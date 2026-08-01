Donald Trump susține că n-a discutat despre „privatizarea” Cupei Mondiale la fotbal

Președintele SUA, Donald Trump a declarat jurnaliștilor, la Camp David, că nu a discutat cu președintele FIFA, Gianni Infantino, despre posibilitatea ca forul fotbalului mondial să ofere participații unor investitori externi.

Șeful forului fotbalistic mondial şi-a anunțat proiectul de a crea FIFA Forward Enterprise (FFE), o filială evaluată la 20 de miliarde de dolari, din care intenţionează să vândă 20% din acţiuni pentru a strânge aproximativ 4,2 miliarde de dolari. Cu toate că confederațiile din Europa, Asia și America de Nord și Centrală și-au exprimat opoziția, FIFA a anunţat, totodată, că intenţionează să-şi continue planul de a crea o entitate comercială deschisă investitorilor privaţi.

Potrivit presei internaționale, un grup de investitori privați, care ar urma să deţină în comun aproximativ 20% din FFE, va fi condus de Thrive Eternal, o companie fondată de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Trump şi Infantino au o relaţie strânsă dinaintea Cupei Mondiale FIFA găzduite în această vară de SUA, Canada şi Mexic. În decembrie trecut, la tragerea la sorți a grupelor turneului final, șeful forului mondial i-a acordat președintelui american Premiul FIFA pentru Pace.

Pe de altă parte, președintele FIFA, Gianni Infantino, riscă să intre în vizorul Congresului american dacă Partidul Democrat va câștiga majoritatea în Camera Reprezentanților la alegerile din noiembrie. Democrații vor să investigheze relațiile FIFA cu Donald Trump, dar și planul controversat de a vinde participații din Cupa Mondială unor investitori privați.

Într-o scrisoare adresată FIFA, Principalul democrat din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, Jamie Raskin a solicitat informații privind eventuale cadouri oferite lui Trump, comunicările referitoare la Departamentul de Justiție și registrele de vizitatori ai sediului FIFA din Miami și ai biroului din Trump Tower.

În fotbalul internațional există o întreagă dispută după ce s-a aflat că FIFA analizează posibilitatea de a vinde participații din competițiile Cupei Mondiale unor investitori privați. Potrivit publicației „The Times”, fondul de investiții Thrive Capital, fondat de Joshua Kushner – fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump – ar urma să joace un rol central în atragerea investitorilor, inclusiv fonduri suverane din Orientul Mijlociu.