Ghidul de supraviețuire pentru tinerii cu studii și salariul minim: „Seara iei legume la reducere, te îmbraci de la Pepco și nu mergi la doctori”

Tot mai mulți români se plâng că nu au ce pune pe masă, iar combinația dintre salariile de mizerie și prețurile care cresc de la o zi la alta dă insomnii. Oamenii cer sfaturi pe rețelele de socializare cum să facă față în situații grele, iar soluțiile propuse sunt de multe ori extreme.

Viața este tot mai scumpă în țara în care prețurile cresc de la o zi la alta Foto: Unsplash

Aproape 900.000 de români dintre cei angajați trăiesc din salariul minim pe economie, în timp ce peste jumătate de milion sunt șomeri și își caută un loc de muncă. În același timp, peste 4 milioane nu sunt încadrați nici ca șomeri, dar nici nu au un loc de muncă. Pentru fiecare dintre ei, ziua de mâine reprezintă o provocare, din cauză că de cele mai multe ori nu au nici măcar ce pune pe masă.

Toate acestea se întâmplă în România, țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, unde marfa de pe rafturile magazinelor se scumpește de la o zi la alta, iar sărăcia crește.

Tabloul sărăciei mascate: Absolvenți de facultate pe salariul minim

Nu întâmplător, discuțiile despre provocările sărăciei sunt la ordinea zilei pe rețelele de socializare, unde românii se plâng, cer sfaturi și vin cu idei pentru a face față acestor provocări. Printre ei, pe platforma Reddit, sute de tineri își împărtășesc strategiile zilnice pentru a rămâne pe linia de plutire. Tabloul descris de aceștia nu este unul teoretic, ci o privire directă asupra sărăciei mascate din marile orașe.

„Hello, hello, dragi rodditori! Situația stă cam în felul următor: am job în domeniul în care am terminat facultatea (Har Domnului!), însă primesc un salariu din care efectiv nu îmi ajung banii (1.350 de lei pe întâi ale lunii, 1.120 de lei la mijlocul lunii, pentru că se ia impozitul pe bonuri sau ceva de genul, și 900 de lei bonuri de masă). Menționez că momentan mă ajută ai mei cu chiria, pentru că altfel efectiv nu aș face față cheltuielilor. Ce sfaturi frugale aveți pentru mine?”, a fost întrebarea pusă de unul dintre utilizatorii platformei Reddit.

A urmat o dezbatere virală, cu sfaturi dintre cele mai diverse. În timp ce unii i-au luat cazul în derâdere, alții s-au arătat interesați să ajute cu un sfat.

„Mai bine vinzi la Shop&Go decât să stai pe leafă de mizerie”

„Să cauți altceva de muncă, e singurul sfat pe care pot să ți-l dau” și „Schimbă domeniul”, au fost primele mesaje laconice.

Altcineva s-a arătat surprins că există tineri care mai lucrează pentru salariul minim pe economie și i-a dat și un sfat: „Să nu te duci în domeniul unde ai terminat. Sunt n joburi care pornesc de la 4.000-5.000, chiar 6.000 de lei și voi lucrați pe minim, că doar ați făcut facultate.”

„Ce facultate ai terminat și unde? Aș căuta un job nou, dar până atunci aș crea alte surse de venit. Pentru a găsi asta, te întrebi în primul rând ce skill-uri ai și ce asset-uri ai, la ce ești bun, ce se poate monetiza sau ce poți vinde pentru a face niște venituri de la care să începi o afacere. De exemplu: flipping pe OLX (sau alte platforme), streaming, video editing, remote sales, poate chiar un part-time job. Perioada care te așteaptă este probabil FOARTE grea, dar odată ce te miști, lucrurile devin mai simple”, a fost un alt sfat.

Un alt internaut i-a oferit o perspectivă mai dură asupra pieței muncii: „Ai greșit din start că ai acceptat. De-aia își permit, că știu că se poate. Trebuie să realizezi că ieși în pierdere stând în chirie decât stând cu ai tăi și vânzând la Shop&Go de la colțul blocului. Și învață skill-urile vorbitului și negociatului. Învață să îți «vinzi marfa», prezintă-te într-o lumină favorabilă față de ceilalți. Expune și partea de «calitatea vieții» a lucrurilor la interviu: efectiv nu te poți descurca cu banii, și nu e rușinos pentru că ăsta e adevărul, nu e snobism. Cum poți da randament când nu ai ce băga în stomac?”

Pe de altă parte, alți utilizatori au recomandat răbdarea la început de drum: „Acum câțiva ani, în Leroy Merlin nu exista salariu sub 3.000 de lei. Acum probabil nu mai există salariu sub 3.500 de lei. Plus bonurile. Vrei să înveți în domeniu? Acceptă chiria plătită de părinți, mai taie din cheltuieli și aia a fost. Nu te uita la ăia care cheltuiesc de parcă nu ar exista mâine la 20-28 de ani, că nu-s așa mulți pe cât pare, dar social media ni-i scoate în față.”

