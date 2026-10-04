 Formula 1, blocată de furtună. Marele Premiu al Bahrainului are startul amânat la Sepang | adevarul.ro
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Formula 1, blocată de furtună. Marele Premiu al Bahrainului are startul amânat la Sepang

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După o pauză de nouă ani, monoposturile de Formula 1 revin pe Circuitul Internațional Sepang.

Furtuna a întârziat startul cursei
Furtuna a întârziat startul cursei Foto: X @f1

Revenirea are loc în urma unei modificări neprevăzute a calendarului, cursa programată inițial în Bahrain fiind relocată în Malaezia din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Chiar dacă piloții concurează la Sepang, evenimentul își păstrează denumirea de Marele Premiu al Bahrainului, conform site-ului oficial Formula 1.

Traseul malaezian măsoară 5,543 kilometri și este format din 15 viraje. Cursa este programată pe durata a 56 de tururi, ceea ce înseamnă o distanță totală de 310,398 kilometri. Recordul circuitului îi aparține lui Sebastian Vettel, care a stabilit în 2017 un timp de 1:34.080 pe un tur.

Startul nu a mai avut loc la ora stabilită inițial

O ploaie puternică a lovit zona circuitului. Furtuna s-a intensificat, iar organizatorii au decis să amâne plecarea. Deocamdată, nu a fost comunicată o nouă oră pentru începerea cursei. Pentru a verifica starea pistei, mașina medicală a fost trimisă pe circuit. Suprafața este în continuare acoperită de apă, iar condițiile nu permit desfășurarea în siguranță a cursei. Organizatorii au anunțat că pe asfalt s-a acumulat o cantitate importantă de apă, astfel că startul nu poate fi dat în condițiile actuale.

Când vremea va permite reluarea cursei, Max Verstappen va porni din pole position. Pilotul Red Bull este urmat pe prima linie de Lewis Hamilton, de la Ferrari, și Kimi Antonelli, reprezentantul Mercedes.

Cinci lucruri interesante despre Marele Premiu al Malaeziei

  • Hamilton și Schumacher, lideri la Sepang: Circuitul din Malaezia i-a văzut de câte cinci ori pe Lewis Hamilton și Michael Schumacher plecând din pole position. Cei doi împart astfel recordul pentru cele mai multe clasări pe primul loc al grilei la Sepang.
  • Sepang, primul circuit proiectat integral de Tilke: Hermann Tilke și-a pus amprenta asupra numeroaselor circuite moderne de Formula 1, însă Sepang a reprezentat primul traseu pe care l-a proiectat de la zero. Anterior, designerul german lucrase la modernizarea circuitului din Austria care este cunoscut astăzi sub numele de Red Bull Ring.
  • Alonso a triumfat pentru Ferrari de pe locul 8: În 2012, Fernando Alonso a reușit una dintre victoriile memorabile ale carierei sale la Sepang. Spaniolul a câștigat pentru Ferrari o cursă disputată pe ploaie, deși a pornit doar de pe poziția a opta.
  • O ediție aniversară cu o schimbare importantă: Weekendul respectiv a reprezentat cea de-a 22-a ediție a Marelui Premiu al Bahrainului. Spre deosebire de edițiile precedente, cursa nu s-a desfășurat pe Circuitul Internațional Bahrain din Sakhir.
  • Cursele de Formula 1 au mai schimbat țara de origine: Nu este pentru prima dată când un Mare Premiu asociat unei anumite țări este organizat pe teritoriul altei țări. Marele Premiu din San Marino s-a disputat în Italia între 1981 și 2006, edițiile din Luxemburg din 1997 și 1998 au avut loc în Germania, iar cursa Elveției din 1982 s-a desfășurat în Franța.

Clasamentul general al piloților

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 302 puncte
  2. George Russell (Mercedes) - 236
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 199
  4. Lando Norris (McLaren) - 186
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 179
  6. Max Vestappen (Red Bull) - 163
  7. Oscar Piastri (McLaren) - 120
  8. Isack Hadjar (Red Bull) - 86
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 59
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 41
  11. Arvid Linddblad (Racing Bulls) - 37
  12. Franco Colapinto (Alpine) - 27
  13. Oliver Bearman (Haas) - 20
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) - 10
  15. Nico Hulkenberg (Audi) - 7
  16. Esteban Ocon (Haas) - 7
  17. Carlos Sainz (Williams) - 7
  18. Alex Albon (Williams) - 5
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) - 3
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1
  21. Lance Stroll (Aston Martin) - 0
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) - 0
  23. Sergio Perez (Cadillac) - 0.

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