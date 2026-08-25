 Foști internaționali cer o schimbare la FIFA, Eto'o e de partea lui Infantino | adevarul.ro
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Foști internaționali cer o schimbare la FIFA, Eto'o e de partea lui Infantino

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Mai mulți foști fotbaliști cunoscuți, în frunte cu francezul Mikael Silvestre, au cerut o „schimbare” la conducerea Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), organism aflata într-o criză profundă după eșecul planului de a deschide Cupa Mondială către investitori privați. Pe de altă parte, Samuel Eto'o, preşedintele Federaţiei de Fotbal din Camerun şi o personalitate marcantă a fotbalului african, îl susține pe Gianni Infantino.

Francezul Mikael Silvestre vrea o schimbare la FIFA
Francezul Mikael Silvestre vrea o schimbare la FIFA Foto: EPAImages

Într-o intervenție făcută pe rețelele sociale, Mikael Silvestre, Emmanuel Petit și Olivier Dacourt și-au spus punctul de vedere: „Este nevoie de o schimbare. Exercitarea puterii a afectat capacitatea actualei conduceri de a distinge între interesele personale și binele suprem al fotbalului”. Aceștia nu l-au nominalizat explicit pe președintele FIFA, Gianni Infantino.

Redactată în trei limbi de circulație internațională, la inițiativa lui Mikael Silvestre, care face parte dintr-un grup FIFA format din foști jucători ce luptă împotriva rasismului, declarația urmează să fie distribuită pe scară mai largă în orele următoare, potrivit fostului fundaș al echipei Manchester United. Aceasta a fost deja distribuită de englezoaica Lucy Bronze, dublă campioană europeană en-titre.

Cei trei foști jucători și-au continuat mesajul: „Împărtășim exact aceleași îngrijorări ca milioane de fani din întreaga lume. La fel ca ei, am văzut sportul pe care îl iubim îndepărtându-se de valorile sale fundamentale sub actuala conducere a FIFA”.

Nu s-a făcut o referire directă la negocierile secrete purtate de Gianni Infantino pentru a direcționa veniturile din Cupa Mondială către o entitate comercială deschisă investitorilor privați, un proiect abandonat în această vară, sub presiunea confederațiilor din Europa, America de Nord și Asia.

Foștii jucători au deplâns însă faptul că, „prea multă vreme, deciziile majore au fost luate fără a-i consulta sau a ține cont de jucători și fără a lua în considerare suporterii care mențin acest sport în viață. Evenimentele recente fac imposibilă tăcerea. S-a ajuns prea departe”, au precizat aceștia, îndemnând „toate părțile implicate să acționeze”.

În plan politic, ei consideră necesar să li se „ofere jucătorilor și suporterilor un cuvânt real și direct de spus în guvernarea fotbalului”, o poziție care reia ideile unei petiții lansate săptămâna trecută de o coaliție a organizațiilor de suporteri, prin care se cerea o „reformă fundamentală” a FIFA.

Cu toate că mulți i-au cerut să demisioneze, Gianni Infantino a rămas ferm pe poziție. Acesta e hotărât să candideze pentru un nou mandat în 18 martie 2027, alegerile urmând să se desfășoare la Rabat. Totuși, deși în urmă cu doar două luni își asigurase sprijinul a peste 200 de federații, numărul celor care și-au retras susținerea este în creștere. Luni, federația din Gibraltar s-a alăturat celor din Anglia, Irlanda, Țara Galilor, Suedia, Israel și Noua Zeelandă în acest demers.

Samuel Eto'o e de cu totul altă părere

Există și susținere pentru actualul șef al FIFA. Samuel Eto'o (45 de ani), preşedintele Federaţiei de Fotbal din Camerun şi o personalitate marcantă a fotbalului african, a avut o astfel de reacție. Acesta a precizat că Infantino „a ajutat continentul nostru. A ajutat federaţiile noastre să se dezvolte mult mai repede, şi trebuie să recunoaştem acest lucru”.

Samuel Eto'o este de partea lui Gianni Infantino
Samuel Eto'o este de partea lui Gianni Infantino Foto: EPAImages

Potrivit site-ului cotidianului francez „LEquipe”, fostul atacant al Barcelonei şi Inter Milano a spus, într-un interviu acordat postului CNN: „Ar trebui să-l susţinem pentru tot ceea ce a realizat până acum. Preşedintele Gianni Infantino a schimbat fotbalul. A oferit şanse unor naţiuni care nu avuseseră până atunci ocazia să participe la cea mai frumoasă competiţie, Cupa Mondială."

Pentru Eto'o, criza prin care trece Infantino se explică în principal prin viitoarele alegeri pentru conducerea FIFA: „Toate acestea s-au întâmplat pentru că urmează alegerile."

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