Un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital după un accident greu de explicat produs marți, pe Calea Florești din Cluj-Napoca.

Imaginile de la un accident produs marți, 15 septembrie, pe Calea Florești, în zona Brico Depot, ridică mai multe semne de întrebare. Un tânăr de 21 de ani a oprit brusc mașina, a coborât și a pornit să traverseze celălalt sens al bulevardului, fiind lovit aproape instantaneu de o maşină.

Întreaga scenă a fost surprinsă de şoferul autoturismului care circula în spatele lui, care afirmă şocat: „E nebun!”, videoclipul fiind preluat de presa locală.

Foto: captură video/Ziarul Clujean

În imagini se vede cum tânărul oprește într-un loc în care este evident că, şi dacă reuşeşte să traverseze, nu ajunge nicăieri, deoarece ambele sensuri sunt delimitate de garduri metalice. Coboară din autoturism lăsând portiera deschisă, trece de acostament şi pur şi simplu se angajează în traversare fără să arunce nici măcar o privire, deşi pe bulevard circulau mai multe autoturisme în acel moment. În mai puţin de o secundă este pur şi simplu luat pe capotă de o maşină, a cărei şoferiţă, o femeie în vârstă de 38 de ani, din comuna Săvădisla, nu a mai avut cum să-l evite.

Polițiștii de la Biroul Rutier Cluj-Napoca au fost sesizați despre accident în jurul orei 12.55. Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că tânărul a traversat strada printr-un loc nemarcat și nesemnalizat, dar încă este neclară intenţia lui, dată fiind configuraţia drumului.

Bărbatul de 21 de ani a fost transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri. Șoferița implicată în accident a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Deocamdată, polițiștii nu au o concluzie definitivă privind toate împrejurările accidentului. Cercetările continuă pentru a stabili exact cum s-a produs impactul și ce l-a determinat pe tânăr să coboare din mașină și să intre în zona de trafic.