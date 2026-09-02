 De la Hollywood la US Open. La 11 ani o interpreta pe Serena Williams, acum a jucat cu Rybakina pe tablou | adevarul.ro
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De la Hollywood la US Open. La 11 ani o interpreta pe Serena Williams, acum a jucat cu Rybakina pe tablou

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În urmă cu șase ani lovea mingea în fața camerelor de filmat, încercând să copieze cât mai fidel stilul Serenei Williams. Acum, la numai 17 ani, Thea Frodin a ajuns să joace pe bune pe una dintre cele mai mari scene ale tenisului mondial, iar la debutul său pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam a avut-o în față pe Elena Rybakina, numărul 2 mondial.

La 6 ani după ce a jucat cu Will Smith în filmul despre Serena, Thea Frodin a jucat la US Open
La 6 ani după ce a jucat cu Will Smith în filmul despre Serena, Thea Frodin a jucat la US Open Foto: Facebook/ Profimedia

Americanca a fost învinsă în primul tur al US Open, scor 3-6, 2-6, după o oră și 14 minute, dar diferența uriașă de experiență nu a împiedicat-o să ofere câteva momente spectaculoase. Frodin a reușit 11 ași, față de numai șase ai Rybakinei, iar cel mai rapid serviciu al adolescentei a fost înregistrat la aproximativ 196 km/h.

Șase luni pe platoul de filmare

Povestea ei este însă mult mai spectaculoasă decât rezultatul unui singur meci. La doar 11 ani, Frodin a participat la filmările pentru King Richard, pelicula despre Richard Williams și începuturile carierelor extraordinare ale fiicelor sale, Venus și Serena.

Demi Singleton o interpreta pe Serena în scenele de dialog, însă în secvențele de tenis cea care lovea mingea era Thea Frodin, aleasă tocmai datorită talentului său cu racheta. A petrecut aproximativ șase luni pe platou și l-a cunoscut inclusiv pe Will Smith.

Experiența i-a influențat atât de mult tenisul încât antrenorii săi au avut ulterior de lucru. Frodin mărturisea că adoptase prea mult tehnica Serenei, în special la rever, pentru că trebuia să o imite cât mai fidel în timpul filmărilor.

Thea Frodin alături de Will Smith, pe platoul de filmare, în 2021
Thea Frodin alături de Will Smith, pe platoul de filmare, în 2021 Foto: Facebook

A salvat mingi de meci numai cu ași

Frodin și-a câștigat participarea la US Open după ce a devenit campioana Statelor Unite la junioare, primind astfel un wild-card. De pe locul 585 WTA s-a trezit direct în fața uneia dintre cele mai bune jucătoare ale lumii.

Iar finalul meciului cu Rybakina a arătat de ce adolescenta este considerată o jucătoare de urmărit. În penultimul game, Frodin a salvat trei mingi de meci cu ași, reușind cinci ași numai în acel game. Rybakina a închis apoi partida pe propriul serviciu.

Campioana australiană a remarcat imediat potențialul adversarei sale, lăudându-i în special serviciul și jocul foarte puternic și spunând că experiența este ceea ce îi mai lipsește.

Pentru Frodin, însă, povestea abia începe. Mai întâi a jucat rolul unei campioane. Acum încearcă să devină ea însăși una.

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