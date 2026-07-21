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Unde a plecat în vacanță Lionel Messi după finala CM de fotbal

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Campionatul Mondial 2026
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Căpitan al echipei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi (39 de ani) a fost afectat serios după eșecul (0-1) suferit în finala CM cu Spania. Acesta a postat un mesaj în care a precizat că fi nevoie de mult timp pentru ca „rana să se vindece”.

Leo Messi a înscris 8 goluri la acest turneu final de CM (Foto: EPAImages)
Leo Messi a înscris 8 goluri la acest turneu final de CM (Foto: EPAImages)

După turneul final, care a fost unul reușit pentru el, Messi a decis să plece în vacanță. Și o va face pentru a se odihni alături de familie, în oraşul natal, Rosario.

Legendarul fotbalist a sosit în orașul argentinian cu un zbor privat, astăzi, în jurul orei locale 06.30 (12.30 în România), împreună cu soţia sa, Antonela Roccuzzo, şi cei trei copii ai lor, potrivit unei surse din cadrul guvernului provinciei Santa Fe care a dorit să-şi păstreze anonimatul.

Canalul ESPN a difuzat o înregistrare video în care vedeta a apărut la volanul unui monovolum gri, intrând într-un complex rezidenţial securizat din Funes, la periferia oraşului Rosario, unde deţine o locuinţă şi stă de obicei când revine în această regiune.

În 2022, Messi a sărbătorit victoria la CM de fotbal alături de familie (Foto: EPAImages)
În 2022, Messi a sărbătorit victoria la CM de fotbal alături de familie (Foto: EPAImages)

Sosirea lui Messi în Argentina s-a produs în contextul în care tatăl acestuia, Jorge, care îi este atât agent, se confruntă cu probleme de sănătate.

O parte a lotului Argentinei a sosit la Buenos Aires luni seară, însoţită de selecţionerul Lionel Scaloni şi de staff-ul tehnic. Mii de suporteri, unii cu lacrimi în ochi, i-au întâmpinat cu urale şi scandări. Ceilalţi jucători s-au îndreptat direct spre alte oraşe pentru a se alătura cluburilor unde activează.

Messi este unul dintre candidații la „Balonul de Aur” (Foto: EPAImages)
Messi este unul dintre candidații la „Balonul de Aur” (Foto: EPAImages)

Messi a marcat opt goluri la acest turneu final şi a dat patru pase de gol într-o competiţie în care echipa sa a reuşit răsturnări de situaţie în meciurile cu Egiptul (3-2 de la 0-2) şi Anglia (2-1 de la 0-1). Câştigătorul a opt Baloane de Aur a avut însă o prestaţie modestă în finală, la fel ca întreaga sa echipă, dominată de o formaţie spaniolă mai bine organizată. După meci, el a izbucnit în lacrimi în timp ce primea medalia de vicecampion.

Înaintea finalei cu Spania, Leo Messi în fruntea echipei Argentinei (Foto: EPAImages)
Înaintea finalei cu Spania, Leo Messi în fruntea echipei Argentinei (Foto: EPAImages)

La Cupa Mondială, Messi a suferit două înfrângeri în finală (2014, 2026) şi a obţinut o victorie, în 2022, împotriva Franţei, la loviturile de departajare.

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