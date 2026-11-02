 La 20 de ani, Kimi Antonelli a stabilit mai multe recorduri în Formula 1 | adevarul.ro
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La 20 de ani, Kimi Antonelli a stabilit mai multe recorduri în Formula 1

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Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) a ocupat locul al treilea în Marele Premiu al Mexicului, câștigat de olandezul Max Verstappen (Red Bull). Peninsularul a devenit astfel cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.

Kimi Antonelli a sărbătorit victoria în CM de Formula 1 pe circuitul din Mexic
Kimi Antonelli a sărbătorit victoria în CM de Formula 1 pe circuitul din Mexic Foto: EPAImages

Moment istoric în „Marele Circ”. Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) a ocupat locul al treilea în Marele Premiu al Mexicului și a devenit astfel cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Peninsularul mai avea nevoie de două puncte pentru a obține titlul. Și a făcut-o fără mari probleme, terminând cursa după doi foști campioni mondiali, olandezul Max Verstappen (Red Bull), care a fost cronometrat în 2h 20:28,772, și britanicul Lewis Hamilton (Ferrari), care a terminat la 0,799 secunde în urma învingătorului.

Cursa din Mexic a fost întreruptă în turul cu numărul 46, după un accident violent al lui Valtteri Bottas (Cadillac), care a ieșit de pe pistă din cauza unei probleme mecanice. În acel moment, Antonelli a intrat la boxe pentru a schimba pneurile, iar Verstappen era liderul cursei. Aflat pe linia dreaptă a standurilor, Bottas a frânat pentru virajul numărul 1. Suspensia față stânga a monopostului său a cedat, iar bolidul a intrat în derapaj, lovind violent barierele de protecție. Finlandezul a avut nevoie de câteva minute pentru a ieși din cockpit după intrarea safety-car-ului. Bottas a fost condus la centrul medical pentru a fi examinat. După o întrerupere de mai bine de 40 de minute s-a dat un nou start pentru ultimele 25 de tururi.

Clasat pe locul 3 în Mexic, la 4,006 secunde de câștigător, italianul s-a încoronat campion mondial la 20 de ani și 68 de zile. În privința vârstei, acesta i-a depășit pe Sebastien Vettel și Lewis Hamilton, care au cucerit primul lor titlu suprem la 23 de ani, respectiv pe Fernando Alonso și pe Max Verstappen, care au triumfat întâia oară la 24. El a mai stabilit și alte recorduri în Formula 1, fiind cel mai tânăr pilot care s-a aflat la conducerea unei curse, care a realizat cel mai rapid tur, care a plecat din pole-position...

Kimi Antonelli îi urmează în palmaresul Campionatului Mondial britanicului Lando Norris (McLaren). Născut la Bologna, în 25 august 2006, noul campion mondial a crescut într-o familie pasionată de sporturile cu motor, tatăl său, Marco, fiind pilot și conducând chiar o echipă de curse GT. După ce a câștigat campionatele de Formula 4 din Italia și Germania în 2022, urmate de Formula Regional European Championship în anul următor, Kimi Antonelli a debutat în Formula 1 la echipa Mercedes în 2025. La Marele Premiu de la Melbourne, a terminat pe locul 4. La 18 ani și 250 de zile, a devenit cel mai tânăr pilot din istorie care a luat startul într-o cursă de Formula 1 din prima poziție a grilei, după ce a stabilit cel mai rapid timp în sesiunea de calificări de tip sprint din cadrul Marelui Premiu de la Miami. Ulterior, a obținut prima sa clasare pe podium la Marele Premiu al Canadei.

Mari campioni îl elogiază pe Kimi Antonelli

La puțin timp după cursa din Mexic, Kimi Antonelli a declarat: „Am reușit! Și nu aș fi aici fără Mercedes și familia mea. Nu am cuvinte... Încă încerc să realizez ceea ce s-a întâmplat. A fost un sezon incredibil, iar faptul că împart acest podium cu Max (n.a. - Verstappen) și Lewis (n.a. - Hamilton) este ceva extraordinar. Aștept cu nerăbdare multe alte dueluri cu ei în viitor. Am simțit o tensiune ceva mai mare în acest weekend, dar, până la urmă, sunt pur și simplu fericit că am reușit. Acum ne putem bucura de restul sezonului”.

