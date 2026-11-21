Câștigător al titlului de campion mondial la Formula 1, anul acesta, Kimi Antonelli (Mercedes) a fost cel mai rapid în calificările Marelui Premiu de la Las Vegas, reușind să parcurgă circuitului în 1:33,893. Cu toate acestea, din pole positions va pleca Max Verstappen (Red Bull), care a fost cronometrat în 1:34,151.

Kimi Antonelli a fost cel mai rapid la Las Vegas, însă nu va pleca din pole-position Foto: EPAImages

Antonelli a fost penalizat cu cinci locuri pe grila de start fiind a înlocuit un element al motorului său (turbocompresorul). Astfel că de pe prima linie a grilei de start vor pleca Verstappen și George Russell (Mercedes).

La finalul calificărilor, Kimi Antonelli a declarat: „A fost o sesiune foarte ciudată pentru mine. La început, nu am reușit să fac pneurile să funcționeze. Nu simțeam mașina, iar pedala de frână se comporta ciudat. Așadar, acest rezultat este destul de neașteptat. Am crezut că ultimul meu tur a fost compromis. Dar am reușit să profit de efectul de trenă pentru a obține pole position-ul. Ritmul nostru de cursă este bun, așa că vom avea o șansă reală să luptăm pentru victorie. În orice caz, vom încerca să recuperăm poziții.”

Aflat pe locul 2 după calificări, dar ajuns în pole-position după declasarea lui Antonelli, Max Verstappen a comentat: „Încă de la începutul weekendului, m-am confruntat cu o problemă similară cu cea din Brazilia. Așa că a fost vorba doar de a face tot ceea ce ne stă în putință pentru a obține maximum posibil. Sesiunea de calificări a fost solidă. Am gestionat-o bine. Primul meu tur din Q3 a fost cam tot ce puteam spera, iar faptul că plecăm de pe prima linie a grilei este un rezultat excelent pentru noi.”

Max Versappen a profitat de declasarea lui Antonelli pentru a avansa o poziție pe grila de start Foto: EPAImages

E de semnalat, pe de altă parte, că ambele monoposturi Ferrari n-au reușit să intre în ultima sesiune a calificărilor, ceea ce nu s-a mai întâmplat în această ediția a competiției. Charles Leclerc a fost înregistrat cu al 11-lea timp, fiind în faţa coechipierului său englez, Lewis Hamilton. Ei vor pleca din a 5-a, respectiv a 6-a linie a grilei de start.

Cursa de la Las Vegas e programată duminică, 22 noiembrie, la ora 6.00, fiind transmisă de Antena 3 CNN.

Iată cum arată grila de start a Marelui Premiu de la Las Vegas, a 21-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1:

Prima linie: Max Verstappen (Olanda / Red Bull) și George Russell (Marea Britanie / Mercedes)

Linia a 2-a: Lando Norris (Marea Britanie / McLaren-Mercedes) și Isack Hadjar (Franţa / Red Bull)

Linia a 3-a: Arvid Lindblad (Marea Britanie / Racing Bulls-Red Bull) și Kimi Antonelli (Italia / Mercedes)

Linia a 4-a: Liam Lawson (Noua Zeelandă / Racing Bulls-Red Bull) și Pierre Gasly (Franţa / Alpine-Mercedes)

Linia a 5-a: Franco Colapinto (Argentina / Alpine-Mercedes) și Charles Leclerc (Monaco / Ferrari)

Linia a 6-a: Lewis Hamilton (Marea Britanie / Ferrari) și Nico Hulkenberg (Germania / Audi)

Linia a 7-a: Gabriel Bortoleto (Brazilia / Audi) și Alexander Albon (Thailanda / Williams-Mercedes)

Linia a 8-a: Rafael Camara (Brazilia / Haas-Ferrari) și Sergio Pérez (Mexic / Cadillac-Ferrari)

Linia a 9-a: Oscar Piastri (Australia / McLaren-Mercedes) și Fernando Alonso (Spania / Aston Martin-Honda)

Linia a 10-a: Valtteri Bottas (Finlanda / Cadillac-Ferrari) și Carlos Sainz Jr (Spania / Williams-Mercedes)

Linia a 11-a: Lance Stroll (Canada / Aston Martin-Honda) și Oliver Bearman (Marea Britanie / Haas-Ferrari)