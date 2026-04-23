search
Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premieră în istoria Turului României; competiția ciclistă pornește în acest an din Republica Moldova

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Turul României, cea mai prestigioasă competiție ciclistă din țară și una dintre cele mai importante din Sud-Estul Europei, scrie un nou capitol în istoria sa. Cea de-a 58-a ediție a Micii Bucle va debuta pe 9 septembrie și marchează o premieră absolută: pentru prima dată de la înființarea competiției în 1934, startul oficial al cursei va avea loc în afara granițelor României, la Chișinău.

ciclism jpg

Ediția din acest an va începe pe 8 septembrie, în centrul Chișinăului, cu prezentarea echipelor și ceremonia de deschidere a Turului României 2026, un eveniment care va aduce în fața publicului aproximativ 25 de echipe profesioniste locale și din străinătate.

Startul primei etape va fi dat pe 9 septembrie, pe un traseu desfășurat integral pe teritoriul Republicii Moldova, cu sosire la Ungheni. Această etapă marchează o dublă premieră în istoria competiției: atât startul dintr-o altă țară, cât și o etapă organizată integral în afara României.

Pentru prima dată, Turul României la ciclism va porni din Chișinău, iar acest lucru ne onorează și este foarte important pentru noi. Arată cât de bune sunt relațiile dintre Republica Moldova și România și că putem lucra împreună la proiecte frumoase. Pe lângă faptul că promovează un stil de viață sănătos, sportul ne aduce mai aproape, ne amintește de valorile pe care le avem în comun și ajută la construirea unei relații bazate pe respect și încredere”, a transmis Dan Perciun, Ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Turul României propune și în acest an un traseu care surprinde diversitatea și farmecul regiunilor traversate, de la orașe cu patrimoniu cultural puternic la peisaje naturale reprezentative. De la startul din Chișinău, caravana ajunge în regiunea Moldovei, trece prin zone cu peisaje spectaculoase și orașe cu identitate distinctă, iar finala are loc în București, aducând competiția într-un cadru urban emblematic.

8 septembrie - Prezentarea Echipelor - Chișinău

9 septembrie - Etapa 1 - Chișinău - Ungheni

Turul României face un pas important către un nou nivel de organizare și notorietate, iar ediția din acest an reprezintă o punte sportivă între România și Republica Moldova, un prilej de a promova frumusețile și valorile celor două țări, dar și de a încuraja ciclismul în rândul unui public cât mai larg. Mulțumim Guvernului Republicii Moldova pentru deschidere, Federației de Ciclism din Rep. Moldova, Agenției Naționale pentru Sport din România și Auchan România pentru susținerea acestui proiect de suflet”, Cătălin Sprinceană, Președintele Federației Române de Ciclism.

Imagine de la conferința de presă de ieri FOTO Federația Română de Ciclism
De două decenii susținem un stil de viață activ și sănătos, iar parteneriatul nostru cu Federația Română de Ciclism, început în urmă cu 7 ani, și implicarea directă în organizarea Turului României fac parte firesc din acest angajament. Alături de partenerii noștri, reușim să îmbunătățim experiența competiției de la an la an și să ridicăm constant nivelul acesteia, pentru că Turul României este un motiv de mândrie națională, o sursă de inspirație pentru generațiile tinere și un vector important pentru imaginea României. Mulțumim Federației Române de Ciclism, partenerilor, furnizorilor și colegilor noștri din Auchan România pentru implicare și susținerea acestui proiect”, a declarat Tiberiu Dănețiu, Director Afaceri Instituționale și Retail Media Auchan România. 

Turul României, reprogramat brusc: Sărbătoarea ciclismului va avea loc în octombrie

Brâncuși, sursă de inspirație pentru trofeul ediției din acest an

În anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea uneia dintre figurile emblematice ale artei moderne universale, Turul României aduce un omagiu marelui artist român prin realizarea unui trofeu dedicat, inspirat din operele lui Brâncuși. Trofeul va fi realizat de sculptorul Liviu Brezeanu, artist local din Dâmbovița, specializat în prelucrarea lemnului, și va fi înmânat câștigătorului Turului României în etapa finală de la București.

