Sorana Cîrstea a urcat pe cel mai bun loc din carieră!

Victoria (6-2, 7-5) pe care a obținut-o în turul 2 la US Open, cu franțuzoaica Diane Parry, a făcut ca Sorana Cîrstea (36 de ani) să urce pe locul 15 în ierarhia mondială la zi. Este cea mai bună clasare la simplu a jucătoarei noastre. Sorana s-a calificat astfel în turul 3 la US Open, fază în care o va înfrunta pe italianca Jasmine Paolini (30 ani, 21 WTA).

Sorana Cîrstea a reușit rezultate deosebite și în acest an Foto: EPAImages

Participantă la ultimul turneu de mare șlem din cariera sa, Sorana a avut un an foarte bun. În 2026, ea a câștigat turneul de la Cluj, a atins sferturile de finală la Roland Garros și a jucat în semifinale la Roma.

Cîrstea a avut nevoie de o oră și 51 de minute pentru a trece de jucătoarea de 24 ani care ocupă locul 31 WTA. A fost prima lor confruntare. Bucureșteanca a avut mai puține mingi direct câștigătoare (winners) decât adversara sa, 22-30, dar a comis și mai puține erori neforțate, 17-33.

Cap de serie cu numărul 16, Sorana a dominat primul set, pe care și l-a adjudecat cu 6-2. În actul secund, bucureșteanca a condus cu 2-0, 3-1, 4-2 și 5-3, însă a fost egalată (5-5), după ce a ratat două mingi de meci. Sorana Cîrstea a reușit imediat un break, iar apoi a încheiat conturile (7-5).

Site-ul cotidianului francez „LEquipe” a făcut următorul rezumat al partidei: „Al șaptelea meci în decurs de nouă zile s-a dovedit a fi prea mult. Diane Parry nu a reușit să țină piept româncei Sorana Cîrstea – ocupanta locului 17 în clasamentul mondial – în turul al doilea de la US Open, miercuri, fiind învinsă cu 6-2, 7-5. Jucătoarea franceză în vârstă de 24 de ani părea să resimtă efectele programului său intens din ultima perioadă, venind după o prezență în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati și, mai ales, după câștigarea primului său titlu WTA 500, la Monterrey, weekendul trecut”.

După ce a subliniat că „jucătoarea de pe locul 31 mondial reușise o adaptare rapidă și eficientă la New York în primul tur de luni, împotriva elvețiencei Viktorija Golubic (7-5, 6-4)”, publicația a recunoscut că „de data aceasta nu a găsit nicio soluție în fața Soranei Cîrstea. Depășită rapid de jucătoarea româncă în vârstă de 36 de ani, Parry a rezistat inițial, salvând trei mingi de break doar în al treilea ghem. Totuși, acest răgaz a fost de scurtă durată; Cîrstea a atacat din nou chiar în următorul game pe propriul serviciu al adversarei și a reușit break-ul fără întârziere, fructificând pe parcursul meciului serviciul inconstant al franțuzoaicei – o acuratețe de 55% la primul serviciu și doar 39% puncte câștigate cu al doilea serviciu – precum și cele 33 de erori neforțate ale acesteia”.

Prin calificarea în turul 3, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 290.000 de dolari și 130 de puncte WTA. Următoarea sa adversară va fi italianca Jasmine Paolini, cap de serie numărul 19, care a învins-o cu 6-4, 6-1 pe compatrioata Lucrezia Stefanini.

Paolini (30 ani, 21 WTA) are 3-0 în meciurile directe cu Cîrstea, pe care a învins-o (6-4, 4-6, 6-1) în 2021, în sferturile de finală de la Zavarovalnica Sava (Slovenia), în 2023, în primul tur la Roland Garros (7-5, 2-6, 6-2) și în 2024, în semifinale la Dubai (6-2, 7-6/6).