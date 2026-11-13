 Milionar din Formula 1, Kimi Anonelli primește bani cu porția. Tânărul campion mondial nu depășește „alocația” primită lunar de la părinți | adevarul.ro
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Milionar din Formula 1, Kimi Anonelli primește bani cu porția. Tânărul campion mondial nu depășește „alocația” primită lunar de la părinți

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Kimi Antonelli se bucură deja de câștiguri importante, iar veniturile sale sunt așteptate să crească și mai mult după performanțele obținute în Formula 1.

Kimi Antonelli și Veronica Pomaro, mama sa
Kimi Antonelli și Veronica Pomaro, mama sa Foto: Instagram

Cu toate acestea, tânărul pilot italian nu are libertate totală atunci când vine vorba despre cheltuieli. Părinții săi au stabilit o sumă lunară pe care o poate folosi, iar acesta trebuie să se încadreze în bugetul primit.

Motivul pentru care părinții îl țin „din scurt”

Veronica Pomaro, mama sportivului, a povestit că familia a vrut să se asigure că succesul nu îi schimbă modul de a privi lucrurile. Chiar dacă are parte de venituri la care mulți tineri doar visează, Antonelli trebuie să înțeleagă cât valorează banii și să nu se lase influențat de faima câștigată. În acest proces, familia joacă un rol important, la fel ca echipa Mercedes, care acordă atenție și vieții din afara circuitului. Marco Antonelli și Veronica Pomaro au convenit cu fiul lor să îi ofere lunar o sumă pentru cheltuielile personale, fără posibilitatea de a depăși limita stabilită.

„Faima nu i s-a urcat niciodată la cap!”

Kimi Antonelli încasează în prezent aproximativ două milioane de dolari pe an, însă salariul său ar urma să crească semnificativ în perioada următoare.

„Îi dăm în continuare lui Kimi o alocație. Are un buget lunar pe care trebuie să-l respecte. Dacă pleacă în vacanță, știe că nu-l poate depăși!”, a dezvăluit Veronica Pomaro, conform Mundo Deportivo.

„Eu și Veronica nu ne-am oprit niciodată din muncă, chiar dacă mulți oameni cred că nu facem nimic. Singurul lucru care s-a schimbat față de trecut este că acum trebuie să fim și cu ochii pe Kimi. Faima nu i s-a urcat niciodată la cap și nu este interesat de ea sau de bani. Rețineți că încă primește o alocație!”, a menționat și tatăl tânărului pilot.

Averea pe care o poate aduna Kimi Antonelli după titlul mondial din Formula 1

În Formula 1, titlul mondial nu aduce automat un premiu în bani din partea organizatorilor. Câștigurile piloților depind în principal de contractele cu echipele, unde pot exista bonusuri pentru victorii, podiumuri și poziția ocupată la finalul sezonului.

În cazul lui Kimi Antonelli, estimările indică bonusuri care ar putea ajunge la 12 milioane de dolari. Împreună cu salariul de bază, veniturile sale de la Mercedes s-ar putea apropia de 14 milioane de dolari. La acestea se adaugă aproximativ 1,5 milioane de dolari din sponsorizări și contracte comerciale, potrivit Eurosport Italia.

Succesul îi poate aduce însă câștiguri mult mai mari pe termen lung. Un studiu realizat de compania StageUp estimează că titlul mondial ar putea genera pentru pilotul italian beneficii economice de aproximativ 73 de milioane de euro până în 2030. Este vorba despre valoarea comercială pe care o poate obține în urma performanțelor sale, nu despre un premiu oferit direct de Formula 1.

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