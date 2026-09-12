Maghiarul Barnabas Vas a câștigat etapa a treia a Turului României la ciclism, compatriotul său Andras Gustav Pakot a preluat tricoul galben

Desfășurată între Piatra Neamț și Băile Balvanyos, pe un traseu montan, etapa cu numărul 3 din ediția 2026 a Turului României la ciclism a fost câștigată de ciclistul maghiar Barnabas Vas (Team United Shipping). Cronometrat pe cei 198,4 km în 4 ore, 26 de minute și 54 de secunde, acesta a fost urmat de Enea Sambinello (Italia) și Andras Gustav Pakot (Ungaria / Team United Shipping), care au fost cronometrați în același timp.

Barnabas Vas a trecut linia de sosire în etapa cu numărul 3 a Turului României la ciclism Foto: Federația Română de Ciclism

Pe locul al patrulea a terminat românul Mattew-Denis Piciu (Mentorise Teem CCN), în același grup cu câștigătorul. Un alt român, Cristian Răileanu, component al echipei naționale, s-a clasat pe locul 11, la 5 secunde.

Etapa a treia a marcat trecerea de la primele două zile, în care etapele s-au desfășurat în principal pe teren plat, la una cu un traseu mult mai solicitant, cu urcușuri și coborâri tehnice.

În prima parte a zilei, patru rutieri — Matthew Walls (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), Cătălin Buță (MENtoRISE Teem CCN), Vincent John (Schwingshandl Intralogistics) și Andrea Alfio Bruno (Naționala Italiei) — au încercat să surprindă plutonul și să declanșeze o evadare. Avantajul lor nu a depășit însă două minute, iar grupul a fost ajuns din urmă.

Cu 25 de km înainte de final, Wibatech Lubelskie Perła Polski a accelerat, profitând de vânt, iar plutonul s-a rupt temporar. Un grup de 11 rutieri a trecut în frunte, însă numai Jakub Musialik și Nicolas Milesi (Naționala Italiei) au rămas în acea poziție. Ronan O'Connor (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), clasat pe locul al doilea în clasamentul general înaintea etapei, a încercat să ajungă din urmă grupul fruntaș, însă tentativa sa nu a reușit. Musialik și Milesi au fost prinși la rândul lor la intrarea pe cățărarea finală spre Băile Balvanyos.

Ultima ascensiune, una de categoria B, a favorizat rutierii explozivi și a fost decisivă pentru configurația clasamentului. Liderul de până atunci, Rutger Wouters (Kings of the Flemish Mountains), nu a reușit să mențină ritmul, astfel că atât câștigătorul de etapă, cât și purtătorul tricoului galben s-au decis pe ultimii kilometri. United Shipping Team a profitat perfect de situație, Vas obținând victoria de etapă, iar Pakot preluând conducerea în clasamentul general.

Noul lider al cursei a declarat la finalul etapei: „Totul s-a desfășurat perfect pentru noi. A fost o zi lungă și știam că trebuie să-mi păstrez cât mai mult energia, pentru că un astfel de final îi avantajează pe rutierii rapizi, cu caracteristicile mele. Cățărarea de la final nu a fost extrem de dificilă. Nu m-am mai aflat niciodată în poziția de a conduce o cursă, dar acum am un avantaj de două secunde și vom discuta cu echipa despre cea mai bună strategie pentru următoarele zile. Bineînțeles, sper să pot apăra acest tricou.”

În vârstă de 20 de ani rutierul maghiar are un avans de două secunde în clasamentul general. Pakot (11h 29:40) este urmat de Sambinello (Italia) și de irlandezul Ronan O'Connor (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), la două secunde. Răileanu este al șaselea, la 13 secunde, Iustin-Ioan Văidian (Mentorise Teem CCN) e al 9-lea, la 27 secunde, iar Piciu se află pe 11, la 30 secunde.

Etapa a patra a cursei se va desfășura astăzi (sâmbătă, 12 septembrie), între Brașov și Ploiești, pe 165 km.

Purtătorii tricourilor în etapa a 4-a

Clasamentul general – tricoul galben: András Gustáv Pakot (United Shipping Team)

Clasamentul pe puncte – tricoul alb cu buline roșii: Rutger Wouters (Kings of the Flemish Mountains)

Clasamentul cățărătorilor - tricoul verde: Barnabás Vas (United Shipping Team)

Clasamentul sprinterilor – tricoul roșu: Andrea Alfio Bruno (Naționala Italiei)

Clasamentul tinerilor (sub 23 de ani) – tricoul alb: Enea Sambinello (Naționala Italiei), în locul lui Pakot

Clasamentul tinerilor (sub 23 de ani) – tricoul alb: Cristian Raileanu (Naționala României)

La startul celei de-a 58-a ediții a Micii Bucle s-au aliniat peste 130 de sportivi în 21 de echipe din 14 țări: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Italia, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, România, SUA, Turcia și Ungaria.

Program și traseu Turul României 2026

8 septembrie: Prezentarea echipelor, Chișinău

9 septembrie: Etapa 1, Chișinău - Ungheni (162 km)

10 septembrie: Etapa a 2-a, Iași - Piatra Neamț (147,2 km)

11 septembrie: Etapa a 3-a: Piatra Neamț - Băile Balvanyos (198,4 km)

12 septembrie: Etapa a 4-a, Brașov - Ploiești (165,2 km)

13 septembrie: Etapa a 5-a, Circuit București (100 km)