Un gest făcut de George Simion la Palatul Cotroceni a devenit viral pe rețelele sociale.

Liderul AUR și-a făcut cruce chiar în momentul în care ceasul a început să bată, la ora 10.00, iar imaginile au fost însoțite de comentarii ironice din partea internauților.

„De credincios ce e, Simion se închină și când bate ceasul!”, este mesajul care însoțește videoclipul distribuit pe Facebook.

Filmarea îl surprinde pe liderul AUR în timp ce își face semnul crucii, în timp ce în fundal se aude ceasul.

Postarea a devenit virală și a strâns numeroase reacții.

„E ceasul cel de pe urmă”, a scris unul dintre internauți.

„Bine că nu era și icoana lui Georgescu pe acolo că se apuca de pupat”, este un alt comentariu.

„Cine îi trage clopotele lui Simion? -Șoferul”, „Știa că e filmat și a vrut să puncteze pentru proști”, „Practic i-a sunat ceasul” sau „O fi ceasul rău”, au mai scris internauții.

Delegația AUR, la Palatul Cotroceni Foto: Inquam / Octav Ganea

George Simion a participat joi, 17 septembrie, la consultările convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier.

Liderul AUR a declarat, după întâlnire, că partidul pe care îl conduce își asumă guvernarea și că nu va susține un Executiv din care AUR nu face parte.

„I-am pus soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR.Sunt trei luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. E vinovat pentru că ține AUR departe de guvernare. AUR nu votează nici un guvern din care nu face parte”, a spus George Simion.

Consultările de la Cotroceni au loc în contextul negocierilor politice pentru formarea unui nou Guvern.