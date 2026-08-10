Nu e pace în fotbalul mondial. FIFA e acuzată că „a încălcat încrederea prin înșelăciune”!

Confederațiile de fotbal din Europa, Asia și America de Nord, Centrală și Caraibe (UEFA, AFC și CONCACAF) au publicat o scrisoare deschisă în care se afirmă că forul mondial „a încălcat încrederea prin înșelăciune”. De asemenea, președintele La Liga cere plecarea lui Infantino.

În respectivul document se face apel la unitate între toate părțile interesate și la o mai mare transparență a FIFA în procesele sale, în urma unei încercări eșuate de a crea o companie pentru a promova Cupa Mondială. Scrisoarea a fost făcut publică astăzi, fiind este semnată de președinții și secretarii generali ai UEFA (Aleksander Ceferin și Theodore Theodoridis), CONCACAF (Victor Montaglian și Philippe Moggio) și AFC (Salman Bin Ibrahim Al Khalifa și Datuk Seri Windsor John).

Se afirmă că în fotbal „conducerea nu este ceva ce trebuie deținut. Nu este vorba despre a deține - sau a cere - puterea de a o exercita. Este o datorie de serviciu față de familia fotbalului care ți-o încredințează. Când încrederea este încălcată prin înșelăciune, când un individ se pune în fața colectivului care i-a încredințat autoritatea, acea datorie a fost abandonată”.

În declarația lor, confederațiile au subliniat faptul că nu este vorba despre „bani”, „pierderea sprijinului” sau „reconsiderarea extinderii competițiilor”, ceva ce a fost decis „în comun”, ci mai degrabă de „integritatea fotbalului și integritatea celor care au fost aleși să-l conducă”.

Pe de altă parte, se arată că recenta scrisoare a FIFA către vicepreședinții săi și cele 211 federații membre, în care a explicat planul său de a vinde o participație la Cupa Mondială, a fost o „eroare de judecată”: „O propunere prezentată într-un interval de timp foarte strâns, fără consultări semnificative și grăbită spre un termen limită înainte ca federațiile membre să poată examina în mod adecvat termenii acesteia, nu este rezultatul neglijenței, ci mai degrabă un plan menit să limiteze controlul”.

În aceste circumstanțe, FIFA a fost acuzată de încălcarea încrederii instituțiilor pe care este chemată să le servească. De asemenea, s-a criticat faptul că revizuirea raportului care urmează să fie prezentat Consiliului FIFA nu a fost efectuată de o terță parte complet independentă și și-au exprimat dezaprobarea față de reprezentarea unui singur oficial ales la recenta ședință a consiliului de administrație care a avut loc în Maroc: „Această recentă întâlnire, în cadrul căreia un număr select de membri ai Comitetului de Management al FIFA au fost convocați în străinătate - și nu întregul Comitet - în loc ca liderii să călătorească la Zurich pentru a se adresa esenței FIFA, personalului său, nu face decât să întărească aceste preocupări și reprezintă o continuare a aceluiași tipar de comportament care ne-a condus la această situație. Nu este comportamentul unui gardian al fotbalului, ci al cuiva care crede că fotbalul ar trebui să fie responsabil în fața lui”.

În concluzie, confederațiile din Europa, Asia și America de Nord, Centrală și Caraibe (UEFA, AFC și CONCACAF) au cerut respect pentru unitate și și-au îndemnat liderii să servească fotbalul și să nu încerce să-l controleze: „Există tăcere acolo unde ar trebui să existe responsabilitate, distanță acolo unde ar trebui să existe transparență. Acestea nu sunt calitățile pe care fotbalul le merită la liderii săi. De aceea am adoptat această poziție: nu cu ușurință sau singuri, ci împreună și din datoria pe care o avem față de fotbalul pe care îl servim”.

Șeful La Liga a continuat să ceară schimbarea șefului FIFA

Cunoscut ca un critic sever, Javier Tebas a declarat că poziţia lui Gianni Infantino de preşedinte al FIFA este de neacceptat, susţinând că şeful forului „distruge însăşi esenţa fotbalului”. Preşedintele La Liga a declarat în „The Guardian” că „era Infantino s-a încheiat" şi a cerut extinderea controlului asupra fotbalului dincolo de actuala „elită".

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Ibericul mai spusese în cotidianul francez „Le Monde”, înainte de scandalul provocat de planul FIFA: „Pentru mine, vremea lui Gianni Infantino a trecut de mult. Nu spun asta din cauza evenimentelor recente; am observat acest stil de management de multă vreme, deşi toţi ceilalţi par să-l descopere abia acum. Gianni Infantino nu este o persoană care contribuie la dezvoltarea fotbalului. Dimpotrivă, proiectele sale distrug însăşi esenţa acestui sport: ligile naţionale. Fotbalul nu se limitează la elită. Pentru mine, era Infantino s-a încheiat. Rămâne de văzut când se va concretiza acest lucru şi cum se va desfăşura succesiunea. Sper că nu va fi doar o chestiune de înlocuire a unor persoane cu altele, ci o adevărată reorganizare."

În acest moment, Infantino încearcă să-şi păstreze funcţia de șef al fotbalului mondial. UEFA a precizat clar că socotește ca fiind de neacceptat menţinerea acestuia la conducerea FIFA. De asemenea, Federaţia Norvegiană de Fotbal a cerut demisia preşedintelui, iar o serie de federaţii europene şi-au retras scrisorile de susţinere a lui Infantino pentru un nou mandat la conducerea FIFA.

UEFA a confirmat, sâmbăta trecută, că a fost efectuată o „plată de plecare" către o angajată care ar fi avut o relaţie cu Infantino în perioada în care acesta era secretar general al organizaţiei, cu mai bine de un deceniu în urmă. Potrivit „The Daily Telegraph”, femeia ar fi primit o sumă de şase cifre în urma presupusei relaţii.

Mexicul și Argentina îl susțin pe Infantino

FIFA a catalogat acest enunț ca fiind "categoric neadevărat". Într-un comunicat, conducerea forului mondial i-a catalogat pe criticii lui Infantino ca fiind persoane care încearcă să-l înlăture din funcţie înaintea alegerilor prezidenţiale din luna martie a anului viitor. „Cei care nu se bucură de sprijinul federaţiilor membre ale FIFA nu ar trebui să încerce să obţină, prin acuzaţii, insinuări sau dezinformare, ceea ce nu pot obţine prin procesele democratice consacrate ale FIFA", se arată în comunicat.

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Pe de altă parte, Infantino se bucură de sprijinul unor federații naționale importante din afara Europei, printre care Mexic, co-gazdă a Cupei Mondiale, şi Argentina, una dintre finalistele turneului. UEFA a afirmat că rămâne în vigoare posibilitatea unui boicot al tuturor turneelor organizate de FIFA, având în vedere că Cupa Mondială feminină Under 20 (sub 20 de ani) urmează să înceapă în Polonia, în 5 septembrie.