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Întrebat când a început să creadă că poate cuceri titlul mondial, italianul a spus: „Destul de devreme. Aveam o mașină rapidă, iar eu am fost constant. Am simțit că am șanse reale să câștig titlul.”

Victorios în Mexic, însă învins în lupta pentru titlul mondial la piloți, Max Verstappen a mărturisit: „A fost o cursă plină de evenimente. Startul inițial a fost decisiv pentru mine. Am avut un prim tur foarte bun și o strategie bună. Cred că ne-a lipsit puțin ritmul, dar am rezistat și am luat deciziile corecte la momentul potrivit”. Olandezul a vorbit și despre titlul cucerit de Antonelli: „Este incredibil! Ce sezon a avut! Să reușești așa ceva la o asemenea vârstă... Este impresionant. Sunt sigur că este o zi plină de emoții pentru el și familia sa. Sunt foarte mândru de el.”

Elogii pentru noul campion mondial a avut și Lewis Hamilton: „În primul rând, felicitări lui Kimi și echipei Mercedes... Să devii cel mai tânăr campion mondial din istorie este pur și simplu fenomenal. Ar trebui să se bucure din plin de acest succes. Pentru mine, a fost o zi dificilă: am avut ritmul necesar pentru a câștiga astăzi (n.a. - duminică), dar pur și simplu nu a fost să fie. Vom analiza situația în culise și vom vedea ce putem face. (...) Sper ca anul viitor să avem un motor capabil să ne ajute să luptăm cu Antonelli de la egal la egal. În acest an, am avut dificultăți pe liniile drepte.

Cu toate că e foarte tânăr, Antonelli a dovedit constanță în această ediție a CM de Formula 1
Cu toate că e foarte tânăr, Antonelli a dovedit constanță în această ediție a CM de Formula 1 Foto: EPAImages

Alain Prost consideră victoria lui Antonelli ca fiind „inexplicabilă”

Consultant al cotidianului francez „LEquipe”, Alain Prost a fost chestionat în privința noului campion mondial. Iar potrivit celui care a cucerit primul său titlu abia la 30 de ani, în 1985, acest succes e unul greu de explicat. „Este de-a dreptul uluitor, deși acest lucru arată și cât de mult a evoluat Formula 1, devenind tot mai profesionistă. Cei de la Mercedes au făcut o treabă fantastică de când l-au luat sub aripa lor. Era încă la karting și nu împlinise nici măcar 15 ani! Eu aveam 20 de ani și am ajuns în Formula 1 abia la 25. Așadar, este o generație complet diferită. A devenit, la propriu, ceva incomparabil. Nu îmi place niciodată să fac comparații cu alte epoci, dar lumea s-a schimbat”, a spus cel supranumit „Profesorul”.

Cu patru etape înainte de finalul ediției 2026 a CM de Formula 1, clasamentul piloților arată astfel în partea superioară: 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 380 puncte, 2. Max Verstappen (Red Bull) 261p, 3. Lewis Hamilton (Ferrari) 259p, 4. George Russell (Mercedes) 250p, 5. Charles Leclerc (Ferrari) 245p. La constructori situația se prezintă în felul următor: 1. Mercedes 630 puncte, 2. Ferrari 504p, Red Bull 380p, 4. McLaren 371p, 5. Racing Bulls 104p. Din această ediție mai sunt de disputat cursele din Brazilia (Sao Paolo, 8 noiembrie), SUA (Las Vegas, 22 noiembrie), Qatar (Doha, 29 noiembrie) și Emiratele Arabe Unite (Abu Dhabi, 6 decembrie).

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