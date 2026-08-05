 Criticile la adresa FIFA s-au înmulțit, Gianni Infantino a fost acuzat de şantaj | adevarul.ro
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Criticile la adresa FIFA s-au înmulțit, Gianni Infantino a fost acuzat de şantaj

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Cu toate că Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a anunțat că renunță la planul de a crea o companie comercială şi de a-i deschide capitalul investitorilor privaţi, criticile la adresa lui Gianni Infantino s-au înmulțit.

Arsene Wenger este director FIFA pentru dezvoltare globală (Foto: EPAImages)
Arsene Wenger este director FIFA pentru dezvoltare globală (Foto: EPAImages)

Fost mare antrenor în Franța și Anglia, Arsene Wenger a fost ultimul care a criticat forul mondial: „Decizia de a retrage proiectul a fost absolut necesară şi incontestabilă, deoarece cred cu tărie într-o FIFA independentă care serveşte sportul nostru cu angajament, transparenţă şi integritate", a declarat actualul director FIFA pentru dezvoltare globală a fotbalului într-un comunicat.

Fost manager emblematic la Arsenal şi, de asemenea, consilier tehnic la IFAB, organismul care guvernează Legile Jocului, francezul a adăugat: „Nu am fost implicat în acest proiect, despre care am aflat doar din presă."

Și numărul 2 din FIFA a avut un mesaj critic

Poziţia lui Gianni Infantino este din ce în ce mai precară. Deşi vineri seară a anunţat că renunţă la planul său de a crea o companie FIFA şi de a-i deschide capitalul investitorilor privaţi, şeful organizaţiei se confruntă acum cu o opoziţie tot mai mare din partea mai multor lideri din fotbalul mondial, UEFA fiind în prim-plan.

Printre cei care s-au disociat de planul FIFA se numără și Carlos Cordeiro, fostul consilier şef al lui Gianni Infantino, care a demisionat cu efect imediat din funcţie vineri: „Să fiu clar: nu am fost implicat în această propunere şi mă opun fără echivoc. Sunt veşti proaste pentru asociaţiile membre FIFA, pentru fotbal şi pentru viitorul pe termen lung al sportului".

Marţi, secretarul general al FIFA, Mattias Grafström, a transmis şi un mesaj amplu tuturor angajaţilor forului de conducere mondial, în care numele lui Gianni Infantino nu a fost menţionat în niciun moment. Numărul 2 de la FIFA a făcut referire şi la „o serie de evenimente regretabile şi reprobabile - care, din fericire, s-au încheiat cu abandonarea definitivă a proiectului FFE" şi a indicat că „uşa lui" va rămâne întotdeauna deschisă pentru a discuta situaţia.

Înainte ca proiectul să fie abandonat, un alt oficial de rang înalt îşi exprimase opoziţia faţă de iniţiativă. „Acesta este un proiect al unui singur om", a denunţat vineri directorul general al FIFA, Kevin Lamour. „Nu numai că acest proiect nu ar trebui să continue... dar a venit momentul ca liderii politici ai fotbalului să îşi pună întrebările corecte şi să ia deciziile corecte", a adăugat el.

Gianni Infantino a fost acuzat de şantaj

Pe de altă parte, într-un mesaj lung postat pe X, prinţul Ali bin Al Hussein, preşedintele Federaţiei Iordaniene de Fotbal, l-a acuzat pe Gianni Infantino de şantaj, după ce a enumerat obstacolele cu care se poate confrunta o federaţie cu un „buget minim”: „Timp de luni de zile, FIFA a refuzat să ne ajute cu aceste probleme, dar mi s-a spus verbal în timpul Cupei Mondiale că sprijinirea lui Infantino ar ajuta foarte mult federaţia noastră”, a conchis liderul, cu mai puţin de un an înainte de următoarele alegeri FIFA.

Gianni Infantino este criticat de tot mai mulți oameni de fotbal (Foto: EPAImages)
Gianni Infantino este criticat de tot mai mulți oameni de fotbal (Foto: EPAImages)

Înainte de a ajunge la această concluzie, Ali bin Al Hussein – candidat la preşedinţia FIFA în 2015, susţinut de Michel Platini, dar învins de Sepp Blatter – a citat mai multe puncte în legătură cu care Iordania, după ce s-a calificat la prima sa Cupă Mondială şi a fost eliminată în faza grupelor de Argentina, Algeria şi Austria, s-ar fi putut simţi abandonată. „Nu toţi suporterii noştri au obţinut vize, chiar dacă aveau bilete – despre care ştim, de asemenea, că au fost vândute la preţuri exorbitante. În al doilea rând, guvernul SUA ne-a impus taxe prin intermediul FIFA pentru participarea noastră, când acei bani ar trebui să meargă la jucători şi personal”, a continuat el.

Ali bin Al Hussein și-a încheiat astfel mesajul: „Nu a fost cazul celor care au jucat şi şi-au înfiinţat cantonamentele în Canada şi Mexic. În al treilea rând, aşteptăm din decembrie bonusurile destinate jucătorilor noştri pentru Cupa Arabă din Qatar, care încă nu au fost plătite în ciuda faptului că am ajuns în finală”, a precizat el.

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