Calculul la leu. Între acuzații de consum inutil și chiria achitată de părinți

Alții i-au făcut calcule, încercând să-i demonstreze că, din punctul lor de vedere, ar putea chiar să-și pună bani deoparte: „Păi nu cred că banii tăi se duc pe nevoi dacă părinții tăi îți plătesc chiria. Probabil îți faci pofte pe care nu ți le permiți acum. 1.500 de lei chiria, 300 de lei întreținerea și electricitatea, hai încă 100 de lei internetul. Total: 1.900 de lei. Mănânci din cei 900 de lei pe care îi primești în bonuri. Și rămâi cu 400-500 de lei pe lună.”

Românul din elita Universității Stanford care învăță AI-ul să rezolve foametea și crizele globale

În aceeași notă a fost și comentariul unui internaut care l-a acuzat că, de fapt, se lăfăie: „Eu în doi reușesc să fac cumpărături de 800-1.000 de lei pentru mâncare gătită și mai avem încă 200-400 pe take-out pe lună, dar rar. Se reportează pentru săptămâna viitoare în bugetul de mâncare dacă nu se cheltuie. Din ce zici, cu facturi de 600 de lei îmi este clar că te lăfăi. Eu la curent în doi plătesc 80-90 de lei/lună, internet forță 50 RON de la Digi, abonamente de telefon 5 euro bucata de la Digi și întreținere 300 vara și 600 iarna, dar cu fond de rulment de 150 de lei pe lună, deci real mai puțin. Restul sunt abonamente de care ne putem lipsi la nevoie: Netflix, YouTube Premium, AI.”

Ghidul frugalității extreme. Vânătoarea de promoții și pachețelul la congelator

Alți membrii ai comunității au fost mai aplecați să-i dea sfaturi practice, dincolo de critici. Mâncarea devine primul capitol la care se taie din cheltuieli. Soluțiile rapide de livrare sau prânzul luat în oraș dispar complet din ecuație, fiind înlocuite de o planificare matematică a fiecărei mese.

„Doamne ferește, omul a cerut sfaturi frugale și voi îi spuneți să schimbe jobul. Facem rai din ce avem, bine că ai găsit job, având în vedere situația economică actuală. În familia mea, o bună parte din venituri se duce pe mâncare. Am instalat toate aplicațiile de la supermarketurile din zonă și vânezi oferte. Dacă sunt cârnați la ofertă, iei și 2 cartofi și ai o masă. Dacă ai la ofertă piept de pui, iei 2 caserole și faci pachețele ca să îl congelezi (nu congela toată caserola dacă gătești o porție)”, a explicat o utilizatoare a platformei.

Cum echilibrul nutrițional pe bani puțini devine și el o provocare, aceasta i-a recomandat orientarea către alimente de bază ieftine, dar sățioase: „Bazează-te pe proteină simplă: carne, ciuperci, ouă, lactate. Alături, fie faci o salată (pe seară, de regulă, mai găsești legume la reducere), fie carbohidrați (paste, orez). Fugi de mâncarea semipreparată, pentru că e scumpă și nesănătoasă. Proteina că proteina, dar nu uita de fibre... Legumele sunt relativ ieftine și ai sute de metode de preparare.”

Participarea României la războiul din Ucraina, noua intoxicare din online. General: „E o nebunie”

În privința sănătății, marja de manevră este aproape zero. Abonamentele la clinici private sunt un lux inaccesibil, iar recomandarea generală din mediul online reflectă dependența totală de sistemul public: „Nu te duce la doctor decât cu trimitere de la medicul de familie, ca să nu plătești.”

Ajustări drastice se fac și la utilități sau transport: „Apelează la transportul în comun sau la bicicletă/trotinetă. Nu lăsa lumina aprinsă degeaba, oprește apa când te speli pe dinți și fă dușuri scurte.”

Economii substanțiale se pot face și la capitolul vestimentar, i-a spus aceeași utilizatoare Reddit. Magazinele cu haine la mâna a doua și retailerii cu produse discount sunt primii pe listă: „Eu îmi cumpăr haine din second hand, dar sunt femeie și am de unde alege. Pentru bărbați nu prea sunt, așa că pentru soțul meu apelăm la magazine gen Sinsay, KiK, Pepco, H&M, chiar și Carrefour (au haine de la TEX care sunt ok dacă le prinzi mai ieftin).”

Pentru a face un ban în plus pe lângă salariul de bază, tinerilor li se sugerează să găsească mici activități de tip flexibil: „Dacă ai timp, găzduiește animale în sistem pet sitter sau scos la plimbare / mers acasă la animal pentru a-l hrăni (poți posta anunț pe OLX). Eu locuiesc în Bragadiru și am plătit 120 de lei pe zi pentru a-mi găzdui pisica și cățelul cât am fost în vacanță. Clar se pot face bani astfel”, a concluzionat internauta.