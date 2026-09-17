Când sportul devine medicament: Poveștile marilor campioni

David Popovici face parte dintr-o serie de campioni care au făcut mișcare pentru a-și trata unele probleme de sănătate. Pe listă se află Usain Bolt, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

David Popovici a început să facă înot la 4 ani pentru că avea scolioză în fază incipientă Foto: EPAImages

Se spune de multă vreme că a face sport te ajută să ai un tonus bun, atât fizic, cât și mental. Iar lista exemplelor de mari performeri care și-au remediat anumite probleme de sănătate făcând mișcare este lungă. Socotit deja un mare campion al natației mondiale, David Popovici a împlinit 22 de ani în 15 septembrie. Iar bucureșteanul a ajuns să practice înotul, la 4 ani, fiindcă un medic ortoped i-a recomandat acest sport pentru a-și corecta o deficiență de postură (scolioză incipientă). Pentru Popovici, ceea ce a început ca o terapie s-a transformat într-o mare pasiune. Iar apoi, prin multă muncă, dinamovistul a devenit multiplu campion olimpic, mondial și european la stilul liber.

Iată în continuare alte cazuri de tineri care au devenit mari campioni încercând să-și trateze anumite probleme de sănătate:

Michael Phelps (înot) - ADHD (Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate). Cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice (28 de medalii) a avut această problemă în copilărie. Cum era agitat în permanență, mama lui l-a dus înot la 7 ani pentru a-și consuma energia și a-și îmbunătăți concentrarea. El a renunțat la medicamente la 13 ani, sportul fiind cel mai bun remediu și în cazul său.

Wilma Rudolph (atletism) - Poliomielită și paralizie parțială. La 4 ani, și-a pierdut capacitatea de a folosi piciorul stâng, iar medicii i-au spus că nu va mai merge niciodată normal. N-a fost așa. Prin masaj terapeutic intens și exerciții fizice constante, americanca a renunțat la orteza metalică la 12 ani. A început să alerge și a devenit prima sportivă din SUA care a câștigat 3 medalii de aur în probele de viteză la o singură ediție a Jocurilor Olimpice (Roma, 1960).

Arnold Schwarzenegger (culturism) - Probleme cardiace congenitale. A suferit de o afecțiune genetică (moștenită de la mama sa) la care valva aortică are doar două pliuri (cuspe) în loc de trei, lucru care îngreunează fluxul normal al sângelui și slăbește inima în timp. Cunoscutul actor a început să facă sport în adolescență fiindcă era un copil firav, dornic să își întărească organismul. Activitatea fizică intensă l-a ajutat să își fortifice sistemul cardiovascular. A cucerit de șapte ori titlul de Mr. Olympia, cel mai important în culturism.

Novak Djokovic (tenis) - intoleranță severă la gluten (Boala celiacă). La începutul carierei, sârbul avea probleme mari fizice și de respirație. El a descoperit că are intoleranța la gluten, iar sportul și nutriția sănătoasă l-au ajutat nu numai să ducă o viață normală, ci și să devină jucătorul de tenis cu cele mai multe titluri de Grand Slam din istorie și un etalon al longevității fizice.

Usain Bolt (atletism) - formă severă de scolioză. Cel mai rapid om din lume s-a născut cu probleme de sănătate. Coloana sa vertebrală prezintă o curbură pronunțată în formă de „S”, iar piciorul drept este mai scurt cu 1,3 - 1,5 centimetri. Spre deosebire de alte persoane care s-au vindecat prin operație sau purtând corset, jamaicanul a apelat la sport. A urmat un program drastic de kinetoterapie și a adoptat un stil unic de alergare.

Ray Ewry (atletism) - Poliomielită. A avut această afecțiune în copilărie, iar medicii i-au spus că va fi țintuit toată viața într-un scaun cu rotile. Pentru a-și întări picioarele, a făcut exerciții zilnice de sărituri de pe loc. Această terapie l-a ajutat să devină cel mai mare specialist din istorie la probele de sărituri (lungime, triplusalt, înălțime). A câștigat 8 medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1900, 1904 și 1908.

Lionel Messi (fotbal) - deficit de hormon de creștere (GHD). A fost diagnosticat la 11 ani, iar tratamentul era extrem de scump. Pentru argentinian sportul cu balonul rotund a fost cel care i-a oferit vindecarea. Văzând în Messi calități deosebite, FC Barcelona a acceptat să îi plătească tratamentul medical complex și l-a integrat în academia sa.

Garrincha (fotbal) - dizabilități severe la picioare (rahitism și malformații). Brazilianul s-a născut cu coloana vertebrală deformată și piciorul drept cu 6 centimetri mai scurt decât cel stâng. Medicii i-au spus că nu va merge niciodată normal. A început să facă fotbal în scopuri terapeutice, iar ulterior a făcut parte din marea echipă a Braziliei campioană mondială în 1958 și 1962.

David Beckham (fotbal) - astm bronșic. În cazul englezului, sportul și alergarea pe terenul de fotbal i-au crescut capacitatea pulmonară și rezistența cardiovasculară, deși a folosit inhalatorul în întreaga sa carieră.

Cristiano Ronaldo (fotbal) - Tahicardie (bătăi neregulate ale inimii). La 15 ani, a fost diagnosticat cu o problemă cardiacă ce îi punea viața în pericol. A suferit o intervenție chirurgicală cu laser, iar fotbalul și monitorizarea sportivă strictă i-au asigurat o condiție fizică de invidiat.

Zlatan Ibrahimović (fotbal) - Probleme de postură și malnutriție. În copilărie, era extrem de fragil și avea probleme de dezvoltare osoasă. Părinții l-au îndrumat spre fotbal și arte marțiale (taekwondo) pentru a-și întări structura musculară și a-și corecta postura.