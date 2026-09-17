„Semnal politic important” pentru Republica Moldova: ar putea primi o foaie de parcurs pentru aderarea la UE

Republica Moldova speră să se numere printre statele candidate care vor beneficia de o foaie de parcurs pentru integrarea în Uniunea Europeană, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat pregătirea unui astfel de instrument pentru țările care înregistrează progrese rapide în procesul de aderare.

Republica Moldova mizează pe includerea sa în acest proces Foto: Inquam Photos / Elena Covalenco

Cristina Gherasimov, viceprim-ministrul pentru integrare europeană al Republicii Moldova, a salutat inițiativa, apreciind că aceasta reprezintă o recunoaștere a eforturilor de reformă depuse de statele candidate.

„Este un semnal politic important, care arată că eforturile țărilor care efectuează reforme sunt recunoscute”, a declarat oficialul moldovean într-o postare publicată pe Facebook.

„Sperăm ca ţara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs”

Gherasimov a subliniat că Republica Moldova mizează pe includerea sa în acest proces.

„Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova, iar noi sperăm ca ţara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs. Pentru Moldova, aceasta ar aduce mai multă claritate şi predictibilitate şi ne-ar ajuta să ne concentrăm şi mai bine eforturile şi resursele pe realizarea acestui obiectiv naţional”, a afirmat viceprim-ministrul.

„Data aderării şi ritmul negocierilor rămân legate de progresele şi reformele realizate de fiecare ţară”

Documentul ar urma să ofere un cadru clar pentru continuarea reformelor necesare aderării la UE.

„Potrivit Comisiei, o astfel de foaie de parcurs ar urma să stabilească priorităţi clare, termene şi rezultate concrete în implementarea reformelor şi să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare. Ea nu stabileşte dinainte data aderării şi nici ritmul negocierilor, care rămân legate de progresele şi reformele realizate de fiecare ţară. O procedură similară a fost folosită pentru valurile precedente de extindere a UE”, a explicat Cristina Gherasimov.

Anunțul vine după discursul privind Starea Uniunii Europene susținut miercuri în Parlamentul European de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Agerpres, care citează Radio Chișinău.

Oficialul european a declarat că UE trebuie să recâștige „inima europenilor” și să consolideze sentimentul de apartenență la o comunitate europeană mai largă.

În intervenția sa, von der Leyen a menționat explicit Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest drept exemple de țări pentru care proiectul european continuă să reprezinte o perspectivă atractivă și relevantă, notează Radio Chișinău.