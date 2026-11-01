 Noul rege al Formulei 1! Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion din istorie, la doar 20 de ani | adevarul.ro
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Noul rege al Formulei 1! Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion din istorie, la doar 20 de ani

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La doar 20 de ani, Andrea Kimi Antonelli, pilotul echipei Mercedes-AMG, a reușit o performanță remarcabilă, intrând în istoria Formulei 1 drept cel mai tânăr campion mondial.

Kimi Antonelli, cel mai tânăr campion din istoria F1
Kimi Antonelli, cel mai tânăr campion din istoria F1 Foto: AP Photo

Italianul și-a adjudecat matematic titlul suprem după ce a încheiat pe poziția a treia Marele Premiu al Mexicului, rezultat care i-a garantat un avantaj imposibil de recuperat în clasamentul general al piloților.

Momentul a fost unul copleșitor pentru tânărul sportiv

Imediat după încheierea cursei de pe circuitul Autodromo Hermanos Rodríguez, Antonelli a fost invitat să vorbească în fața fanilor prezenți în tribune, însă emoțiile puternice l-au făcut să își găsească cu greu cuvintele.

„Am reușit! Fără această echipă, fără familia mea, cu siguranță nu m-aș fi aflat aici. Sunt fără cuvinte, încerc să procesez ce s-a întâmplat. A fost un sezon incredibil. Să împart acest podium cu Lewis Hamilton și Max Verstappen este ceva incredibil. Sper să avem bătălii importante în continuare. Am fost mai emoționat în acest weekend, dar acum ne putem bucura de restul sezonului!”, a declarat Kimi Antonelli, la finalul cursei, potrivit BBC.

Prin cucerirea titlului, italianul intră într-o galerie selectă a campionilor care au triumfat la volanul unui monopost Mercedes. Înaintea sa, doar trei piloți reușiseră această performanță: Juan Manuel Fangio, Nico Rosberg și Lewis Hamilton.

Verstappen nu a rămas indiferent: „A făcut un sezon nemaipomenit!”

„E incredibil să îl vedem pe Kimi campion, a făcut un sezon nemaipomenit. E foarte frumos să îl vedem cum sărbătorește cu familia sa, cu echipa sa, ne bucurăm pentru el!”, a spus Max Verstappen.

Lewis Hamilton: „E fenomenal!”

Mercedes-AMG revine în prim-planul Formulei 1 după o pauză de șase sezoane fără un titlu mondial la piloți. Ultimul care reușise să aducă această performanță constructorului german fusese Lewis Hamilton, în 2020. Ironia face ca succesorul său în istoria echipei să fie chiar Andrea Kimi Antonelli, pilotul care i-a preluat locul la Mercedes după ce britanicul a ales să continue cariera la Ferrari.

„Felicitări în primul rând pentru Mercedes și Kimi. E fenomenal să vedem cel mai tânăr campion din istoria F1, mă bucur că am fost parte la acest moment!”, a transmis și Lewis Hamilton, la finalul cursei.

Top 5 cei mai tineri campioni mondiali din istoria F1

De remarcat este că dintre cei mai tineri cinci campioni mondiali din istoria F1, patru s-au luptat pe circuit în acest sezon.

  • Andrea Kimi Antonelli - campion în 2026, la 20 de ani și 68 de zile;
  • Sebastian Vettel - campion în 2010, la 23 de ani și 133 de zile;
  • Lewis Hamilton - campion în 2008, la 23 de ani și 300 de zile;
  • Fernando Alonso - campion în 2005, la 24 de ani și 57 de zile;
  • Max Verstappen - campion în 2021, la 24 de ani și 73 de zile.

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