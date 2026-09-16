 Lionel Messi va juca meciul de adio în 6 octombrie | adevarul.ro
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Lionel Messi va juca meciul de adio în 6 octombrie

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Campion mondial în 2002, finalist al CM de fotbal vara trecută, Lionel Messi (39 de ani) şi-a anunţat luna trecută retragerea din naţionala Argentinei. Cu toate acestea, el a fost convocat de selecţionerul Lionel Scaloni pentru meciul amical contra Beninului. Partida va avea loc în 6 octombrie, la Buenos Aires, fiind cea în care Messi își va face retragerea.

Lionel Messi a fost apăsat de tristețe după finala pierdută cu Spania
Lionel Messi a fost apăsat de tristețe după finala pierdută cu Spania Foto: EPAImages

Anunțul Federaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA) a fost surprinzător în contextul în care Messi și-a anunțat retragerea în 31 august. Atunci, campionul mondial din 2022 a anunţat, cu inima strânsă, că îşi încheie cariera internaţională. Precizarea sa a fost făcută la o lună după înfrângerea Argentinei (0-1) în finala Cupei Mondiale 2026 şi după decesul tatălui său, Jorge Messi.

Cu toate acestea, Federaţia argentiniană a anunţat că doreşte să-l onoreze cum se cuvine pe legendarul fotbalist şi va profita de meciul amical cu Beninul, care se va juca pe Stadionul Monumental din Buenos Aires, cu o capacitate de 85.000 de locuri.

Lionel Messi face parte dintr-un lot de 28 de jucători convocaţi de Lionel Scaloni pentru următoarele trei meciuri: cu Bolivia, în 30 septembrie, la Cordoba, cu Burkina Faso, în 3 octombrie, şi cu Beninul, în 6 octombrie, ambele în capitala Argentinei.

Decizia de a-l convoca pe Messi s-a luat în acord cu selecţionerul Lionel Scaloni.„Am luat decizia de a-l invita pe cel mai bun fotbalist din lume, emblema selecţionatei noastre, căpitanul nostru Lionel Andrés Messi, pentru a-şi putea lua un adio pe care îl merită, în 6 octombrie (în meciul amical cu Beninul, n.r.), aici în Argentina”, a declarat preşedintele AFA, Claudio Tapia, într-un clip video publicat pe contul de X al Albiceleste.

Toţi campionii mondiali din 2022 au fost invitaţi la eveniment, împreună cu familiile. „Va fi de neuitat”, a mai spus Tapia.

Messi a luat decizia de a se retrage luna trecută.După tot acest timp care a trecut de la finală și după mult timp de gândire, vreau să anunț pe toată lumea că mă retrag de la echipa națională… A fost o decizie care m-a durut, și încă mă doare, în adâncul sufletului, dar înțeleg că este momentul potrivit. Jur că am dat mereu totul, nu doar în ultimii ani când am câștigat totul, ci și înainte de asta. Am luptat mereu și am dat totul pentru acest tricou, pentru a vă aduce bucurie și a vă face mândri prin fotbal că sunteți argentinieni”, a scris pe Instagram fostul star al echipei FC Barcelona, care a înscris 125 de goluri în 207 selecţii pentru Argentina.

La CM 2026, ultima sa competiţie la care a participat cu echipa Argentinei, Messi a marcat 8 goluri, între care un hat-trick contra Algeriei, însă a pierdut finala (0-1 cu Spania), la fel cum s-a întâmplat la ediţia din 2014, în Brazilia, când s-a înclinat în fața Germaniei (0-1, după prelungiri).

Apogeul carierei lui Messi va rămâne Cupa Mondială din 2022, din Qatar, câştigată la loviturile de departajare contra Franţei.

La începutul lunii august, Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) l-a onorat pe Lionel Messi pe toate stadioanele din țara sud-americană care au găzduit meciuri oficiale.

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