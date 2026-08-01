 Infantino a anunțat că FIFA a renunțat la planul de a vinde participații la Cupa Mondială, UEFA a salutat decizia | adevarul.ro
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Infantino a anunțat că FIFA a renunțat la planul de a vinde participații la Cupa Mondială, UEFA a salutat decizia

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Uniunea Europeană de Fotbal Asociație (UEFA) a salutat decizia FIFA de a renunța la planurile sale de a vinde participații la Cupa Mondială. Forul continental a cerut, totodată, ca responsabilii „planurilor secrete, procesate în regim de urgență să dea socoteală”.

Ceferin a respins categoric planul lui Infantino legat de CM de fotbal (Foto: EPAImages)
Ceferin a respins categoric planul lui Infantino legat de CM de fotbal (Foto: EPAImages)

Într-un comunicat dat publicității astăzi, UEFA a indicat că, în zilele și săptămânile următoare, va lucra cu federațiile sale membre „și în strânsă colaborare cu alte confederații pentru a reflecta asupra modului în care s-a întâmplat acest lucru și pentru a dezvolta un plan care să se asigure că nu se va mai repeta”, adăugând că „această analiză trebuie să fie amănunțită și cuprinzătoare”.

''Nicio opțiune nu trebuie exclusă. Actuala conducere FIFA a pierdut nu numai încrederea UEFA, ci și pe cea a multor altor membri ai familiei fotbalului. Nu putem continua așa, cu planuri secrete accelerate (concepute de persoane anonime și de un beneficiu dubios pentru sport. Trebuie să-i identificăm pe cei responsabili și să-i tragem la răspundere)F, se mai arată în comunicatul forului european.

Reacția forului european s-a produs la câteva ore după ce FIFA a anunțat oficial că renunță la planul său de a crea o societate pentru a-și comercializa competițiile, inclusiv Cupa Mondială. UEFA a subliniat că „propunerea a fost respinsă în unanimitate” de federațiile naționale europene „și de multe alte federații și confederații din întreaga lume, indiferent de dimensiune, a căror misiune este de a proteja fotbalul”.

UEFA a transmis mulțumiri „tuturor fanilor, ligilor, cluburilor, jucătorilor, persoanelor fizice, federațiilor și confederațiilor care s-au opus acestei inițiative, precum și numeroșilor prim-miniștri, șefi de stat și comentatori care i-au arătat președintelui FIFA că fotbalul nu este de vânzare”.

Uniunea Europeană de Fotbal Asociație a amintit și a citat, de asemenea, cuvintele lui Gianni Infantino când a solicitat încrederea și voturile federațiilor membre FIFA pentru a fi ales președinte în 2016: „Desigur, trebuie să fim transparenți. Aceasta a fost abordarea mea în ultimii 15 ani din viața mea la UEFA. Va trebui să jucați un rol în fiecare zi în viața FIFA, înainte de a le spune părților interesate adunate: <<Banii FIFA sunt banii voștri. Nu sunt banii președintelui FIFA. Sunt banii voștri. Voi sunteți asociațiile naționale, iar banii FIFA trebuie folosiți pentru dezvoltarea fotbalului și nimic altceva>>. Nu a reușit să își respecte niciuna dintre promisiuni. Acordul dubios, ascuns și opac pe care l-a conceput și a încercat să îl impună a fost orice altceva decât transparent. Și cu rezerve care depășesc 5 miliarde de dolari, el nu a reușit nici să folosească banii federațiilor în beneficiul fotbalului”, a precizat UEFA în comunicatul său.

Forul de conducere al fotbalului european a anunțat că „va începe imediat să colaboreze cu parteneri și părți interesate din întreaga lume și din toate sectoarele fotbalului pentru a propune o nouă modalitate de distribuire a resurselor prin intermediul programului existent <<FIFA Forward>>. Trebuie să începem să folosim o parte din banii care rămân inactivi în contul bancar al FIFA pentru a oferi impulsul inițial de care fotbalul de bază și fotbalul în general au nevoie în fiecare dintre cele 211 țări membre ale FIFA. Dar nu trebuie să vindem bijuteriile familiei pentru a-l finanța. Aceasta este o victorie pentru întregul fotbal. Dar nu ar trebui să fie sfârșitul poveștii. Propunerea a fost deja depusă. Sarcina de a restabili încrederea în FIFA abia a început”.

UEFA a fost prima confederație continentală care a respins ferm planul președintelui FIFA, Gianni Infantino, după ce aceasta a fost dezvăluită de presă. În urma anunțului oficial al proiectului de către FIFA, UEFA a anunțat că federațiile sale membre nu vor participa la competițiile FIFA dacă planul va merge mai departe.

Forul fotbalistic mondial și-a exprimat intenția de a vinde 20% din FIFA Forward Enterprise (FFE), noua societate pe care a încercat să o creeze pentru a gestiona operațiunile comerciale și evenimentele organizației, cum ar fi Cupa Mondială, produsul său emblematic.

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