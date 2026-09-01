 Sorana Cîrstea, start perfect la US Open! Ce sumă a încasat românca după succesul din primul tur | adevarul.ro
search
Marți, 1 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sorana Cîrstea, start perfect la US Open! Ce sumă a încasat românca după succesul din primul tur

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sorana Cîrstea a început în forță aventura la US Open 2026. Românca a trecut fără emoții de Julia Grabher, din Austria, și s-a calificat în turul al doilea după o victorie clară, 6-3, 6-0.

Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea Foto: EPA

Partida a durat o oră și 26 de minute, iar Sorana a controlat în mare parte jocul. La 36 de ani, Cîrstea, aflată pe locul 17 WTA și cap de serie numărul 16, își continuă astfel parcursul la ultimul turneu de Grand Slam al carierei.

Românca a avut un început excelent

A câștigat primele patru game-uri și s-a desprins rapid la 4-0, după două break-uri. Grabher nu a renunțat și a încercat să revină în set. Austriaca a câștigat trei game-uri la rând și s-a apropiat la 4-3. Cîrstea a răspuns imediat. A făcut un nou break în momentul în care Grabher servea pentru 4-4, apoi și-a câștigat serviciul și a ajuns la 5-3. Nu a mai cedat până la final și a închis primul set cu 6-3.

Dacă primul set a avut câteva momente complicate, al doilea a fost dominat total de Sorana. Românca a câștigat cinci game-uri consecutive și a ajuns la 5-0, profitând de trei break-uri. Ultimul game al meciului a fost cel mai disputat. Grabher a avut nu mai puțin de șapte mingi de break în total în acel game, dar nu a reușit să profite de niciuna. Sorana a avut, la rândul ei, trei mingi de meci pe care nu le-a fructificat. În cele din urmă, Cîrstea a încheiat partida și a câștigat setul secund cu 6-0.

Pentru un loc în turul al treilea, Sorana va trebui să treacă de Diane Parry, ocupanta locului 31 WTA. Franțuzoaica a ajuns în această rundă după victoria cu Viktorija Golubic Li, scor 7-5, 6-4.

Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu important 

Succesul obținut în primul tur la US Open 2026 îi aduce Soranei Cîrstea și o recompensă financiară consistentă. Calificarea în turul al doilea îi garantează româncei un cec în valoare de 190.000 de dolari.

Premiul poate crește considerabil dacă Sorana își continuă parcursul la New York. O calificare în turul al treilea ar însemna un plus de aproximativ 100.000 de euro la suma obținută până acum.

În total, Sorana a disputat 50 de meciuri în 2026 și a câștigat 37 dintre ele. După victoria categorică din primul tur de la US Open, scor 6-3, 6-0 cu Julia Grabher, românca mai are nevoie de un singur succes pentru a-și îmbunătăți și mai mult rezultatul la ultimul Grand Slam al sezonului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
digi24.ro
image
Autoritatea Electorală Permanentă începe controlul la marile partide politice, cu excepția AUR. ”Încurcam lucrurile pe acolo”
stirileprotv.ro
image
Polițistul local travestit de la Primăria Generală și-a reclamat colegii la Secția 17. Ce pățește, la muncă, agentul care se îmbracă în femeie
gandul.ro
image
SINTEZĂ. Parlamentul începe sesiunea de toamnă cu aceeași întrebare: cine poate forma următorul Guvern. PSD, PNL, USR și UDMR vin cu variante diferite pentru premier
mediafax.ro
image
Ricardo Sousa, antrenorul momentului în România. Un fost jucător de la FCSB și Craiova l-a adus la Petrolul
fanatik.ro
image
Vladimir Tismăneanu, politolog: „Lui Nicușor Dan îi e frică de tot ce reprezintă Lucian Pahonțu, care e vârful icebergului”
libertatea.ro
image
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi riscă cei care încalcă regulile
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea, după calificarea spectaculoasă de la US Open 2026
digisport.ro
image
Cum arată viața multimilionarului care a câștigat 11 milioane de euro la Loto. Ce a făcut cu averea
click.ro
image
Sondajele prezentate în ședința decisivă a PSD: Cine este considerat vinovat pentru criza politică și cine conduce în intenția de vot
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Ultimele clipe din viaţa Andreei, studenta ucisă de iubitul pompier, surprinse de o cameră
observatornews.ro
image
Cum s-a răzbunat Ramona Crăciunescu pe Antena 1, după ce a fost refuzată la Insula Iubirii
cancan.ro
image
Grindeanu, anunț important despre pensii și salarii. „Schimbăm tot ce a făcut Bolojan”. PSD intră la guvernare
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Țara din care românii pleacă în număr tot mai mare. În anii 2000 era una dintre destinațiile preferate pentru o viață mai bună
playtech.ro
image
„O luptă în cușcă”. Adi Ilie a venit cu rezolvarea după scandalul de la FCSB
fanatik.ro
image
Unde se răcește vremea la începutul lunii septembrie. Canicula revine, apoi, în forță: Prognoza meteo la debutul toamnei
ziare.com
image
Dennis Man, la Lazio! Cine a rezolvat transferul fotbalistului român în Serie A
digisport.ro
image
Inflamaţia cronică, o cauză mai puţin ştiută a bolilor. Ce simptome nu trebuie neglijate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată cea mai luxoasă casă din România. Nimeni nu mai are așa. Suleyman Magnificul ar fi invidios. Finalizarea ei a durat 12 ani. Nici în filme nu ai văzut așa ceva / VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 1 septembrie 2026. O nouă lună, un nou început! Zodiile care primesc speranță și cele care trebuie să se ferească de ghinion
mediaflux.ro
image
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
A murit Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani. Ultimii ani au fost marcați de probleme grave de sănătate și de dorul pentru Iurie Darie
actualitate.net
image
Theo Rose se așteaptă să primească o amendă considerabilă: „Eu vedeam că îmi dădeau mesaj”
click.ro
image
Andreea Popescu a spus adevărul despre Dan Alexa. Ce i-a oferit fostul fotbalist și nu a avut Rareș Cojoc
click.ro
image
Andi Moisescu și-a surprins fanii cu o fotografie alături de David. Cu ce se ocupă fiul prezentatorului
click.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Diana Spencer, Prințesă de Wales (1961 1997), GettyImages (1) jpg
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum au pierdut româncele titlul de „regine” la videochat? Cât se mai câștigă într-o lună: „Recordul a fost 2 milioane de euro”
image
Theo Rose se așteaptă să primească o amendă considerabilă: „Eu vedeam că îmi dădeau mesaj”

OK! Magazine

image
Se cântărea de trei ori pe zi și avea hainele cusute pe ea. Ce măsuri extreme a luat Împărăteasa obsedată de frumusețe la 32 de ani