Turul României va include și în acest an competiții dedicate copiilor, menite să susțină formarea noilor generații de cicliști. Acestea vor avea loc în Iași, Piatra Neamț, Ploiești și București. Totodată, în Ploiești și București vor fi organizate și competiții pentru amatori, încurajând practicarea ciclismului și adoptarea unui stil de viață activ. Numărul participanților la aceste curse conexe crește de la an la an, în 2025 fiind înregistrați aproape 3000 de participanți, cei mai mulți fiind din Capitală.

Competiția a fost lansată oficial miercuri, 22 aprilie, în cadrul unui eveniment la care au participat aproape 200 de invitați, de la reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai instituțiilor publice și ambasadelor, la parteneri comerciali și sponsori, federații și cluburi sportive, precum și personalități din lumea sportului românesc.

Turul României 2026 este organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan România, în calitate de partener principal și co-organizator de 7 ani.

Informațiile despre Turul României sunt disponibile pe  www.turulromaniei.ro

Istoricul Turului 

Inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobilă” a organizat, în 1910, Circuitul Munteniei, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-București, însă competiția a fost pusă de pauză 3 ani mai târziu, din cauza Primului Război Mondial. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a reluat ideea, organizând prima competiție ciclistă națională - Turului României, supranumită și „Mica Buclă”. Competiția figurează în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale din 2008, iar din 2019 este organizată în parteneriat cu Auchan România. Mai multe informații despre Turul României 2026 pe: www.turulromaniei.ro și pe pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/tourofromaniaofficial.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
digi24.ro
image
Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu, ministrul USR de la Mediu, taie de la angajații Apele Române și dublează bugetul de publicitate, deplasări și cearșafuri. Oamenii sunt revoltați
gandul.ro
image
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
mediafax.ro
image
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
fanatik.ro
image
Miniștrii PSD și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala amenințare cu care se confruntă Berlinul”
digi24.ro
image
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
gsp.ro
image
Un german de 86 de ani, acuzat că a omorât o tânără în București! Le-a spus anchetatorilor cum s-ar fi întâmplat totul
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
antena3.ro
image
Analist: Nicuşor Dan vrea al doilea mandat, iar asta presupune eliminarea rapidă a lui Bolojan
observatornews.ro
image
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
cancan.ro
image
Avocat: Impunerea CASS la pensie și anularea indexărilor încalcă legea. Cum pot recupera pensionarii banii?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Câte zile de învoire ai dreptul să iei într-un an. Ce spune Codul Muncii în 2026
playtech.ro
image
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
fanatik.ro
image
PSD amână demisia miniștrilor. Aceștia nu vor participa la ședința de Guvern programată astăzi
ziare.com
image
Ion Țiriac i-a zis în față, după ce a fost refuzat: ”Dumneata n-ai văzut un milion de dolari în viața dumitale”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Simion i-a întins o mână lui Bolojan. Ce câștigă AUR din susținerea unui guvern PNL-USR – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Pipera a Antoniei și a lui Alex Velea. Se învârte după soare.Totul e modern și cu mult bun gust: Avem, într-adevăr, o casă din filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PSD pregătește un nou guvern! Anunț oficial după demisia miniștrilor
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Scandal la Chefi la cuțite. În ce fel a fost un concurent umilit de jurați. Telespectatorii, oripilați: „Doamne, eu nu pot să gust / Este de-a dreptul șocant ce s-a întâmplat”
actualitate.net
image
Ce dietă ține Ada Condeescu? Cât a putut să stea nemâncată actrița pentru un rol? „Depinde care e miza…”
click.ro
image
Val de câștiguri la Loto: peste 69 de milioane de lei acordați și un premiu record la Joker
click.ro
image
Dramă fără margini. O mamă și doi copii au murit după ce femeia s-a aruncat cu ei în brațe de la etajul al treilea al locuinței lor
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
image
Ce dietă ține Ada Condeescu? Cât a putut să stea nemâncată actrița pentru un rol? „Depinde care e miza…”

OK! Magazine

image
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria

Click! Pentru femei

image
Planeta Uranus tranzitează semnul zodiacal Gemeni. Începe revoluția minții, care ține 7 ani!

Click! Sănătate

image
Cercetători: Acesta este „punctul G” masculin