 US Open 2026, ediție cu premii cum n-au mai fost! Sorana Cârstea și Gabi Ruse se „îmbogățesc” chiar dacă nu trec de primul tur | adevarul.ro
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US Open 2026, ediție cu premii cum n-au mai fost! Sorana Cârstea și Gabi Ruse se „îmbogățesc” chiar dacă nu trec de primul tur

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Ultimul turneu de Mare Șlem al sezonului se apropie, iar ediția din acest an a US Open vine cu premii fără precedent. Competiția se va desfășura la New York, în perioada 23 august - 13 septembrie, iar suma totală pusă la bătaie ajunge la 108 milioane de dolari, cu 20% mai mult decât la ediția precedentă.

Gabi Ruse și Sorana Cârstea Foto/Colaj Instagram
Gabi Ruse și Sorana Cârstea Foto/Colaj Instagram

Câștigătorii probelor de simplu, atât la masculin, cât și la feminin, vor primi câte 5,5 milioane de dolari. Premiul este cu 10% mai mare decât cel oferit anul trecut și reprezintă cea mai mare recompensă acordată vreodată unui campion de simplu la un turneu de Grand Slam.

Jucătorii care vor ajunge pe tabloul principal și vor pierde în primul tur vor încasa nu mai puțin de 140.000 de dolari, în timp ce sportivii care participă în primul tur al calificărilor vor primi 32.000 de dolari. La dublu, echipele care vor cuceri trofeele la masculin, feminin și mixt vor fi recompensate cu câte un milion de dolari.

Cîrstea și Ruse, direct pe tabloul principal

România va avea două reprezentante în proba feminină de simplu. Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse se află pe lista oficială de participante și vor lua startul direct pe tabloul principal.

Pentru cele două jucătoare, US Open reprezintă ultima oportunitate din acest sezon de a obține un rezultat important la un turneu de Mare Șlem. Prezența lor la New York asigură astfel României două reprezentante în competiția feminină de simplu.

Răducanu, Cristian și Begu nu vor participa la US Open 2026

US Open 2026 se va desfășura fără Jaqueline Cristian, Irina Begu și Emma Răducanu. Cristian, aflată pe locul 40 WTA, a renunțat la participarea la turneul de la New York, iar poziția sa pe tabloul principal va fi preluată de Darja Vidmanova.

Nici Irina Begu nu va lua startul la ultimul Grand Slam al anului. Românca, clasată în prezent pe locul 462 WTA, va fi înlocuită în competiție de franțuzoaica Elsa Jacquemot.

Pe lista absențelor se află și Emma Răducanu. Britanica nu a mai evoluat din iunie, după ce a suferit o fractură de stres de gradul patru la tibia dreaptă.

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