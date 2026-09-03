Lionel Messi va fi omagiat la meciurile de fotbal care se vor juca în Argentina

Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) îl va onora pe Lionel Messi pe toate stadioanele din țară care vor găzdui competiții oficiale în acest weekend, după ce jucătorul în vârstă de 39 de ani a anunțat că se retrage din echipa națională.

În 2022, Lionel Messi a cucerit primul său titlu mondial Foto: EPAImages

Într-un comunicat s-a precizat că „s-a decis ca în următoarea rundă de meciuri din toate categoriile de discipline masculine și feminine (fotbal în 11, futsal și fotbal pe plajă), jocul va fi întrerupt la zece minute de la începutul primei reprize pentru un minut de aplauze, în semn de recunoaștere a carierei lui Lionel Messi la echipa națională a Argentinei”.

Federația de la Buenos Aires a precizat, totodată, că „stadioanele dotate cu ecrane trebuie să difuzeze videoclipul instituțional al AFA înainte de începerea fiecărui meci”, referindu-se la videoclipul publicat pe canalele de socializare ale AFA în semn de omagiu adus jucătorului după anunțarea deciziei sale. „Videoclipul de aproape două minute prezintă imagini din diferite etape ale carierei lui Messi la echipa națională a Argentinei, împreună cu un mesaj de adio: 'Îți mulțumim că ai unit o țară întreagă în spatele acestei embleme. O să ne lipsești”.

Căpitan și numărul 10 al selecționatei „albiceleste”, Messi și-a anunțat retragerea internațională luni, printr-o scrisoare emoționantă, scrisă de mână, în care a precizat: „Am dat totul. Nu mai am nimic de oferit și, în plus, vin în spatele meu jucători tineri foarte talentați care merită să fie acolo”.

Atacantul a jucat peste 200 de meciuri în tricoul Argentinei, pentru care a marcat 125 de goluri și a oferit 65 de pase decisive, începând din 2025 și până la recentul turneu final din America de Nord, în care echipa sa a pierdut (0-1) finala cu Spania.

Messi a câștigat Cupa Mondială în 2022, două titluri în Copa America (2021 și 2024), precum și Finalissima din 2022. La aceste succese se adaugă victoria de la Cupa Mondială U20 din 2005 și medalia de aur olimpică cucerită în 2008 la Beijing.