Adio, Argentina! Lionel Messi și-a anunțat retragerea de la echipa națională

Lionel Messi (39 de ani) a făcut luni, 31 august, un anunț major prin intermediul rețelelor sociale: starul argentinian a hotărât să se retragă din echipa națională, după aproape două decenii în care a reprezentat Argentina la cel mai înalt nivel.

Lionel Messi Foto: Reuters

Decizia vine la scurt timp după Cupa Mondială din 2026, unde Argentina a ajuns până în finală. Campioana mondială en-titre nu și-a putut apăra trofeul, fiind învinsă de Spania, 0-1, după golul lui Ferran Torres înscris în minutul 106.

„Am dat totul pentru acest tricou...”

Messi a dezvăluit că hotărârea era deja conturată la scurt timp după finala turneului. Potrivit mesajului său, acesta a redactat textul încă din 21 iulie, la două zile după meciul pentru trofeu. Moartea tatălui său, survenită pe 8 august, l-a făcut să privească și mai clar asupra deciziei de a încheia capitolul echipei naționale. Starul argentinian a profitat de ocazie pentru a le transmite un mesaj de recunoștință suporterilor, cărora le-a mulțumit pentru susținerea oferită de-a lungul celor aproape 20 de ani petrecuți sub culorile Argentinei.

„După tot acest timp care a trecut de la finală și după mult timp de gândire, vreau să anunț pe toată lumea că mă retrag de la echipa națională… A fost o decizie care m-a durut, și încă mă doare, în adâncul sufletului, dar înțeleg că este momentul potrivit. Jur că am dat mereu totul, nu doar în ultimii ani când am câștigat totul, ci și înainte de asta. Am luptat mereu și am dat totul pentru acest tricou, pentru a vă aduce bucurie și a vă face mândri prin fotbal că sunteți argentinieni.

Nu mai este mult timp, iar capitolele se încheie, iar acesta este unul care mă doare profund. Iubesc, am iubit și voi iubi mereu să fiu în echipa națională. Am dat tot ce am avut, nu mai am nimic de oferit și, în plus, sunt niște jucători tineri grozavi care vin din spatele meu și care merită să fie acolo. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și sprijinul din acești 20 de ani. Îmi va fi dor să vă aud pe toți. Acum voi fi doar unul dintre voi, încurajându-vă și susținându-vă de pe margine, la bine și la rău, chiar mai mult.

„Mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut argentinian!”

Mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu acolo, pentru că m-a însoțit în această călătorie frumoasă, dar dificilă. Mulțumesc fiecărui antrenor, coechipier și manager cu care am avut plăcerea să împărtășesc această experiență. Iau cu mine amintiri și momente de neuitat. Plec cu liniștea sufletească și mândria că v-am oferit, împreună cu coechipierii mei, niște momente cu adevărat de vis. A fost incredibil să împărtășesc asta cu voi toți. Vă iubesc! Mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut argentinian. Hai, Argentina! Am scris aceste cuvinte pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi (n.r. 31 august), după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins decât înainte!”, a fost mesajul lui Lionel Messi, pe Instagram.