Sorana Cîrstea, start perfect la US Open! Ce sumă a încasat românca după succesul din primul tur

Sorana Cîrstea a început în forță aventura la US Open 2026. Românca a trecut fără emoții de Julia Grabher, din Austria, și s-a calificat în turul al doilea după o victorie clară, 6-3, 6-0.

Sorana Cîrstea Foto: EPA

Partida a durat o oră și 26 de minute, iar Sorana a controlat în mare parte jocul. La 36 de ani, Cîrstea, aflată pe locul 17 WTA și cap de serie numărul 16, își continuă astfel parcursul la ultimul turneu de Grand Slam al carierei.

Românca a avut un început excelent

A câștigat primele patru game-uri și s-a desprins rapid la 4-0, după două break-uri. Grabher nu a renunțat și a încercat să revină în set. Austriaca a câștigat trei game-uri la rând și s-a apropiat la 4-3. Cîrstea a răspuns imediat. A făcut un nou break în momentul în care Grabher servea pentru 4-4, apoi și-a câștigat serviciul și a ajuns la 5-3. Nu a mai cedat până la final și a închis primul set cu 6-3.

Dacă primul set a avut câteva momente complicate, al doilea a fost dominat total de Sorana. Românca a câștigat cinci game-uri consecutive și a ajuns la 5-0, profitând de trei break-uri. Ultimul game al meciului a fost cel mai disputat. Grabher a avut nu mai puțin de șapte mingi de break în total în acel game, dar nu a reușit să profite de niciuna. Sorana a avut, la rândul ei, trei mingi de meci pe care nu le-a fructificat. În cele din urmă, Cîrstea a încheiat partida și a câștigat setul secund cu 6-0.

Pentru un loc în turul al treilea, Sorana va trebui să treacă de Diane Parry, ocupanta locului 31 WTA. Franțuzoaica a ajuns în această rundă după victoria cu Viktorija Golubic Li, scor 7-5, 6-4.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu important

Succesul obținut în primul tur la US Open 2026 îi aduce Soranei Cîrstea și o recompensă financiară consistentă. Calificarea în turul al doilea îi garantează româncei un cec în valoare de 190.000 de dolari.

Premiul poate crește considerabil dacă Sorana își continuă parcursul la New York. O calificare în turul al treilea ar însemna un plus de aproximativ 100.000 de euro la suma obținută până acum.

În total, Sorana a disputat 50 de meciuri în 2026 și a câștigat 37 dintre ele. După victoria categorică din primul tur de la US Open, scor 6-3, 6-0 cu Julia Grabher, românca mai are nevoie de un singur succes pentru a-și îmbunătăți și mai mult rezultatul la ultimul Grand Slam al sezonului.