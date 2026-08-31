 Novak Djokovic, în plină suferință la US Open: „Corpul meu începe să cedeze!”. Eliminat șocant din primul tur la simplu și dublu mixt | adevarul.ro
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Novak Djokovic, în plină suferință la US Open: „Corpul meu începe să cedeze!”. Eliminat șocant din primul tur la simplu și dublu mixt

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Novak Djokovic (5 ATP) a părăsit US Open încă din runda inaugurală, după ce a fost învins de argentinianul Mariano Navone, ocupantul locului 49 în clasamentul mondial.

Novak Djokovic
Novak Djokovic Foto: Facebook

La finalul partidei, sârbul a vorbit despre o problemă medicală cu care s-a confruntat din nou și care, potrivit spuselor sale, i-a dat bătăi de cap în fiecare meci disputat în acest an. În meciul de simplu, Mariano Navone a avut câștig de cauză după un duel de cinci seturi, încheiat cu scorul de 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1.

„Corpul meu începe să cedeze!”

Cred că a fost evident că mă simţeam foarte rău pe teren. Din păcate, este o problemă cu care m-am confruntat în fiecare meci de anul acesta, stările de vomă. E o chestiune serioasă.

Corpul meu începe să cedeze, apar crampe şi dureri. Spre final, spatele şi umărul au cedat şi n-am mai putut închide meciul... Nu vreau să diminuez meritul victoriei sale. Felicitări lui. E un tip simpatic, un luptător. Dar eu am trecut prin momente foarte grele!

Nu ştiu ce problemă de sănătate este. Vom vedea. Încerc să rezolv problema şi să văd până unde pot merge aşa. Am avut intenţia să abandonez, dar apoi am câştigat un set, apoi încă unul, iar atunci mi-am spus că s-ar putea să am o şansă. Nu voiam să mă opresc în setul al patrulea sau al cincilea. Voiam să termin meciul.

Este pentru prima dată, da, când sunt eliminat în primul tur la un turneu de Grand Slam în ultimii 20 de ani. Este un record în sine, încă unul adăugat pe listă. Dar nu mă gândesc la asta. Sunt mândru de tot ce am realizat, însă trăiesc în prezent. Tocmai am ieşit de pe teren şi încerc să am grijă de corpul meu!”, a spus fostul lider mondial, în vârstă de 39 de ani, la conferința de presă.

Eșec colosal și la dublu mixt, alături de Sabalenka

Prezența lui Djokovic la Flushing Meadows nu s-a limitat însă la proba de simplu. Acesta a făcut echipă cu Aryna Sabalenka în turneul de dublu mixt, însă perechea a fost eliminată, la rândul ei, chiar în primul tur. Cei doi au întâlnit perechea formată din cehoaica Katerina Siniakova și britanicul Henry Patten, care s-au impus după un meci decis în super tie-break, cu 4-1, 2-4, 10-2.

Siniakova și Patten, aflați pe primul loc în clasamentul mondial de dublu, nu au reușit însă să meargă mai departe de sferturile de finală. Cei doi au fost învinși de francezul Gael Monfils și ucraineanca Elina Svitolina, un cuplu și în afara terenului. Monfils și Svitolina trecuseră în primul tur de perechea alcătuită din Alexandra Eala și Felix Auger-Aliassime.

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