericire, m-am recuperat complet. Mulțumesc echipei de la spitalul respectiv.

Pentru mine, a fost ca un somn lung. Pur și simplu am adormit, apoi m-am trezit și nu-mi amintesc nimic. Dar știu cât de traumatizată a fost familia mea văzându-mă acolo, fără să știe dacă o să mă mai trezesc. Cu siguranță te face să te simți recunoscător și să apreciezi pe toți cei din jurul tău, pe toți cei care te susțin!”, a povestit Sebastian Gorzny, conform ATP Tour.

Succesul de la New York i-a schimbat și situația financiară

Calificarea în turul al doilea i-a asigurat lui Gorzny un premiu de 190.000 de dolari, o sumă uriașă raportată la câștigurile sale de până acum. În întreaga carieră, Gorzny strânsese aproximativ 33.000 de dolari din premii înainte de această ediție a US Open.