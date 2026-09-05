Ștafeta a fost predată! Argentina și-a ales noul căpitan după era Messi

Cristian Romero va prelua banderola de căpitan a Argentinei, după retragerea lui Lionel Messi din națională. Fundașul în vârstă de 28 de ani, legitimat la Atletico Madrid, este alegerea selecționatei sud-americane pentru rolul de lider.

Messi nu mai este căpitanul Argentinei Foto: Instagram

Romero nu este însă străin de această responsabilitate. Apărătorul a purtat deja banderola de trei ori pentru Argentina, iar până acum și-a trecut în cont 58 de selecții la prima reprezentativă, patru goluri și două pase decisive.

Numirea sa vine după o perioadă de 15 ani în care Messi a fost căpitanul Argentinei. Starul argentinian a preluat această funcție în 2011 și a rămas liderul echipei până la retragerea anunțată recent, la 39 de ani. În mandatul lui Messi, Argentina a cucerit două trofee Copa América și Cupa Mondială, iar noul căpitan va încerca să ducă mai departe această generație de succes.

Ultimul dans al lui Messi pentru Argentina

Lionel Messi a încheiat ultima sa participare la naționala Argentinei la Mondialul găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite. Starul argentinian a avut un parcurs impresionant la competiție, reușind să marcheze de opt ori și să ofere patru pase decisive, în timp ce Argentina a ajuns până în finală.

La câteva săptămâni după moartea tatălui său, Messi a anunțat marți, printr-o scrisoare deschisă, că nu va mai reprezenta Argentina. Astfel, se încheie o aventură începută în august 2005, când fotbalistul debuta pentru prima reprezentativă. În aproape două decenii, Messi a ajuns la 207 selecții și 125 de goluri pentru Argentina, alături de care a cucerit inclusiv Cupa Mondială.

La nivel de club, cele mai importante cifre le-a strâns în tricoul Barcelonei: 778 de meciuri, 672 de goluri și 303 pase decisive. La Paris Saint-Germain a bifat 75 de apariții și 32 de goluri, în timp ce pentru actuala sa echipă, Inter Miami, are 111 partide și 98 de reușite.

Palmaresul său include, printre altele, titlul mondial, patru trofee Champions League, trei Supercupe ale Europei, 10 campionate câștigate în Spania și două în Franța. În prezent, Transfermarkt îl evaluează pe Messi la 15 milioane de euro.