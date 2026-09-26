Elena Lasconi îi cere socoteală lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere, pentru țară?”

Fosta candidată la alegerile prezidențiale Elena Lasconi respinge vehement conceptul de „naționalism sănătos” pe care l-a invocat recent președintele Nicușor Dan și care a stârnit valuri de controverse.

Elena Lasconi Foto: INQUAM Photos George Calin

Într-un interviu acordat emisiunii În fața ta de la Digi24, Lasconi a afirmat că astfel de formule politice nu au relevanță și că singurul criteriu real este ceea ce fac liderii pentru țară.

„E o prostie”, a afirmat fosta candidată la alegerile prezidențiale, referindu-se la afirmația lui Nicușor Dan.

Primărița Municipiului Câmpulung a criticat folosirea simbolurilor naționale în campanii electorale:

„Nu mi-e drag să fiu cu steagul în mână numai când e campanie electorală, așa cum vedem noi că se întâmplă în campaniile electorale. Mă, dintr-odată toți sunt credincioși, toți sunt români adevărați, cu tradițiile, cu nu știu ce...”

Elena Lasconi a insistat că politicienii trebuie evaluați prin fapte, nu prin retorică.

„Dacă ești așa de român, ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la guvern acum, care ești la conducere? (...) Uite, eu las în urma mea școli, spitale, policlinică, creșă, o să fac drumuri, parcuri pentru copii”, a spus Lasconi.

Amintim că, luna aceasta, președintele Nicușor Dan a afirmat că în spațiul public nu există suficientă apreciere față de trecutul României și față de ceea ce a numit un naționalism sănătos.

„Vedem că spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și, în partea cealaltă, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului, și exact vocea celor care, cu decență, cred și muncesc pentru România din păcate nu se aude și trebuie să se audă”, a spus șeful statului.

Discursul președintelui a provocat polemici și a ridicat întrebarea dacă poate exista un naționalism echilibrat în UE.