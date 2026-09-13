Messi a marcat pentru Inter Miami, argentinianul e nominalizat la „Balonul de Aur”

Golul marcat de Lionel Messi în meciul cu Nashville SC nu i-a folosit prea mult lui Inter Miami. Formația din Florida a remizat, 2-2, pe teren propriu. Confruntarea le-a opus pe primele două clasate în Conferinţa de Est din MLS, liga nord-americană de fotbal.

Messi rămâne un important om de gol la Inter Miami Foto: EPAImages

Argentinianul a expediat un şut superb, cu efect, în minutul 62, aducând pe deţinătoarei titlului în avantaj (2-1). Echipa din Tennessee a egalat în minutul 90+1, graţie unui gol marcat de atacantul Sam Surridge, cel care deschisese scorul în minutul 4.

Inter Miami egalase în minutul 19, prin Reed Baker-Whiting, după un corner executat de Messi. În această partidă, argentinianul a trimis de două ori mingea în cadrul porții adverse.

De la transferul său la Inter Miami, în 2023, Messi a marcat 17 goluri în 14 meciuri împotriva lui Nashville.

Nashville SC are 53 de puncte și îşi menţine avansul de nouă puncte faţă de Inter Miami, ocupanta locului secund în Conferinţa de Est a MLS. Mai sunt nouă meciuri de disputat.

Campionatul nord-american se desfăşoară în decursul anului calendaristic, din februarie până în decembrie.

Ajuns la 39 de ani, Leo Messi se află în cursa pentru un al nouălea Balon de Aur. Acesta a fost nominalizat pentru a 17-a oară în carieră și este acum la doar o nominalizare în spatele portughezului Cristiano Ronaldo.

Messi a ratat lista scurtă de 30 de jucători la ultimele două ediţii ale trofeului, în 2024 şi 2025. Sud-americanul l-a câștigat deja de opt ori (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Lista celor 30 de nominalizați: Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele (PSG), Luis Diaz (Bayern Munchen), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Harry Kane (Bayern Munchen), Achraf Hakimi (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelona), Hvicea Kvarațhelia (PSG), Marquinhos (PSG), Sadio Mane (Al-Nassr), Lautaro Martinez (Inter Milano), Kylian Mbappe (Real Madrid), Nuno Mendes (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Michael Olise (Bayern Munchen), Joao Neves (PSG), Willian Pacho (PSG), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City/FC Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Ferran Torres (FC Barcelona/PSG), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Vinicius Jr (Real Madrid), Vitinha (PSG).

Messi şi-a anunţat retragerea de la naţionala Argentinei la sfârşitul lunii august, după Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.