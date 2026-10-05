 Execuția eșuată care a șocat America: Fostul avocat al Christei Pike avertizase că procedura riscă să dea greș. În ce stare e acum femeia | adevarul.ro
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Execuția eșuată care a șocat America: Fostul avocat al Christei Pike avertizase că procedura riscă să dea greș. În ce stare e acum femeia

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Fostul avocat al americancei Christa Pike - femeia condamnată la moarte, a cărei tentativă de execuție în statul Tennessee a eșuat - afirmă că nu este surprins de deznodământul procedurii, susținând că apărătorii acesteia avertizaseră încă dinainte că problemele la nivelul venelor ar putea transforma procedura într-una periculoasă și „posibil crudă”.

Christa Pike a supraviețuit tentativei de execuție
Christa Pike a supraviețuit tentativei de execuție Foto: captură YouTube LiveNOW from FOX Live

James Crowson, care a reprezentat-o pe Pike într-o etapă a apelurilor formulate după condamnare, a declarat că documentele depuse de apărare semnalau faptul că femeia avea vene afectate și că exista riscul producerii „exact a ceea ce s-a întâmplat”, potrivit The Guardian.

 „Știam că existau mai multe documente ale apărării care arătau că avea vene compromise și că urma să fie o procedură dificilă și posibil crudă pentru ea+”, a afirmat Crowson.  

Duminică, 4 octombrie, Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, era în continuare internată în stare critică și conectată la un ventilator. Potrivit avocatului său actual, autoritățile i-au administrat două doze de pentobarbital, însă acestea nu au produs decesul.  

„Nu știm încă prognosticul și este posibil să nu îl cunoaștem timp de câteva zile”, a declarat Stephen Ferrell, asistent al apărării federale.

Avocații condamnatei susțin că liniile intravenoase au fost montate incorect, permițând substanței letale să pătrundă în țesuturi și nu în fluxul sanguin. Potrivit acestora, ambele brațe ale femeii au suferit leziuni grave în urma procedurii.

Autoritățile susțin că s-au respectat toate etapele prevăzute de protocolul legal 

În schimb, Departamentul de Corecție din Tennessee insistă că a respectat toate etapele prevăzute de protocolul legal de execuție și că procedura aplicată a fost conformă regulilor statului.

Crowson consideră că cele două versiuni nu se exclud reciproc. Potrivit acestuia, un protocol poate fi respectat formal și, totuși, să conducă la un rezultat dezastruos. El a adăugat că leziunile raportate sunt compatibile cu scenariul invocat anterior de apărare, conform căruia medicamentul a ajuns în țesuturile din jurul venelor, în loc să circule corespunzător prin sânge.

Pike a fost condamnată la moarte pentru torturarea și uciderea, în 1995, a unei colege de 19 ani, Colleen Slemmer. La momentul crimei, Christa Pik avea 18 ani. Prietenul său de atunci,  Tadaryl Shipp, inculpat și el în dosar, avea 17 ani și nu putea primi pedeapsa capitală, fiind condamnat la închisoare pe viață.

Diferența de câteva luni dintre vârstele celor doi rămâne relevantă pentru fostul avocat, care o consideră un exemplu al caracterului arbitrar al pedepsei cu moartea.

Crowson a reprezentat-o pe Pike în urmă cu aproximativ 16 ani și spune că a vizitat-o de zeci de ori pe culoarul morții. Potrivit acestuia, femeia pe care a cunoscut-o în detenție era foarte diferită de adolescenta care a comis crima.

În cadrul apelurilor formulate după condamnare, apărarea a susținut că avocații inițiali nu au prezentat suficient de convingător probe privind bolile psihice ale lui Pike, leziunile cerebrale și istoricul de abuz sever suferit în copilărie. Deși au fost invocate diagnostice precum tulburarea bipolară și stresul posttraumatic, toate căile de atac au fost epuizate fără succes.

Într-o cerere anterioară de clemență, Pike declara că i-au trebuit ani pentru a înțelege gravitatea faptelor sale și impactul acestora asupra victimelor și familiilor lor.

Consecințele execuției eșuate continuă să se amplifice. Guvernatorul Tennessee, Bill Lee, a dispus o anchetă independentă și a suspendat toate execuțiile din stat până la sfârșitul anului. De asemenea, comisarul Departamentului de Corecție, Frank Strada, și-a anunțat demisia pentru luna octombrie.

Crowson afirmă că, dacă Pike va supraviețui, presiunea publică pentru comutarea pedepsei la închisoare pe viață va crește semnificativ. În cazul în care vor exista leziuni neurologice grave, capacitatea sa mentală de a fi executată ar putea deveni un element central în orice nouă încercare de aplicare a pedepsei capitale.

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