Basarabeanul Cristian Răileanu este la 23 de secunde de tricoul galben în Turul României

Ediția 2026 a Turului României la ciclism a debutat pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce a reprezentat o premieră în istoria întrecerii. Prima etapă (Chișinău - Ungheni, 162 km) a fost câștigată de polonezul Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski), iar cea de-a doua (Iași - Piatra Neamț, 147,2 km) l-a avut în prim-plan pe Rutger Wouters (King of The Flemish Mountains).

Rutierii au ajuns în Piatra Neamț după ce au parcurs primele două etape Foto: Federația Română de Ciclism

În prima etapă, cu 25 de kilometri înainte de sosire, Roberto Capello a atacat și a încercat să transforme avantajul de aproximativ un minut într-o victorie la Ungheni, dar a fost prins cu doar trei km înainte de linia de sosire. Plutonul s-a reunit pentru sprintul final, iar Radosław Frątczak a fost cel mai rapid. Rutierul polonez s-a impus la limită, într-o sosire decisă la photo-finish (3h 35:42), în fața lui Liam Punnewaert (Kings of the Flemish Mountains). Alessio Menghini (Naționala Italiei) a completat podiumul.

În Republica Moldova localnicii au ieșit cu steaguri la trecerea caravanei Turului României Foto: Federația Română de Ciclism

În etapa cu numărul 2, ciclistul belgian Rutger Wouters (King of The Flemish Mountains) a fost cronometrat în 3 ore, 26 de minute și 59 secunde, fiind urmat la 3 secunde de irlandezul Ronan O'Connor (APS Pro Cycling Cadence Cyclery) și la 13 secunde de maghiarul Andras Gustav Pakot (Team United Shipping). Dintre rutierii români, cel mai bine clasat reprezentant Cristian Răileanu (echipa României), clasat pe 7, la 13 secunde de învingător (a venit cu un grup de alți șapte cicliști).

Cicliștii au fost încurajați de localnici pe traseul Micii Bucle Foto: Federația Română de Ciclism

În urma acestui succes, Wouters a preluat tricoul de lider la „general” (7h 02:11), fiind urmat la 7 secunde de O'Connor și la 19 de Pakot. Albanezul Gabriele De Fabritiis se află pe locul al patrulea, la 23 de secunde, alături de alți șase rutieri, printre aceștia aflându-se și Cristian Răileanu, ciclistul născut la Bălți, în Republica Moldova, dar care concurează din 2022 pentru România. În Top 10 se mai află un român, Iustin-Ioan Văidian (Mentorise Teem CCN), pe 10, la 26 de secunde de lider. Câștigătorul primei etape, polonezul Radoslaw Fratczak (Wibatech Lubelskie Perla Polski), este al 11-lea, la 35 de secunde.

Devenit lider al Turului României 2026, Wouters a declarat: „Am acum 217 de victorii în carieră. Am câștigat deja destul de multe curse, dar sunt extrem de fericit să o adaug și pe aceasta colecției mele. Pentru mine și pentru echipa noastră, această cursă este deja un mare succes, indiferent de ceea ce se va întâmpla în zilele următoare. Mâine urmează o etapă mai lungă și mult mai dificilă. Cu siguranță nu sunt un cățărător, dar voi face tot posibilul, concurând în acest frumos tricou galben.”

Purtătorii tricourilor distinctive în etapa a 3-a:

Clasamentul general – tricoul galben: Rutger Wouters (Kings of the Flemish Mountains)

Clasamentul pe puncte – tricoul alb cu buline roșii: Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski), în locul lui Wouters

Clasamentul cățărătorilor - tricoul verde: Barnabás Vas (Team United Shipping)

Clasamentul sprinterilor – tricoul roșu: Roberto Capello (Naționala Italiei)

Clasamentul tinerilor (sub 23 de ani) – tricoul alb: András Gustáv Pakot (Team United Shipping)

Clasamentul românilor – tricoul albastru: Cristian Răileanu (Naționala României)

La startul celei de-a 58-a ediții a Micii Bucle s-au aliniat peste 130 de sportivi în 21 de echipe din 14 țări: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Italia, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, România, SUA, Turcia și Ungaria.

Rutierii au plecat în etapa a doua din dreptul Palatului Culturii din Iași Foto: Federația Română de Ciclism

Program și traseu Turul României 2026

8 septembrie: Prezentarea echipelor, Chișinău

9 septembrie: Etapa 1, Chișinău - Ungheni (162 km)

10 septembrie: Etapa a 2-a, Iași - Piatra Neamț (147,2 km)

11 septembrie: Etapa a 3-a: Piatra Neamț - Băile Balvanyos (198,4 km)

12 septembrie: Etapa a 4-a, Brașov - Ploiești (165,2 km)

13 septembrie: Etapa a 5-a, Circuit București (100 km)