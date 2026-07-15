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Argentina a reușit o nouă remontada, Messi a dat două pase de gol

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Campionatul Mondial 2026
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Meci cu final nebun la Atlanta. Condusă cu 1-0, echipa Argentinei a reușit să revină pe final și să se impună cu 2-1 în fața Angliei. Lionel Messi n-a înscris, dar a fost coautor la ambele goluri ale formației sale.

Lionel Messi a fost din nou jucătorul care și-a servit colegii cu pase de gol (Foto: EPAImages)
Lionel Messi a fost din nou jucătorul care și-a servit colegii cu pase de gol (Foto: EPAImages)

Argentina își va apăra titlul mondial în fața Spaniei, duminică, 19 iulie, la ora 22.00. Anglia va juca în aceeași zi, dar la ora 0.00, contra Franței, pentru medalia de bronz.

Meciul de la Atlanta a fost tensionat de la început. Iar în minutul 3 s-a produs o busculadă generală. Mai apoi, jucătorii ambelor formaţii au avut intrări dure, deseori la intimidare.

Nivelul partidei n-a fost foarte ridicat. Și în prima jumătate de oră nu s-a înregistrat niciun şut spre poartă. Prima ocazie importantă s-a consemnat în minutul 38, când Enzo Fernandez a trimis peste bara transversală, din marginea careului.

Sud-americanii au început tare după pauză, iar Pickford a intervenit salvator la Julian Alvarez, în minutul 47. Apoi atacantul argentinian a trimis în plasa laterală.

Gordon a înscris ca la antrenament

Primul gol s-a marcat în minutul 55, dar la cealaltă poartă. Harry Kane a trimis o pasă lungă, iar argentinienii au respins greșit. Balonul a ajuns la Morgan Rogers, care a centrat de pe partea dreapta în faţa porţii, iar Anthony Gordon a înscris cu un șut plasat.

La câteva minute după gol, Giuliano Simeone a intrat lansat în careu, dar Spence a intervenit extraordinar, scoţând în corner.

Iureșul argentinian s-a intensificat, iar Pickford a salvat incredibil la lovitura de cap a lui Nico Gonzales, în minutul 69. După alte șapte minute, portarul britanic nu a avut reacţie, dar balonul trimis cu capul de Mac Allister din centrarea lui De Paul a lovit cadrul porții Angliei.

Argentina a egalat în opt minute! 

Pe final, Scaloni a efectuat schimbări în ideea de a forța egalarea. Pickford a scos în corner mingea expediată de Enzo Fernandez, în minutul 86. La faza următoare, același jucător a egalat cu un şut plasat, de la circa 25 de metri. Iar pasa de gol a fost semnată de Leo Messi.

Lautaro Martinez a adus victoria Argentinei cu o lovitură cu capul (Foto: EPAImages)
Lautaro Martinez a adus victoria Argentinei cu o lovitură cu capul (Foto: EPAImages)

Argentina a forțat victoria şi după un alt șut al lui Mac Allister la care mingea a lovit stâlpul porții engleze, în minutul 90+2 Messi a recuperat mingea, a centrat în faţa porţii, iar Lautaro Martinez a înscris cu capul.

Antrenor al Spaniei, Luis de la Fuente a mulțumit jucătorilor: „Ei fac dificilul să pară ușor”

În ultimele minute de prelungire, Anglia a forțat egalarea, însă nu a reuşit-o.

După „remontada” din partida cu Egipt, în care a revenit de la 0-2, Argentina a reușit încă una și s-a calificat în finala în care va încerca să-și apere titlul mondial în faţa campioanei Europei, Spania.

Autor al golului Angliei, Gordon a fost copleșit de tristețe la finalul partidei (Foto: EPAImages)
Autor al golului Angliei, Gordon a fost copleșit de tristețe la finalul partidei (Foto: EPAImages)

Antrenor al Argentinei, Lionel Scaloni a reacționat la câteva minute după meci: „Suntem foarte emoționați. Suntem fără cuvinte. Este o mare bucurie pentru poporul nostru, pentru țara noastră, pentru acest grup. Vă pot spune că vom încerca să câștigăm și vom face tot posibilul să câștigăm și finala, dar va fi foarte dificil. Suntem foarte uniți, fără aroganță, cu adevărat uniți. Să porți acest tricou este ceva ce meriți. Trebuie să dai totul până la sfârșit, să nu te ascunzi de nimic și să dai totul. Și sunt cu adevărat foarte mulțumit.”

De partea cealaltă, Harry Kane a pus la îndoială strategia Angliei împotriva Argentinei, mai exact abordarea foarte defensivă de după deschiderea scorului: „Am jucat un meci bun per total, dar la acest nivel, simpla încercare de a te menține la conducere nu este suficientă. Trebuie să ducem lucrurile până la capăt.”

Anglia - Argentina 1-2 (0-0)

ATLANTA (15 iulie 2026) * Stadion: Atlanta * Spectatori: 68.239

Au marcat: A. Gordon (min. 55), respectiv, E. Fernandez (min. 85), Lautaro Martinez (min. 90+2)

Cartonașe galbene: E. Anderson (min. 37), L. Martinez (min. 42), C. Romero (min. 51), R. De Paul (min. 90)

Anglia: 1. Pickford - 24. James, 5. Stones, 6. Guehi, 25. Spence - 8. Anderson, 4. Rice - 17. Rogers, 10. Bellingham, 18. Gordon - 9. Kane (cpt.)

Rezerve: 23. Trafford, 13. D. Henderson, 2. Konsa, 3. O'Reilly, 7. Saka, 12. Chalobah, 15. Burn, 16. Mainoo, 21. Eze, 20. Madueke, 11. Rashford, 22. Toney, 19. Watkins

Absenți: Ouansah (suspendat), J. Henderson (accidentat)

Antrenor: Thomas Tuchel

Argentina: 23. E. Martinez - 26. Molina, 13. Romero, 6. Li. Martinez, 3. Tagliafico - 17. G. Simeone, 20. Mac Allister, 5. Paredes, 24. Fernandez - 10. Messi (cpt.), 9. Alvarez

Rezerve: 1. Musso, 12. Rulli, 4. Montiel, 7. De Paul, 19. Otamendi, 25. F. Medina, 8. Barco, 2. Senesi, 11. Lo Celso, 16. Almada, 14. E. Palacios, 18. Paz, 15. N. Gonzalez, 22. La. Martinez, 21. JM Lopez

Absenți: niciun jucător

Antrenor: Lionel Scaloni

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