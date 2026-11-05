 Veste tragică în Formula 1! A murit primul campion mondial din istoria echipei Williams | adevarul.ro
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Veste tragică în Formula 1! A murit primul campion mondial din istoria echipei Williams

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Fostul pilot australian Alan Jones, campion mondial de Formula 1 în 1980, a murit joi, la 80 de ani. Retras din competiții în 1986, acesta s-a stins în urma unei boli.

Fostul pilot australian Alan Jones
Fostul pilot australian Alan Jones Foto: formula1.com

„Suntem profund îndureraţi să anunţăm decesul dragului nostru Alan, care a trecut în nefiinţă pe 5 noiembrie, în urma unei scurte boli!”, se arată într-un comunicat publicat în numele soţiei sale, Amanda Butler-Davis, de către Motorsport Australia.

„Alan şi-a dedicat viaţa sportului cu maşini, lăsând în urmă o moştenire care va dăinui prin nenumăratele persoane pe care le-a marcat de-a lungul carierei sale!”, a precizat sursa citată.

Alan Jones și-a construit drumul spre vârful Formulei 1 prin ambiție și perseverență. Plecat din Australia fără resurse financiare, pilotul a ajuns în Anglia pentru a-și urma visul, după ce moștenise pasiunea pentru motorsport de la tatăl său, un nume respectat în cursele anilor '50.

A debutat în Formula 3 în 1969, însă intrarea în Marele Circ a venit abia șase ani mai târziu, când a ajuns la Williams. Australianul a devenit rapid unul dintre piloții de top ai competiției: a obținut 12 victorii în Grand Prix-uri, a urcat de 24 de ori pe podium și a cucerit titlul mondial în 1980, performanță prin care a dus mai departe tradiția compatriotului Jack Brabham, conform news.ro.

La decenii distanță, succesul său rămâne un reper pentru motorsportul australian. Organizatorii Marelui Premiu al Australiei i-au adus un omagiu și au amintit că triumful din 1980 a inspirat generații întregi de suporteri ai curselor auto.

Williams l-a dus în vârful Formulei 1

Alan Jones a pășit în Formula 1 în 1975, când a concurat pentru Hesketh. În anii următori, australianul a trecut pe la Surtees și Shadow, înainte de a ajunge la Williams, echipa alături de care avea să obțină cele mai importante rezultate ale carierei, conform marca.com.

Momentul de vârf a venit în 1980. Jones a câștigat cinci Mari Premii, în Argentina, Franța, Marea Britanie, Canada și Statele Unite, rezultate care i-au adus titlul mondial. În palmaresul său au rămas, în total, 12 victorii și 24 de clasări pe podium în Formula 1.

Australianul a anunțat prima retragere la finalul sezonului 1981, însă nu a rămas departe de circuit pentru totdeauna. A revenit ulterior în competiție și a continuat să piloteze până în 1986, când și-a încheiat definitiv cariera.

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