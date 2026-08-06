Messi rămâne determinant. A dat „o dublă” și o pasă de gol pentru Inter Miami

Vicecampion mondial luna trecută, Lionel Messi a revenit pe gazon după o scurtă vacanță. Argentinianul a reușit „o dublă” și o pasă de gol pentru Inter Miami în meciul câștigat (4-2) contra lui Atletico San Luis.

Cele două echipe au debutat astfel în Leagues Cup, competiție anuală de fotbal la care participă formații din Major League Soccer (liga de fotbal din Statele Unite ale Americii) și Liga MX (liga mexicană de fotbal) - ambele din America de Nord și care se desfășoară în Statele Unite ale Americii și Canada.

Echipa mexicană a deschis scorul prin David Rodriguez (min. 4), dar Inter Miami a ripostat rapid și a marcat patru goluri până la pauză prin Messi (min. 11, 44), Telasco Segovia (min. 26) și Micael (min. 45+7). Rezultatul final a fost stabilit de Rafa Llorente în minutul 51.

Finalistă a Leagues Cup în 2025, Inter Miami nu a contat în această partidă pe Luis Suarez, care a marcat de șapte ori în ultimele patru meciuri, după ce a fost suspendat pentru șase meciuri din competiție. Fostul atacant al lui Liverpool a părut să scuipe spre un oficial al echipei adverse după înfrângerea din finala ediției trecute, în fața lui Seattle Sounders (0-3), și a apucat de gât un jucător al echipei adverse.

Formația din Miami se va întâlni sâmbătă, 8 august, cu Monterrey și miercuri, 12 august, cu Leon. Competiția se desfășoară într-un format în care fiecare echipă joacă trei meciuri împotriva echipelor din seria cealaltă. Cele mai bune patru echipe din fiecare ligă, MLS și Liga MX, ajung în sferturile de finală.

Leagues Cup are o semnificație aparte pentru Inter Miami, care a cucerit acest trofeu în 2023, acesta fiind primul din istoria sa. Acel succes s-a înregistrat la câteva săptămâni după venirea lui Messi. Anul trecut formația din Florida a ajuns în finală, însă a pierdut (0-3) cu Seattle Sounders.