Finalist cu Argentina al Campionatului Mondial de fotbal din această vară, Lionel Messi se implică în acțiuni caritabile. Fost jucător la FC Barcelona, acesta a donat 80.000 de euro pentru reconstrucţia Sierra Oeste, o regiune de lângă Madrid afectată de incendii.

Preşedinta comunităţii autonome Madrid, Isabel Diaz Ayuso a anunţat că Messi se află printre cei care au făcut donații. Aceasta a postat un mesaj pe X (fostul Twitter). Politiciana spaniolă a apreciat demersul vicecampionului mondial cu Argentina: „Leo Messi a donat 80.000 de euro pentru reconstrucţia Sierra Oeste din Madrid. Vreau să-i mulţumesc şi să-i spun că locuitorii din Madrid ar fi încântaţi să-l primească în curând pentru a-l aplauda."

Spania a fost lovită de incendii devastatoare în această vară. Sierra Oeste, o regiune împădurită situată în apropiere de Madrid, a fost deosebit de afectată. Potrivit publicaţiei „Marca” citată de News.ro, incendiul este acum stabilizat şi se află în „faza de izolare" după două săptămâni.

Mai multe ţări europene sunt puternic afectate de incendii, în special Franţa, unde regiunea Gironde a suferit pagube foarte semnificative de la sfârşitul lunii iulie.

După turneul final, care a fost unul reușit pentru el deși Argentina a pierdut (0-1) finala cu Spania, Messi a decis să plece în vacanță. Și o va face pentru a se odihni alături de familie, în oraşul natal, Rosario. Legendarul fotbalist a sosit în orașul argentinian cu un zbor privat, împreună cu soţia sa, Antonela Roccuzzo, şi cei trei copii ai lor, potrivit unei surse din cadrul guvernului provinciei Santa Fe care a dorit să-şi păstreze anonimatul.

Messi a marcat opt goluri la acest turneu final şi a dat patru pase de gol într-o competiţie în care echipa sa a reuşit răsturnări de situaţie în meciurile cu Egiptul (3-2 de la 0-2) şi Anglia (2-1 de la 0-1). Câştigătorul a opt Baloane de Aur a avut însă o evoluţie modestă în finală, la fel ca întreaga sa echipă, dominată de o formaţie spaniolă mai bine organizată. După meci, el a izbucnit în lacrimi în timp ce primea medalia de vicecampion.

La Cupa Mondială, Messi a suferit două înfrângeri în finală (2014, 2026) şi a obţinut o victorie, în 2022, împotriva Franţei, la loviturile de departajare.