O fostă fotbalistă, propusă la președenția FIFA în locul lui Gianni Infantino! Ar fi o premieră în istoria forului mondial

Fostul președinte al FIFA, Joseph Blatter, consideră că a venit momentul ca forul mondial al fotbalului să fie condus pentru prima dată de o femeie.

În opinia sa, una dintre cele mai potrivite candidate pentru această funcție este Lise Klaveness, actuala președintă a Federației Norvegiene de Fotbal, notează DPA.

„Lise Klaveness merită cea mai înaltă apreciere. Ea a fost singura care a luat o poziţie clară şi nu a împărtăşit mesajul oficial. Iar la FIFA, este timpul potrivit pentru ca o femeie să preia conducerea!”, a scris Blatter, marţi, pe Twitter.

În ultimele luni, Lise Klaveness s-a impus drept una dintre cele mai vocale figuri din fotbalul mondial. Fosta internațională norvegiană, care conduce în prezent Federația Norvegiană de Fotbal, s-a remarcat prin pozițiile sale critice la adresa conducerii FIFA și a președintelui Gianni Infantino.

Critici la adresa conducerii FIFA

Klaveness nu este la primul conflict cu oficialii de la Zurich. În 2025, ea a cerut în mod public excluderea Israelului din competițiile internaționale, invocând războiul din Gaza, declarație care a stârnit ample controverse.

În ultima perioadă, criticile la adresa lui Gianni Infantino s-au intensificat după ce președintele FIFA a propus vânzarea unei părți din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privați, într-un proiect evaluat la miliarde de dolari. Inițiativa a fost întâmpinată cu opoziție puternică, iar după reacții dure, inclusiv amenințări cu boicotul din partea UEFA, planul a fost retras.

Episodul a alimentat și mai mult nemulțumirea față de actuala conducere a FIFA. Înaintea alegerilor pentru mandatul 2027-2031, tot mai multe federații, printre care cele din Anglia și Germania, alături de UEFA, își exprimă public rezervele și susțin că și-au pierdut încrederea în Gianni Infantino, conform Agerpres.