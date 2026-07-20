 Val de ironii la adresa lui Messi după finala CM de fotbal: meme-uri după poza istorică cu Yamal | adevarul.ro
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Val de ironii la adresa lui Messi după finala CM de fotbal: meme-uri după poza istorică cu Yamal

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Campionatul Mondial 2026
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Victoria pe care Spania a obținut-o în finala cu Argentina a fost urmată, desigur, și de diverse reacții. Și cum ne află în era digitală, fanii iberici au lansat tot felul de meme-uri, multe dintre ele ironice cu Lionel Messi, căpitanul Argentinei.

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Ținta numărul 1 a fost - se putea altfel? - Lionel Messi. Iar fanii s-au folosit de imaginea realizată în septembrie 2007, în cadrul unei campanii caritabile organizate de Fundația FC Barcelona și UNICEF. Atunci, Lionel Messi apare alături de bebelușul Lamine Yamal. Argentinianul se afla la începutul carierei. Și nimeni nu putea bănui atunci că acel beleluș îl va învinge pe Messi în finala Campionatului Mondial din 2026.

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De precizat că acea ședință foto a avut loc la Camp Nou, iar familia lui Yamal a fost selectată prin tragere la sorți din cartierul Roca Fonda, din orașul Mataro.

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În meme-urile postate după finală, Yamal apare făcându-i baie lui Messi...

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Suporterii au marcat și faptul că Argentina n-a avut niciun șut pe poartă în finală. Și că portarul spaniol Unai Simon n-a avut ce apăra în acest meci.

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De asemenea, a fost ironizat și argentinianul Enzo Fernandez, care a văzut două cartonașe galbene, fiind eliminat.

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Unii au subliniat faptul că finala CM de fotbal 2026 s-a desfășurat într-un singur sens, cu Spania atacând. Și că s-a înscris un singur gol. Ceea ce a făcut-o plictisitoare. 

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Nu în ultimul rând, s-a marcat și faptul că fotbaliștii spanioli au promis că se vor tatua dacă vor câștiga titlul mondial. Și că antrenorul lor, Luis De La Fuente, a spus că, știindu-i oameni serioși, e sigur că aceștia își vor ține promistiunea. 

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