Președintele Donald Trump spune că înlocuirea lui Infantino „ar fi o greșeală teribilă”

Președintele SUA nu s-a putut abține și a intervenit în scandalul care zguduie fotbalul mondial. Donald Trump a declarat că FIFA ar comite o „greșeală teribilă” dacă l-ar înlocui pe președintele său, Gianni Infantino, care a fost ținta unor critici dure în urma planului abandonat de a deschide forul mondial către investitori privați.

Oficialul de la Casa Albă a scris un mesaj pe pe platforma sa, Truth Social, în care a subliniat că „FIFA ar comite o greșeală teribilă dacă, din orice motiv, ar lua în considerare, fie și pentru o clipă, înlocuirea președintelui său, Gianni Infantino”.

Președintele american l-a descris pe oficialul elvețiano-italian drept „formidabil”: „El tocmai a prezidat cea mai de succes Cupă Mondială”. Donald Trump a adăugat că, dacă acesta ar pleca, „competiția nu ar mai cunoaște niciodată un asemenea succes sau o asemenea profitabilitate”.

Aflat în cursa pentru un nou mandat la conducerea Federației Internaaționale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino se află în plină criză după dezvăluirea planului său controversat și, în cele din urmă, abandonat de a deschide FIFA către investitori privați.

Confederațiile de fotbal din Europa (UEFA), America de Nord (Concacaf) și Asia (AFC) au încercat luni, printr-o scrisoare deschisă comună, să mobilizeze „familia fotbalului”, profund divizată în privința evoluției acestei crize, în sprijinul cauzei lor. Acestea par a fi hotărâte să obțină plecarea din funcția de președinte a lui Infantino.

Fără a-i menționa vreodată numele lui Gianni Infantino, cele trei confederații au respins astfel tentativele sale de a-și salva funcția. Paradoxal, cu doar câteva săptămâni în urmă, italo-elvețianul părea să se îndrepte spre o realegere facilă în martie 2027, mai cu seamă că turneul final al Campionatului Mondial din această vară s-a dovedit a fi cel mai profitabil din istorie.

Șeful forului fotbalistic mondial a anunțat vara aceasta proiectul de a crea FIFA Forward Enterprise (FFE), o filială evaluată la 20 de miliarde de dolari, din care intenţionează să vândă 20% din acţiuni pentru a strânge aproximativ 4,2 miliarde de dolari. Potrivit presei internaționale, un grup de investitori privați, care urma să deţină în comun aproximativ 20% din FFE, ar fi fost condus de Thrive Eternal, o companie fondată de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Trump şi Infantino au o relaţie strânsă dinaintea Cupei Mondiale FIFA găzduite în această vară de SUA, Canada şi Mexic. În decembrie trecut, la tragerea la sorți a grupelor turneului final, șeful forului mondial i-a acordat președintelui american Premiul FIFA pentru Pace.