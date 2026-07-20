Messi, după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale: „Durerea este foarte mare”

Lionel Messi a transmis un mesaj după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale 2026 în fața Spaniei, scor 0-1 după prelungiri.

Spania a câștigat duminică al doilea titlu mondial din istorie, după golul marcat de Ferran Torres în minutul 106 al finalei disputate pe New York New Jersey Stadium.

„Durerea este foarte mare și va fi nevoie de timp pentru ca această rană să se închidă. Dar rămân și cu toate lucrurile bune... Cu meciurile pe care am reușit să le întoarcem, dând totul, și care vor rămâne pentru totdeauna în memorie, cu sprijinul unei țări întregi care, alături de munca și efortul acestui grup, ne-a făcut să fim din nou printre cei mai buni din lume”, a transmis Messi.

Căpitanul Argentinei a subliniat performanța echipei, care a ajuns în două finale consecutive ale Cupei Mondiale, după ce câștigase trofeul în 2022.

„Astăzi este greu să apreciem ceea ce am făcut, dar acest grup a ajuns la două finale consecutive ale Cupei Mondiale”, a continuat Messi.

Fotbalistul le-a mulțumit apoi suporterilor pentru mesajele primite și pentru susținerea acordată naționalei Argentinei pe parcursul competiției.

„Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare salut și pentru fiecare mesaj. Încă o dată am reușit să ne unim ca țară și să fim cu toții împreună, împărtășind imensa mândrie de a fi argentinieni”, a transmis acesta.

La final, Messi a felicitat naționala Spaniei pentru câștigarea trofeului.

Argentina a disputat astfel a doua finală consecutivă de Cupă Mondială, după cea din 2022, când a câștigat trofeul. Spania s-a impus cu 1-0, după prelungiri, prin golul lui Ferran Torres, marcat în minutul 106.

Argentina a rămas în zece oameni în minutul 93, după ce Enzo Fernández a fost eliminat în urma unui fault asupra lui Pau Cubarsí, astfel că echipa lui Lionel Scaloni a disputat prelungirile în inferioritate numerică.