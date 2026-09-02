Stefanos Tsitsipas spune că știa ce „obiceiuri” are Nick Kyrgios. „Mă surprinde că a ieşit la iveală atât de târziu”

Fost finalist la Wimbledon, Nick Kyrgios (31 de ani) a fost suspendat provizoriu după ce a fost depistat pozitiv la un metabolit al cocainei. Participant la US Open, grecul Stefanos Tsitsipas (26 de ani) a declarat că aflase că se întâmplă lucruri necurate în afara terenurilor de tenis.

Grecul a declarat că era printre cei care cunoșteau „obiceiurile” jucătorului australian Foto: EPAImages

Scandalul de dopaj în care este implicat jucătorul de tenis australian atinge cote tot mai înalte. Și e normal în condițiile în care în el e implicat un fost campion. Nicholas Hilmy Kyrgios a fost pe locul 13 mondial în 24 octombrie 2016. A câștigat șapte titluri la simplu în ATP Tour, inclusiv Washington Open în 2019 și 2022, și a disputat unsprezece finale, dintre care una la Wimbledon, în 2022, și alta la Cincinnati Masters, în 2017.

O poziție dură la adresa celui care a fost suspendat provizoriu după ce a fost depistat pozitiv la cocaină a avut Stefanos Tsitsipas, care nu este în relaţii bune cu australianul. Și din acest motiv, ziariștii prezenți la US Open au fost curioși să afle ce părere are despre suspendare. Iar Tsitsipas n-a ocolit răspunsul: „Nu ştiu ce să vă spun... Ca să fiu complet sincer cu voi, ştiam înainte ca anunţul să fie făcut. Când am văzut asta pe reţelele sociale, mi-am spus «Gata, s-a întâmplat!». Sincer, mă aşteptam la asta. Auzisem că astfel de lucruri se întâmplau în afara terenurilor de tenis. Nu voi încerca să acopăr pe cineva despre care ştiu adevărul. Mă consider o persoană prietenoasă cu toată lumea, dar sunt comportamente despre care auzisem personal şi despre care mi-au povestit şi alte persoane. Mă surprinde că a ieşit la iveală atât de târziu.”

Stefanos Tsitsipas este un jucător profesionist de tenis din Grecia. Născut în 12 august 1998, la Atena, acesta a avut cea mai bună clasare a sa la simplu în 9 august 2021, când a fost pe locul 3. S-a impus în Turneul Campionilor din 2019, devenind cel mai tânăr câștigător al acestei întreceri din ultimii optsprezece ani. A obținut treisprezece titluri ATP la simplu și a ajuns într-o finală de Grand Slam, la French Open 2021, pe care a pierdut-o în fața lui Novak Djokovic. De asemenea, a fost semifinalist de trei ori la Australian Open.

Simona Halep l-a ironizat pe Kyrgios

O reacție și mai tăioasă la adresa australianului a avut și Simona Halep. La trei ani după ce a fost suspendată pentru dopaj, ea a scris pe rețelele sociale: „Nu lovi niciodată pe cineva când este la pământ. Viaţa are un mod ciudat de a răsturna situaţiile şi un mod şi mai ciudat de a scoate la iveală diferenţa dintre un accident şi o alegere personală”. A fost o replică pe care i-a dat-o lui Kyrgios, cel care a criticat-o atunci când a fost depistată pozitiv la un control antidoping.

Jucătorul de la antipozi a recunoscut faptele şi şi-a cerut scuze Foto: EPAImages

Australianul se află acum cam în aceeași situație. El a fost suspendat până la un verdict final de către Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) după ce a fost depistat pozitiv la benzoylecgonină, principalul metabolit al cocainei. Spre deosebire de Halep, jucătorul de la antipozi a recunoscut faptele şi şi-a cerut scuze: „Am comis o greşeală enormă şi îmi asum întreaga responsabilitate. Nu voi căuta scuze, dar doresc să ofer câteva detalii despre situaţia mea. Ultimii ani au fost marcaţi de accidentări care au avut un impact considerabil asupra mea, atât fizic, cât şi psihic."