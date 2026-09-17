Lionel Messi a atins „suta” cu Inter Miami și a cucerit un nou trofeu

La 39 de ani, Lionel Messi este la fel de eficient ca la începutul carierei sale. Argentinianul a marcat golul cu numărul 100 pentru formația din Florida. El a contribuit la câștigarea unui nou trofeu, Campeones Cup, după victoria cu 2-0 în fața echipei Cruz Azul (Mexic).

Lionel Messi a mai dat o pasă de gol, dar și un gol pentru Inter Miami Foto: EPAImages

Disputa se organizează anual și opune câștigătoarele campionatelor din SUA (MLS) și Mexic (Liga MX).

Messi a deschis scorul cu o lovitură de cap (min. 24), din centrarea lui Luis Suarez. Acesta a fost golul său cu numărul 100 în 115 meciuri în tricoul echipei Inter Miami în toate competițiile.

Și este de precizat că argentinianul a marcat primul său gol pentru formația din Florida contra aceleiași echipe mexicane, în iulie 2023, din lovitură liberă.

În partida de miercuri, brazilianul Casemiro a înscris al doilea gol în minutul 81 după un corner executat de Messi.

Starul argentinian a ajuns la patru trofee obținute cu Inter Miami (toate din palmaresul clubului): Leagues Cup în 2023, Supporters' Shield în 2024, MLS Cup în 2025 și Campeones Cup în 2026.

După ce a disputat finala la Cupa Mondială de anul acesta din SUA, Mexic și Canada, marcând 8 goluri, Messi se află în cursa pentru câștigarea pentru a noua oară a „Balonului de aur”. Acesta a fost nominalizat pentru a 17-a oară în carieră și este acum la doar o nominalizare în spatele portughezului Cristiano Ronaldo.

Messi a ratat lista scurtă de 30 de jucători la ultimele două ediții ale trofeului, în 2024 şi 2025. Sud-americanul l-a câștigat deja de opt ori (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Lista celor 30 de nominalizați: Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele (PSG), Luis Diaz (Bayern Munchen), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Harry Kane (Bayern Munchen), Achraf Hakimi (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelona), Hvicea Kvarațhelia (PSG), Marquinhos (PSG), Sadio Mane (Al-Nassr), Lautaro Martinez (Inter Milano), Kylian Mbappe (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Michael Olise (Bayern Munchen), Joao Neves (PSG), Willian Pacho (PSG), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City/FC Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Ferran Torres (FC Barcelona/PSG), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Vinicius Jr (Real Madrid), Vitinha (PSG).

El și-a anunțat retragerea din naționala Argentinei, pentru care va juca meciul de adio în data de 6 octombrie, la Buenos Aires, contra Beninului.