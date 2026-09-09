Restricții de circulație în mai multe zone din țară. O bretea de acces pe A1, închisă, iar Turul României aduce blocaje temporare

Șoferii trebuie să fie atenți la mai multe restricții de circulație instituite în această perioadă pe drumurile naționale. O bretea de acces pe autostrada A1, în zona Sibiului, a fost închisă pentru lucrări, iar în următoarele zile traficul va fi oprit temporar pe mai multe sectoare de drum din cauza desfășurării Turului României 2026.

Restricții de circulație în mai multe zone din țară. Foto: Facebook

Miercuri, 9 septembrie, a fost închisă breteaua de urcare pe A1 de pe DN1, pentru șoferii care circulă din direcția Brașov, în zona localității Mohu.

Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări la infrastructură, mai exact pentru schimbarea sistemelor de acoperire a rosturilor de dilatație de pe bretea.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zona lucrărilor și să țină cont de semnalizarea temporară.

Foto: Facebook

Restricții pe drumurile naționale pentru Turul României

În paralel, desfășurarea Turului României 2026 va aduce restricții temporare de circulație pe mai multe sectoare de drum național.

Competiția ciclistă are loc în perioada 9-13 septembrie 2026 și este inclusă în calendarul oficial al Uniunii Cicliste Internaționale (UCI). Pentru siguranța participanților, traficul rutier va fi oprit temporar în intervalele necesare trecerii caravanei.

Prima restricție este programată pentru joi, 10 septembrie, pe DN2, între Roman și Horia, în județul Neamț. Circulația va fi restricționată pe sectorul cuprins între kilometrii 328+962 și 327+963, în intervalul 13:10-13:20.

Vineri, 11 septembrie, vor fi afectate două sectoare de pe DN11. Primul este cuprins între Oituz și limita județelor Bacău și Covasna, între kilometrii 115+954 și 90+000, iar restricția este programată între 12:30 și 13:25.

Tot vineri, traficul va fi restricționat și pe tronsonul DN11 dintre limita județelor Bacău și Covasna și kilometrul 69+000. Măsura este programată în intervalul 13:00-14:14.

Sâmbătă, 12 septembrie, restricția se mută în județul Brașov. Circulația va fi oprită temporar pe DN11, între localitatea Lunca Câlnicului și nodul rutier Prejmer-Hărman, între kilometrii 16+820 și 9+880. Intervalul anunțat este 10:35-10:50.

Restricțiile vor fi semnalizate corespunzător, iar traficul va fi dirijat de polițiștii rutieri.

Peste 150 de cicliști participă la competiție

Turul României este una dintre cele mai importante competiții de ciclism pe șosea organizate în țară. Ediția din acest an se desfășoară pe un traseu de peste 800 de kilometri, la start fiind așteptate aproximativ 25 de echipe internaționale și peste 150 de sportivi profesioniști.

Autoritățile le recomandă șoferilor să verifice intervalele în care sunt instituite restricțiile și să își planifice din timp traseele, pentru a evita întârzierile.