 Polonia introduce avioane de luptă sud-coreene în serviciul de alertă. Varșovia își consolidează apărarea pe flancul estic al NATO | adevarul.ro
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Polonia introduce avioane de luptă sud-coreene în serviciul de alertă. Varșovia își consolidează apărarea pe flancul estic al NATO

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Forțele Aeriene poloneze au introdus oficial în serviciul de alertă de luptă avioanele ușoare FA-50GF, fabricate în Coreea de Sud. Autoritățile de la Varșovia spun că măsura va contribui la consolidarea securității frontierei estice a țării, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor regionale.

Avioane FA-50, cumpărate de Polonia de la Coreea de Sud
Avioane FA-50, cumpărate de Polonia de la Coreea de Sud Foto: X@AntoniusWibow10

Polonia a introdus avioanele de luptă FA-50GF în serviciul operațional de alertă, a anunțat ministrul Apărării Naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X, oficialul a declarat că noile aeronave vor contribui la întărirea apărării aeriene a țării.

„Avioanele ușoare FA-50GF au intrat în serviciul de alertă de luptă. Acest lucru înseamnă o nouă consolidare a frontierei noastre estice”, a scris ministrul.

Potrivit acestuia, integrarea aeronavelor în sistemul de apărare al Poloniei reprezintă un pas important pentru creșterea capacității de reacție a forțelor aeriene, în special în zona de est a țării.

Kosiniak-Kamysz a precizat că Polonia a primit inițial avioanele fără armamentul necesar, însă ulterior a reușit să obțină și echipamentele de luptă.

„Deși avioanele au fost achiziționate fără armament, am reușit să îl obținem, astfel încât acestea să poată contribui la apărarea noastră”, a declarat ministrul.

Ce capacități au avioanele FA-50GF

FA-50 Fighting Eagle este un avion de luptă ușor, multirol, dezvoltat de compania sud-coreeană Korea Aerospace Industries (KAI), pe baza avionului de antrenament T-50. Aeronava este concepută atât pentru instruirea piloților, cât și pentru executarea unor misiuni de luptă.

Polonia a comandat în total 48 de aeronave din familia FA-50: 12 în versiunea FA-50GF și alte 36 în configurația FA-50PL, care urmează să beneficieze de capabilități îmbunătățite.

Cele 12 aeronave au fost destinate consolidării rapide a forțelor aeriene poloneze până la introducerea versiunii FA-50PL.

Primele avioane au fost livrate Poloniei în 2023. Potrivit informațiilor prezentate în parlamentul polonez, acestea sunt staționate la Baza Aeriană Tactică nr. 23 din Mińsk Mazowiecki și sunt utilizate de Forțele Aeriene poloneze din septembrie 2023.

Ministerul polonez al Apărării descrie FA-50 drept un avion de luptă ușor, echipat cu sisteme moderne de avionică și radar pentru controlul focului.

Aeronava dispune de un tun de 20 mm și poate utiliza armament ghidat pentru angajarea țintelor aeriene și terestre, inclusiv rachete AIM-9 Sidewinder și AGM-65 Maverick, în funcție de configurația operațională.

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Potrivit datelor publicate de minister, viteza maximă a avionului este de aproximativ Mach 1,5, iar sarcina utilă de luptă poate ajunge la 4,5 tone.

Aeronava este echipată și cu sistemul de comunicații tactice Link 16, utilizat pentru schimbul de date între platformele militare, precum și cu un sistem de identificare „prieten sau inamic”, compatibil cu standardele NATO.

De ce a ales Polonia avioanele sud-coreene

Varșovia a decis să achiziționeze avioanele FA-50 în 2022, în cadrul unui program mai amplu de modernizare a forțelor armate.

La 27 iulie 2022, Polonia a semnat un acord-cadru cu producătorul sud-coreean Korea Aerospace Industries pentru achiziția a 48 de aeronave. Ulterior, a fost încheiat contractul pentru primele 12 avioane FA-50GF.

Ministerul polonez al Apărării a justificat achiziția etapizată prin necesitatea de a consolida rapid capacitățile Forțelor Aeriene.

Primele 12 aeronave au fost destinate acoperirii imediate a deficitului operațional, în timp ce următoarele 36 sunt planificate în versiunea FA-50PL, cu echipamente și capabilități suplimentare.

Conform informațiilor prezentate în Seimul polonez, livrările celor 36 de avioane FA-50PL sunt programate pentru perioada 2026–2028.

Introducerea aeronavelor FA-50GF în serviciul de alertă de luptă a avut loc după o perioadă îndelungată de pregătire. În august 2025, Ministerul Apărării anunța că anul 2026 urma să marcheze trecerea acestor avioane la serviciul operațional de alertă.

Potrivit anunțului ministrului, începând cu 2 octombrie, FA-50GF sunt oficial incluse în acest serviciu, contribuind inclusiv la consolidarea apărării pe direcția estică.

Polonia își consolidează și frontiera cu Ucraina

Introducerea avioanelor în serviciul de alertă face parte dintr-un efort mai amplu al Varșoviei de a-și consolida securitatea, inclusiv la frontierele cu Ucraina, Rusia și Belarus.

Polonia intenționează să instaleze un sistem electronic de supraveghere pe mai mult de 100 de kilometri ai frontierei cu Ucraina. Proiectul ar urma să includă echipamente de monitorizare și senzori de mișcare.

Potrivit Violetei Gorżkowska, adjuncta comandantului-șef al Serviciului polonez de Grăniceri, aproximativ 69 de kilometri ar urma să fie acoperiți în zona unității Nadbużański, iar alți 43 de kilometri în sectorul Bieszczady.

Varșovia pregătește, de asemenea, consolidarea protecției tehnice la frontierele cu Rusia și Belarus, inclusiv prin instalarea unor sisteme de detectare a dronelor.

Măsurile sunt adoptate într-un context de securitate regională tensionat, marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de preocupările statelor NATO privind protejarea infrastructurii și a spațiului aerian.

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