 Basarabeanul Cristian Răileanu este la 23 de secunde de tricoul galben în Turul României | adevarul.ro
search
Vineri, 11 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Basarabeanul Cristian Răileanu este la 23 de secunde de tricoul galben în Turul României

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ediția 2026 a Turului României la ciclism a debutat pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce a reprezentat o premieră în istoria întrecerii. Prima etapă (Chișinău - Ungheni, 162 km) a fost câștigată de polonezul Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski), iar cea de-a doua (Iași - Piatra Neamț, 147,2 km) l-a avut în prim-plan pe Rutger Wouters (King of The Flemish Mountains).

Rutierii au ajuns în Piatra Neamț după ce au parcurs primele două etape
Rutierii au ajuns în Piatra Neamț după ce au parcurs primele două etape Foto: Federația Română de Ciclism

În prima etapă, cu 25 de kilometri înainte de sosire, Roberto Capello a atacat și a încercat să transforme avantajul de aproximativ un minut într-o victorie la Ungheni, dar a fost prins cu doar trei km înainte de linia de sosire. Plutonul s-a reunit pentru sprintul final, iar Radosław Frątczak a fost cel mai rapid. Rutierul polonez s-a impus la limită, într-o sosire decisă la photo-finish (3h 35:42), în fața lui Liam Punnewaert (Kings of the Flemish Mountains). Alessio Menghini (Naționala Italiei) a completat podiumul.

În Republica Moldova localnicii au ieșit cu steaguri la trecerea caravanei Turului României
În Republica Moldova localnicii au ieșit cu steaguri la trecerea caravanei Turului României Foto: Federația Română de Ciclism

În etapa cu numărul 2, ciclistul belgian Rutger Wouters (King of The Flemish Mountains) a fost cronometrat în 3 ore, 26 de minute și 59 secunde, fiind urmat la 3 secunde de irlandezul Ronan O'Connor (APS Pro Cycling Cadence Cyclery) și la 13 secunde de maghiarul Andras Gustav Pakot (Team United Shipping). Dintre rutierii români, cel mai bine clasat reprezentant Cristian Răileanu (echipa României), clasat pe 7, la 13 secunde de învingător (a venit cu un grup de alți șapte cicliști).

Cicliștii au fost încurajați de localnici pe traseul Micii Bucle
Cicliștii au fost încurajați de localnici pe traseul Micii Bucle Foto: Federația Română de Ciclism

În urma acestui succes, Wouters a preluat tricoul de lider la „general” (7h 02:11), fiind urmat la 7 secunde de O'Connor și la 19 de Pakot. Albanezul Gabriele De Fabritiis se află pe locul al patrulea, la 23 de secunde, alături de alți șase rutieri, printre aceștia aflându-se și Cristian Răileanu, ciclistul născut la Bălți, în Republica Moldova, dar care concurează din 2022 pentru România. În Top 10 se mai află un român, Iustin-Ioan Văidian (Mentorise Teem CCN), pe 10, la 26 de secunde de lider. Câștigătorul primei etape, polonezul Radoslaw Fratczak (Wibatech Lubelskie Perla Polski), este al 11-lea, la 35 de secunde.

Devenit lider al Turului României 2026, Wouters a declarat: „Am acum 217 de victorii în carieră. Am câștigat deja destul de multe curse, dar sunt extrem de fericit să o adaug și pe aceasta colecției mele. Pentru mine și pentru echipa noastră, această cursă este deja un mare succes, indiferent de ceea ce se va întâmpla în zilele următoare. Mâine urmează o etapă mai lungă și mult mai dificilă. Cu siguranță nu sunt un cățărător, dar voi face tot posibilul, concurând în acest frumos tricou galben.

Purtătorii tricourilor distinctive în etapa a 3-a:

Clasamentul general – tricoul galben: Rutger Wouters (Kings of the Flemish Mountains)

Clasamentul pe puncte – tricoul alb cu buline roșii: Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski), în locul lui Wouters

Clasamentul cățărătorilor - tricoul verde: Barnabás Vas (Team United Shipping)

Clasamentul sprinterilor – tricoul roșu: Roberto Capello (Naționala Italiei)

Clasamentul tinerilor (sub 23 de ani) – tricoul alb: András Gustáv Pakot (Team United Shipping)

Clasamentul românilor – tricoul albastru: Cristian Răileanu (Naționala României)

La startul celei de-a 58-a ediții a Micii Bucle s-au aliniat peste 130 de sportivi în 21 de echipe din 14 țări: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Italia, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, România, SUA, Turcia și Ungaria.

