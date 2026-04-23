Premieră în istoria Turului României; competiția ciclistă pornește în acest an din Republica Moldova

Turul României, cea mai prestigioasă competiție ciclistă din țară și una dintre cele mai importante din Sud-Estul Europei, scrie un nou capitol în istoria sa. Cea de-a 58-a ediție a Micii Bucle va debuta pe 9 septembrie și marchează o premieră absolută: pentru prima dată de la înființarea competiției în 1934, startul oficial al cursei va avea loc în afara granițelor României, la Chișinău.

Ediția din acest an va începe pe 8 septembrie, în centrul Chișinăului, cu prezentarea echipelor și ceremonia de deschidere a Turului României 2026, un eveniment care va aduce în fața publicului aproximativ 25 de echipe profesioniste locale și din străinătate.

Startul primei etape va fi dat pe 9 septembrie, pe un traseu desfășurat integral pe teritoriul Republicii Moldova, cu sosire la Ungheni. Această etapă marchează o dublă premieră în istoria competiției: atât startul dintr-o altă țară, cât și o etapă organizată integral în afara României.

„Pentru prima dată, Turul României la ciclism va porni din Chișinău, iar acest lucru ne onorează și este foarte important pentru noi. Arată cât de bune sunt relațiile dintre Republica Moldova și România și că putem lucra împreună la proiecte frumoase. Pe lângă faptul că promovează un stil de viață sănătos, sportul ne aduce mai aproape, ne amintește de valorile pe care le avem în comun și ajută la construirea unei relații bazate pe respect și încredere”, a transmis Dan Perciun, Ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Turul României propune și în acest an un traseu care surprinde diversitatea și farmecul regiunilor traversate, de la orașe cu patrimoniu cultural puternic la peisaje naturale reprezentative. De la startul din Chișinău, caravana ajunge în regiunea Moldovei, trece prin zone cu peisaje spectaculoase și orașe cu identitate distinctă, iar finala are loc în București, aducând competiția într-un cadru urban emblematic.

8 septembrie - Prezentarea Echipelor - Chișinău

9 septembrie - Etapa 1 - Chișinău - Ungheni

„Turul României face un pas important către un nou nivel de organizare și notorietate, iar ediția din acest an reprezintă o punte sportivă între România și Republica Moldova, un prilej de a promova frumusețile și valorile celor două țări, dar și de a încuraja ciclismul în rândul unui public cât mai larg. Mulțumim Guvernului Republicii Moldova pentru deschidere, Federației de Ciclism din Rep. Moldova, Agenției Naționale pentru Sport din România și Auchan România pentru susținerea acestui proiect de suflet”, Cătălin Sprinceană, Președintele Federației Române de Ciclism.

„De două decenii susținem un stil de viață activ și sănătos, iar parteneriatul nostru cu Federația Română de Ciclism, început în urmă cu 7 ani, și implicarea directă în organizarea Turului României fac parte firesc din acest angajament. Alături de partenerii noștri, reușim să îmbunătățim experiența competiției de la an la an și să ridicăm constant nivelul acesteia, pentru că Turul României este un motiv de mândrie națională, o sursă de inspirație pentru generațiile tinere și un vector important pentru imaginea României. Mulțumim Federației Române de Ciclism, partenerilor, furnizorilor și colegilor noștri din Auchan România pentru implicare și susținerea acestui proiect”, a declarat Tiberiu Dănețiu, Director Afaceri Instituționale și Retail Media Auchan România.

Brâncuși, sursă de inspirație pentru trofeul ediției din acest an

În anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea uneia dintre figurile emblematice ale artei moderne universale, Turul României aduce un omagiu marelui artist român prin realizarea unui trofeu dedicat, inspirat din operele lui Brâncuși. Trofeul va fi realizat de sculptorul Liviu Brezeanu, artist local din Dâmbovița, specializat în prelucrarea lemnului, și va fi înmânat câștigătorului Turului României în etapa finală de la București.

Turul României va include și în acest an competiții dedicate copiilor, menite să susțină formarea noilor generații de cicliști. Acestea vor avea loc în Iași, Piatra Neamț, Ploiești și București. Totodată, în Ploiești și București vor fi organizate și competiții pentru amatori, încurajând practicarea ciclismului și adoptarea unui stil de viață activ. Numărul participanților la aceste curse conexe crește de la an la an, în 2025 fiind înregistrați aproape 3000 de participanți, cei mai mulți fiind din Capitală.

Competiția a fost lansată oficial miercuri, 22 aprilie, în cadrul unui eveniment la care au participat aproape 200 de invitați, de la reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai instituțiilor publice și ambasadelor, la parteneri comerciali și sponsori, federații și cluburi sportive, precum și personalități din lumea sportului românesc.

Turul României 2026 este organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan România, în calitate de partener principal și co-organizator de 7 ani.

Istoricul Turului

Inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă" a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă de pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic" a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională - Turului României, supranumită și „Mica Buclă". Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România.