Noua lege a salarizării unitare ar urma să fie adoptată până la 31 octombrie 2026, potrivit programului de guvernare

Noua lege a salarizării unitare ar urma să fie adoptată până la 31 octombrie 2026, fără diminuări de venituri și cu obiectivul eliminării inechităților salariale, potrivit Programului de Guvernare depus sâmbătă la Parlament de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

Legea ar urma să fie adoptată până la 31 octombrie 2026 Foto: Shutterstock

Documentul stabilește ca obiectiv adoptarea în Parlament a noii legi a salarizării unice, astfel încât aceasta să elimine inechitățile salariale și să nu ducă la diminuarea veniturilor.

„Adoptarea în Parlament a noii legi a salarizării unice: fără inechități salariale, fără diminuări de venituri, fără noi procese în instanțe și cu atractivitate pentru tinerii profesioniști”, se arată în programul de guvernare.

Potrivit documentului, noua lege ar urma să contribuie și la creșterea atractivității sectorului public pentru tinerii profesioniști.

Programul de guvernare include, în același timp, mai multe obiective privind piața muncii și veniturile populației. Guvernul își propune creșterea gradului de ocupare și a numărului de locuri de muncă din economie, pentru a crea spațiul fiscal necesar reducerii poverii fiscale asupra salariilor.

Un alt obiectiv major pentru perioada 2026-2027 este, potrivit documentului, protejarea puterii de cumpărare a populației vulnerabile, concomitent cu activarea resurselor umane inactive, reducerea evaziunii pe piața muncii și eficientizarea cheltuielilor aparatului public.

Ce prevede programul pentru pensii

Programul de guvernare mai prevede indexarea pensiilor cu rata inflației și accelerarea procesului de recalculare a pensiilor din sistemul public.

În cazul pensiilor speciale din sistemele de apărare, ordine publică și siguranță națională, documentul prevede recalcularea cuantumului în funcție de contribuție și vechime.

Particularitățile activității ar urma să fie reflectate prin vârsta standard de pensionare și condițiile de muncă, fiind prevăzută și o perioadă de tranziție pentru persoanele apropiate de pensionare.