Haos la US Open: influencerii fac ședințe foto în tribune, iar sportivii reclamă miros de marijuana

US Open se confruntă cu o situație neobișnuită după ce numărul mare de influenceri prezenți la turneu a început să-i deranjeze pe jucători. Unele momente din tribune au ajuns chiar să afecteze desfășurarea partidelor.

Influencerii, în tribune la US Open în timpul partidelor oficiale Foto: Captură video X

Un astfel de episod s-a petrecut la meciul dintre Naomi Osaka și Anastasia Zakharova. În timpul partidei din primul tur, câștigată de japoneză cu 7-6 (6), 7-6 (3), arbitrul Kader Nouni a oprit jocul pentru câteva secunde după ce a observat agitație într-una dintre lojele aflate în apropierea terenului.

Mai mulți influenceri păreau preocupați de o ședință foto improvizată, iar arbitrul le-a cerut să se așeze și să nu mai deranjeze desfășurarea meciului.

„Dacă mergi la un eveniment sportiv, trebuie să respecți sportul!”

Peste 100 de influenceri au primit acreditări la această ediție a US Open, iar prezența lor a generat tot mai multe reacții din partea jucătorilor.

Naomi Osaka, cvadruplă campioană de Grand Slam și locul 13 WTA, a vorbit despre acest subiect după victoria obținută ulterior în fața Katerinei Siniakova, scor 6-2, 5-7, 6-1. Japoneza le-a transmis influencerilor că ar trebui să cunoască și să respecte regulile pe care trebuie să le urmeze spectatorii în timpul meciurilor.

„Cred că, evident, dacă mergi la un eveniment sportiv, trebuie să respecți sportul. Consider că ține de bunul-simț să te informezi despre sportul respectiv, mai ales în ceea ce privește regulile de conduită. Mi se pare foarte bine ca oamenii să contribuie la popularizarea tenisului în rândul propriului public, însă cred că această situație trebuie gestionată mult mai bine, în special în meciurile din primul tur!”, a declarat Osaka, potrivit marca.com.

Pegula: „Mi se pare lipsă de respect!”

„Sunt oameni acolo care încearcă să concureze. Este vorba despre cariera și munca lor. Mi se pare puțin lipsit de respect... Am impresia că, în acest an, lucrurile au scăpat puțin de sub control!”, a transmis și Jessica Pegula.

„Miroase a marijuana pe teren. Este grăzină zoologică!”

Adrian Mannarino (#67 ATP) s-a numărat și el printre jucătorii care au criticat comportamentul influencerilor prezenți la US Open, descriind atmosfera creată în tribune drept una demnă de o adevărată „grădină zoologică”.

„Miroase a marijuana pe teren și totul începe să semene cu o adevărată grădină zoologică. Sunt condiții cu adevărat neobișnuite. Oamenii intră și se comportă după cum vor, se mișcă, vorbesc.. Turneul tolerează această situație și nu știu dacă este cea mai bună variantă pentru jucători și pentru tenis, în general. Cred că există multe reguli care ar putea fi schimbate în tenis, însă aceasta este, cu siguranță, una care nu ar fi trebuit modificată acum!”, a declarat Mannarino, după înfrângerea cu Bubik.

O influenceriță a deranjat un meci oficial cu un inel luminos, creând conținut în tribune Foto: Captură X

Alexander Zverev: „Miroase ca sufrageria lui Snoop Doog!”

„Terenul 17 miroase ca sufrageria lui Snoop Dogg. Dumnezeule, este peste tot. Toată arena miroase a marijuana!”, a spus și Alexander Zverev.

„Disneyland al tenisului. Este încă un sport în care, într-un fel, luptăm pentru supraviețuirea noastră!”, a spus și Daniil Medvedev.