Scene violente în Bacău: adolescentă de 14 ani, filmată în timp ce o bătea pe alta

Polițiștii din Bacău au deschis o anchetă după ce pe o rețea de socializare a apărut un videoclip în care două adolescente se agresează fizic pe o stradă din municipiu.

Secția 2 Poliție s-a sesizat din oficiu și a început verificări pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea circumstanțelor incidentului, potrivit Bacău.net

Incidentul a avut loc pe 16 septembrie, în jurul orei 14:00.

Foto: Captură FB Reflector Bacău

Oamenii legii au strabilit că, în urma unui conflict spontan, o fată de 14 ani ar fi lovit o altă adolescentă de aceeași vârstă.

Ulterior, minora care ar fi inițiat agresiunea ar fi fost atacată de alte trei fete, toate în vârstă de 14 ani.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar cercetările continuă pentru documentarea completă a faptelor și luarea măsurilor legale.

Minorele au fost chemate la audieri, însoţite de părinţi.

Amintim că, la începutul acestui an, două eleve și-au „reglat conturile” în toaleta liceului, sub privirile unei alte colege pe care agresoarea ar fi obligat-o să filmeze.

În urmă cu un an, mai multe tinere și-au împărțit pumni și picioare, la o petrecere de Halloween, în Cluj-Napoca. În imaginile care au ajuns în spațiul public se vede și cum fetele se trag de păr, iar una dintre ele este trântită la pământ, cu hainele aproape smulse.