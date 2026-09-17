Cele două propuneri prezentate de PNL la consultările de la Cotroceni. „Desemnarea unui premier ar trebui să aibă loc astăzi”

Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului, a explicat joi că Partidul Național Liberal a mers la consultările de Cotroceni cu două propuneri pentru deblocarea crizei politice și formarea unui nou guvern, subliniind că România nu își mai poate permite prelungirea interimatului și că desemnarea unui premier ar trebui să aibă loc „chiar astăzi”.

Delegația PNL, la consultările cu Nicușor Dan Foto: FB Mircea Abrudean

„Soluția numărul 1 este desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru postul de premier și realizarea unui guvern reformist împreună cu PNL, USR şi UDMR. Soluția numărul 2 este un Guvern tehnocrat autentic, cu mandat limitat și continuarea reformelor”, spune președintele Senatului, într-o postare pe Facebook .

Prioritățile PNL: buget realist și continuarea reformelor

Abrudean afirmă că România are nevoie urgentă de un executiv capabil să construiască un buget realist, să mențină progresele obținute în reducerea deficitului și să continue modernizarea statului.

„Avem nevoie de un guvern care să facă un buget realist și să păstreze câștigurile obținute în această perioadă în lupta cu deficitul. Scopul PNL este continuarea modernizării statului, eliminarea privilegiilor și a nedreptăților, restabilirea încrederii piețelor financiare și instituțiilor europene în România”, a transmis președintele Senatului.

Abrudean avertizează că România nu mai poate prelungi situația de interimat și că numirea unui nou prim‑ministru trebuie făcută imediat pentru a evita blocajele administrative și economice:

„Desemnarea unui premier ar trebui să aibă loc chiar astăzi”.

Amintim că și premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a precizat, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan legate de desemnarea unui nou premier, că trebuie pus capăt situației de provizorat:

„ România are nevoie de un Guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi învestit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice”, a spus Bolojan după întâlnirea de la Palatul Cotroceni.