Rutierii au plecat în etapa a doua din dreptul Palatului Culturii din Iași
Rutierii au plecat în etapa a doua din dreptul Palatului Culturii din Iași Foto: Federația Română de Ciclism

Program și traseu Turul României 2026

8 septembrie: Prezentarea echipelor, Chișinău

9 septembrie: Etapa 1, Chișinău - Ungheni (162 km)

10 septembrie: Etapa a 2-a, Iași - Piatra Neamț (147,2 km)

11 septembrie: Etapa a 3-a: Piatra Neamț - Băile Balvanyos (198,4 km)

12 septembrie: Etapa a 4-a, Brașov - Ploiești (165,2 km)

13 septembrie: Etapa a 5-a, Circuit București (100 km)

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
digi24.ro
image
Câștigă 7.000 de lei pe lună, dar cumpără mâncare dintr-un magazin social. „Suntem patru membri. Traiul este tot mai greu”
stirileprotv.ro
image
Cum este reeducat la închisoare raketul care l-a torturat și jefuit pe milionarul Dan Nicorescu. Deținutul a uitat de legile mafiei ruse
gandul.ro
image
25 DE ANI de la 11 SEPTEMBRIE. Ce NU știai despre atentatele care au schimbat lumea
mediafax.ro
image
Surpriză uriașă! Fotbalista în vârstă de 22 de ani a devenit antrenor principal. Galerie foto
fanatik.ro
image
Nicu Benesch, românul care a supraviețuit atentatelor de la World Trade Center: „Cea mai teribilă imagine a fost cea a oamenilor pe care îi vedeam aruncându-se în gol”
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
gsp.ro
image
Ion Țiriac s-a dus în biroul ministrului, dar acesta a ieșit și a exclamat: "Chemați toată presa!"
digisport.ro
image
Trucurile unei femei care nu aruncă aproape nimic din grădină. Ce face cu cojile, semințele și cozile legumelor: „Nu m-aș fi gândit niciodată”
click.ro
image
În 1865, coloniștii au lăsat iepuri pe o insulă ca hrană pentru naufragiați. În 127 de ani, animalele izolate s-au transformat complet
antena3.ro
image
O veste bună: Revin americanii! Una dintre cele mai mari multinaţionale şi-a reînfiinţat firma în România şi s-a instalat în birourile familiei Pavăl
zf.ro
image
Primarul care a construit drum din bani publici către terenurile sale. Doar el îl folosește
observatornews.ro
image
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
cancan.ro
image
Pensia pe card. În ce orașe și la ce bănci au fost virate sumele? Unde se percepe comision la retragere?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ai cumpărat un apartament cu balconul închis înainte de ’90, dar modificarea nu apare în acte. Cine trebuie să rezolve situația
playtech.ro
image
Finul lui Dan Petrescu îl vede pe tehnician pe banca FCSB-ului: „Și-ar dori să ajungă acolo. Aș băga mâna în foc că poate face performanță”
fanatik.ro
image
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
ziare.com
image
Americanii, în lacrimi. Știm finala feminină de la US Open 2026 articol scris de Digi Spo
digisport.ro
image
Ce trebuie să faci în septembrie pentru a avea un gazon superb la primăvară. Sfaturile unui specialist britanic
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Bolojan a făcut ANUNȚUL: "Mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegi"
romaniatv.net
image
La ce oră intră pensiile pe card pe 11 septembrie. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Fișa de Cadre de la Securitate a lui Gigi Nețoiu: de la lăcătuș la ofițer de filaj, câți bani câștiga și ancheta după fuga Nadiei
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Valentin Sanfira, primele declarații la câteva luni după divorț: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a luat”
click.ro
image
Horoscop 11-17 septembrie. Săgetătorul primește o șansă uriașă, iar pentru mai multe zodii urmează o săptămână decisivă
click.ro
image
Andreea Popescu, săgeți „otrăvite” către fostul soț? Cum și-au împărțit copiii după divorț: „E mai implicat acum”. A trecut prin depresie după despărțire?
click.ro
Regina Letizia și Regele Felipe la funeralii profimedia 1132824527 jpg
Eroare gravă de protocol pentru Regina Letizia, la înmormântarea regală. Mina deranjată a acesteia vorbește de la sine
okmagazine.ro
Napoleon și Josephine profimedia 0287302413 jpg
„Zig-zag-ul sexual” cu care l-a cucerit Joséphine pe Napoleon, împăratul care și-a pierdut virginitatea cu patru prostituate
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce s-a întâmplat cu Andreea Bălan și Victor Cornea după căsătorie. În ce stadiu este relația lor?
image
Valentin Sanfira, primele declarații la câteva luni după divorț: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a luat”

OK! Magazine

image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat